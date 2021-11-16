Hot: Chồng cũ Hoa hậu Đặng Thu Thảo tung bằng chứng minh oan cho mình và mong dư luận có cái nhìn công tâm

Mới đây, trao đổi với báo Giao Thông, doanh nhân Phúc Thành đã có chia sẻ thẳng thắn về cuộc hôn nhân với vợ cũ và tung bằng chứng minh oan cho mình. Anh cho biết: “Tôi quyết định lên tiếng về những ồn ào vừa qua khi vợ cũ tôi chia sẻ trên báo chí và mạng xã hội. Tôi chỉ mong xã hội có cái nhìn thật sự công tâm trong câu chuyện gia đình này".

Những ngày qua, dư luận không khỏi xôn xao về cuộc ly hôn ồn ào của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo và chồng đại gia khi cô vén màn những mặt tối trong hôn nhân của mình. Đặng Thu Thảo từng chia sẻ, cô gần như kiệt quệ về cả tinh thần và thể xác khi bị chồng cũ là doanh nhân Phúc Thành đánh đập “thừa sống thiếu chết”, ngay cả khi cô đang mang bầu.

Cãi vả này bắt nguồn từ việc khi 2 con khóc rất nhiều nhưng Thu Thảo cứ giằng co không để bất kỳ ai bế, dỗ dành nên Phúc Thành mất bình tĩnh dẫn đến tát vào mặt vợ một cái. Sau đó, cả 2 người đều nhận ra lỗi, và nhắn tin chia sẻ cùng nhau, với đại ý rằng: “Anh biết không chỉ vì cái nóng tính của anh và sự cứng đầu của em. Mà hôm qua đến nay thức chơi thì thôi, còn ngủ con khóc hoảng sợ hoài vỗ không nín, ngủ níu áo em. Con hiểu chuyện hết, nên anh với em đừng vì chuyện của chúng ta mà làm con tổn thương nữa. Ba mẹ vui vẻ hạnh phúc con mới có thể hạnh phúc…”.

Theo đó, được biết, sau khi ly hôn nhưng cả 2 vẫn thường nhắn tin chia sẻ với nhau, có khi là công việc hoặc những buồn vui trong cuộc sống. Chỉ một lần duy nhất vào ngày 7/3/2021, có xảy ra cãi vã, đánh nhau.

Nói về thông tin từ khi vợ có thai đến lúc sinh nở anh đã vì mối quan hệ ngoài luồng và hành hạ tra tấn vợ mình, anh cho biết: “Nếu điều đó là sự thật thì ngày cúng đầy tháng con tôi, khi Thảo bị chê là có chồng “đại gia” mà ăn mặc xuề xòa mang dép tổ ong thì Thảo đã không lên tiếng bênh vực tôi. Thảo khen ngợi tôi là ông bố bỉm sữa, người chồng quốc dân. Link báo vẫn còn”.

Về việc Thảo bị xỉu (chết lâm sàng), anh Thành cho biết: “Sức khỏe Thảo vốn không tốt. Thời gian đó Thảo thức khuya, không ăn, giảm đường huyết (trúng gió) nên xỉu. Cũng may tôi phát hiện ngay nhờ má và chị phụ giúp, tôi hô hấp nhân tạo và mớm đường cho Thảo tỉnh và đưa đi cấp cứu. Khi đó nửa đêm tôi có gọi ông bà ngoại lên giúp giữ cháu dùm để tôi ở lại bệnh viện".

Nội dung giao dịch thể hiện Phúc Thành đã mua 2 gói bảo hiểm cho 2 đứa con bằng tiền của mình - Ảnh: Báo Giao thông

Nói thêm về khoản tiền trợ cấp và bảo hiểm cho con, anh Thành tâm sự: “Tôi chọn cách im lặng để vượt qua tất cả những điều tiếng không đúng về tôi và gia đình, nhưng đến bây giờ cả quyền im lặng cơ bản nhất của con người tôi cũng không thể chọn cho mình. Dư luận cứ chỉ trích, cùng những đả kích cứ liên tục ập đến gia đình tôi, khiến ai cũng khổ sở và kiệt quệ”.

Chồng cũ Đặng Thu Thảo cho biết, khi cưới xong, anh đã mua 1 bảo hiểm cho anh để khi có bề gì, vợ và 2 con được thụ hưởng. Sau đó, anh mua thêm 2 bảo hiểm là gói chăm sóc sức khỏe cho 2 con trai sinh đôi.

Vì đứa lớn sức khỏe không tốt, thường đi khám chữa bệnh nên được anh mua trước. Qua thời gian kiểm chứng, anh thấy gói bảo hiểm thật sự tốt và có lợi cho con, nên đã mua tiếp cho đứa con nhỏ còn lại, việc này vợ của anh không biết. Theo hợp đồng, đứa con lớn mua bảo hiểm vào tháng 5, đứa nhỏ mua vào tháng 8.

Thành chia sẻ: “Chỉ việc mua 2 gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho 2 con trai, tôi cũng bị chỉ trích trên mạng xã hội rất nhiều. Vì họ cho rằng tôi là người cha tệ bạc, vì có 2 con trai nhưng chỉ mua bảo hiểm cho 1 đứa; sau đó bị chửi, bị la nên lấy thẻ tín dụng của vợ, mua thêm gói bảo hiểm thứ 2… Tất cả việc này cũng như việc tôi trợ cấp cho 2 con mỗi tháng 8 triệu đồng chỉ cần sao kê tại ngân hàng là biết thật giả thế nào”.

Đặng Thu Thảo và chồng có chung 2 con trai 2 sinh đôi - Ảnh: Internet

Nhắc đến việc trợ cấp cho 2 con của mình, Thành muốn dư luận hiểu rõ thêm, khi vợ cũ đưa 2 con về nhà mẹ ruột sống (cuối tháng 3/2021), Thành đã thực hiện việc trợ cấp. Và đến khi có quyết định của tòa án, mỗi tuần anh chuyển vào tài khoản vợ mình 2 triệu đồng nhưng sau đó, bị cho là keo kiệt, chuyển tiền không đủ nên anh chuyển luôn 8 triệu/tháng vào tài khoản vợ vào giữa tháng 10.

Thảo nhận được nhưng đã chuyển ngược lại và yêu cầu chuyển cho bà ngoại (mẹ ruột của Thảo). Thành không đồng ý cách làm này, nên anh đã yêu cầu chuyển thông qua thi hành án. Khi được hỏi về những điều muốn giãi bày qua câu chuyện này, Thành nói: “Tôi xin mọi người đừng gọi tôi là “đại gia”. Từ khi quen biết và kết hôn với Thu Thảo, tôi đã rất khổ sở khi bị gắn mác 2 từ này. Tôi chỉ là một con người bình thường, lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng nhờ vào sự trợ giúp của gia đình. Đến nay, gia tài cũng chỉ là cửa hàng vật liệu xây dựng nhỏ lẻ”.

Kết thúc cuộc trò chuyện, doanh nhân Phúc Thành nhắn nhủ: “Mẹ tôi năm nay đã 70 tuổi, vốn là 1 người nông dân miền Tây chất phác nhưng bây giờ bà cũng bị dính cú sốc này. Nó là nỗi đau của một gia đình mà chẳng ai muốn đối diện, nhất là 2 đứa con vô tội của tôi”.