Không muốn cơ thể lão hóa nhanh và rước bệnh vào người, tránh xa ngay 5 loại thực phẩm này

Làm đẹp 31/08/2025 04:15

Có hai “thủ phạm” chính khiến cơ thể lão hóa nhanh là tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và tiêu thụ các sản phẩm glycation - hợp chất hình thành khi đường kết hợp với protein hoặc chất béo. Ngoài việc dùng kem chống nắng, chú ý đến chế độ ăn uống cũng là cách quan trọng để bảo vệ làn da và sức khỏe tổng thể.

Có thể bạn chưa biết một số thực phẩm thường ngày có thể góp phần làm tăng tốc quá trình lão hóa của cơ thể. Hãy cùng tìm hiểu về 5 thực phẩm làm tăng quá trình lão hóa của cơ thể nên tránh xa chúng trong chế đăn uống của mình.

Không muốn cơ thể lão hóa nhanh và rước bệnh vào người, tránh xa ngay 5 loại thực phẩm này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Top 5 thực phẩm gây lão hóa nhanh

Thức ăn cay, nóng: Gia vị cay có thể làm giãn mạch máu, thậm chí khiến mao mạch nhỏ bị vỡ, gây vết tím hoặc đỏ trên da. Với người mắc chứng đỏ mặt (rosacea), đặc biệt là phụ nữ sau mãn kinh, thức ăn cay có thể kích thích bệnh bùng phát. Ngoài ra, cay nóng còn làm tăng tiết mồ hôi, dễ gây mụn và vết thâm. 

Thức ăn chiên xào: Đồ chiên rán ở nhiệt độ cao tạo ra các gốc tự do gây tổn thương tế bào, thúc đẩy quá trình lão hóa và làm mất đđàn hồi của da. Hàm lượng muối cao trong món chiên còn khiến da mất nước, dễ nhăn. Thay vì khoai tây chiên, bạn có thể chọn khoai lang nướng, giàu đồng, giúp sản xuất collagen. 

Không muốn cơ thể lão hóa nhanh và rước bệnh vào người, tránh xa ngay 5 loại thực phẩm này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước ngọt, nước tăng lực: Nếu bạn càng sử dụng nhiều nước ngọt và nước uống tăng lực, các tế bào trong cơ thể bạn càng già đi nhanh chóng. Chúng có rất nhiều đường. Đường là nguồn thức ăn cho các vi khuẩn trong miệng. Vi khuẩn tiêu thđường cũng tạo ra axit làm mòn men răng và gây sâu răng. Những bất lợi khác của việc tiêu thụ nước ngọt quá nhiều bao gồm tăng cân và nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ... 

Đồ nướng: Đồ nướng là một trong những loại thực phẩm khiến bạn lão hóa sớm. Đồ nướng có nhiều chất béo gây xơ vữa mạch máu và có nguy cơ dẫn đến đột quỵ. Chúng cũng chứa nhiều đường, có thể gây ra bệnh tiểu đường, huyết áp cao và sâu răng. Nướng thịt ở nhiệt độ cao cũng có thể biến đổi các thành phần trong thực phẩm, sinh ra các chất chuyển hóa có khả năng thúc đẩy phản ứng viêm nhiễm, từ đó có nguy cơ mắc các bệnh như viêm khớp, trầm cảm, Alzheimer và một số bệnh ung thư.

Không muốn cơ thể lão hóa nhanh và rước bệnh vào người, tránh xa ngay 5 loại thực phẩm này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các loại thịt đã qua chế biến: Các loại thịt đã qua chế biến như thịt xông khói, xúc xích, giăm bông và thịt nguội được hun khói, ướp gia vị hoặc ướp muối để giữ được lâu hơn mà không bị hỏng. Đó là điều khiến chúng vừa ngon lại vừa nguy hiểm. Các loại thịt này chứa nhiều chất béo bão hòa, natri và sulfit, chúng có thể khiến da bị mất nước và gây ra phản ứng viêm làm suy yếu lớp collagen. Để bổ sung protein, bạn có thđổi từ thịt chế biến sang trứng, đậu hoặc chọn các loại thịt nạc hơn như gà, những loại thịt này chứa nhiều protein và các axit amin cần thiết cho sự tổng hợp collagen.

Muốn cho làn da đẹp ta cần phải làm gì?

Để có làn da đẹp và khỏe mạnh, cần kết hợp nhiều yếu tố trong chăm sóc da và lối sống: 

Bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời: Hạn chế tiếp xúc với ánh nắng từ 10h sáng đến 4h chiều, sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 để bảo vệ da khỏi tia UV.

Dưỡng da đúng cách: Làm sạch da hàng ngày, dưỡng ẩm và cấp nước cho da, chọn sản phẩm chứa retinol, vitamin C hoặc peptide theo lời khuyên của bác sĩ da liễu để chống lão hóa và làm sáng da.

Không muốn cơ thể lão hóa nhanh và rước bệnh vào người, tránh xa ngay 5 loại thực phẩm này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thăm khám bác sĩ da liễu định kỳ: Đđiều trị các vấn đề da như mụn, thâm nám hoặc nếp nhăn, bác sĩ da liễu sẽ kiểm tra và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp như laser, peel da hoặc thuốc bôi cho từng trường hợp cụ thể.

Lối sống khoa học: Ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày, hạn chế tiếp xúc với khói bụi ô nhiễm, uống đủ nước, áp dụng thực đơn giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa theo hướng dẫn của bác sĩ.

Bí quyết “đẩy ngược lão hóa” khá đơn giản, chị em nên biết mà áp dụng ngay

Bí quyết “đẩy ngược lão hóa” khá đơn giản, chị em nên biết mà áp dụng ngay

Lão hoá là một điều tất yếu của tự nhiên và không ai có thể tránh khỏi. Nhưng chúng ta cũng có thể làm chậm quá trình lão hóa, thậm chí còn làm cho lão hóa ngược để duy trì sự tươi trẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm gây lão hóa da làm đẹp món ăn hại sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 1/9/2025, Thần Tài trao vàng trao bạc, 3 con giáp bộn thu tiền tài tứ phía, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy

Đúng ngày mai, thứ Hai 1/9/2025, Thần Tài trao vàng trao bạc, 3 con giáp bộn thu tiền tài tứ phía, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Hai 1/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 1/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 31/8/2025, 3 con giáp chuẩn bị lấy rổ hứng tiền, giàu có bất thình lình, Phúc khí vô biên, đứng trên đỉnh cao Vinh Quang

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 31/8/2025, 3 con giáp chuẩn bị lấy rổ hứng tiền, giàu có bất thình lình, Phúc khí vô biên, đứng trên đỉnh cao Vinh Quang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 31/8/2025, thời tới cản không kịp, 3 con giáp rước hết tài lộc về nhà, trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay, đổi vận hưởng trọn vinh hoa phú quý

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 31/8/2025, thời tới cản không kịp, 3 con giáp rước hết tài lộc về nhà, trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay, đổi vận hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
An Giang: Đối tượng siết cổ anh họ đến chết ra đầu thú, bất ngờ trước lời khai của nghi phạm

An Giang: Đối tượng siết cổ anh họ đến chết ra đầu thú, bất ngờ trước lời khai của nghi phạm

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Đà Nẵng: Khởi tố 2 phụ nữ dựng chuyện có nải chuối vàng, lừa đảo 870 triệu đồng

Đà Nẵng: Khởi tố 2 phụ nữ dựng chuyện có nải chuối vàng, lừa đảo 870 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Quảng Trị: Nghẹt thở giải cứu 5 người đi khai thác tràm bị mắc kẹt gần 2 ngày giữa dòng lũ dữ

Quảng Trị: Nghẹt thở giải cứu 5 người đi khai thác tràm bị mắc kẹt gần 2 ngày giữa dòng lũ dữ

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
Đúng 9h sáng hôm nay, Chủ Nhật 31/8/2025, Thần Tài săn đón, 3 con giáp may mắn triền miên, trúng số độc đắc, phúc vận tràn trề, tình duyên vụt sáng

Đúng 9h sáng hôm nay, Chủ Nhật 31/8/2025, Thần Tài săn đón, 3 con giáp may mắn triền miên, trúng số độc đắc, phúc vận tràn trề, tình duyên vụt sáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 31/8/2025, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp phúc khí sâu dày, tài lộc song toàn, trúng số độc đắc, tài khoản nảy số liên tục

Sau hôm nay, Chủ Nhật 31/8/2025, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp phúc khí sâu dày, tài lộc song toàn, trúng số độc đắc, tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng có tốt không? Ăn thế nào để không hại cơ thể?

Ăn yến mạch buổi sáng có tốt không? Ăn thế nào để không hại cơ thể?

Dinh dưỡng 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vừa đổi lái cho đồng nghiệp, nam tài xế lên cơn đau tim rồi ngã gục rồi tử vong

Vừa đổi lái cho đồng nghiệp, nam tài xế lên cơn đau tim rồi ngã gục rồi tử vong

Hà Nội: Cháy lớn tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khói bốc đen đặc kèm mùi khét

Hà Nội: Cháy lớn tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khói bốc đen đặc kèm mùi khét

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, 3 con giáp may mắn hơn người, túi tiền rủng rỉnh, người tình ĐỎ NHƯ SON, người có Quý Nhân giúp đỡ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, 3 con giáp may mắn hơn người, túi tiền rủng rỉnh, người tình ĐỎ NHƯ SON, người có Quý Nhân giúp đỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết ăn bơ giúp giảm cân hiệu quả, chị em đã biết chưa?

Bí quyết ăn bơ giúp giảm cân hiệu quả, chị em đã biết chưa?

Điểm danh 3 thức uống buổi tối vừa làm đẹp da vừa giảm mỡ bụng

Điểm danh 3 thức uống buổi tối vừa làm đẹp da vừa giảm mỡ bụng

4 sai lầm khi gội đầu khiến tóc chăm mãi không đẹp mà còn rụng như lá mùa thu

4 sai lầm khi gội đầu khiến tóc chăm mãi không đẹp mà còn rụng như lá mùa thu

4 sai lầm rửa mặt làm da xấu đi từng ngày mà nhiều chị em gặp phải

4 sai lầm rửa mặt làm da xấu đi từng ngày mà nhiều chị em gặp phải

Không chỉ là thảo dược trong bếp, củ gừng còn có công dụng làm đẹp bất ngờ

Không chỉ là thảo dược trong bếp, củ gừng còn có công dụng làm đẹp bất ngờ

Vì sao dưỡng da mỗi ngày nhưng mãi vẫn không đẹp lên?

Vì sao dưỡng da mỗi ngày nhưng mãi vẫn không đẹp lên?