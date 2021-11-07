Chồng cũ đòi kiện để chứng minh sự trong sạch, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đáp trả cực căng 'Anh hãy kiện đi ạ'

Hậu trường 07/11/2021 15:20

Trước loạt thông tin, chồng cũ đòi kiện Đặng Thu Thảo ra tòa để làm sáng tỏ sự trong sạch của bản thân, Hoa hậu Đại Dương 2014 đã gay gắt đáp trả.

Những ngày qua, bên cạnh ồn ào hôn nhân rạn nứt của vợ chồng Diệp Lâm Anh thì chuyện ly hôn đầy drama của Hoa hậu Đại Dương 2014, Đặng Thu Thảo cũng khiến dư luận xôn xao. 

Sau khi có thông tin chồng cũ là doanh nhân Phúc Thành sẽ kiện cô nếu còn chia sẻ thông tin sai về cuộc hôn nhân, vào tối 6/11, Đặng Thu Thảo đã có bài đăng rất dài trên trang Facebook cá nhân. 

Hoa hậu Đại Dương bày tỏ đau lòng, xót xa trước hành động của chồng cũ. Cô viết: "Anh ơi! Lí do gì anh kiện em? Anh kiện vì em đã dốc hết lòng yêu anh, hy sinh để khi em xấu anh đi ngoại tình lỗi của em là không giữa được anh sao?".

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Bài đăng dài của Đặng Thu Thảo trước loạt tin chồng cũ khởi kiện vì đưa sai thông tin về cuộc hôn nhân - Ảnh: Internet 

Chưa dừng lại đó, Đặng Thu Thảo tiếp tục chia sẻ những góc khuất trong cuộc sống của mình với ông xã đại gia. 9x tiết lộ, sau 3 năm dài chung sống bị chồng bỏ bê, đánh đập từ khi mang bầu tới lúc sinh con. 

Đồng thời, trước thông tin chồng cũ khởi kiện vì cô đưa thông tin sai lệch, nàng hậu gay gắt cho biết: "Nếu vậy thì anh hãy kiện đi ạ. Hãy tử tế để các con tự hào về ba anh nhé!". Đặng Thu Thảo chia sẻ thêm: "Những gì trải qua là nỗi đau tưởng chừng em không thể đứng lên được anh hiểu mà phải không? Giờ em vẫn còn đau lắm anh à. Nhưng vì con em sẽ cố gắng tha thứ, vậy nên anh đừng đánh mất cơ hội này nhé!"

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 Vợ chồng Đặng Thu Thảo tổ chức đám cưới vào 11/2018 - Ảnh: Internet

Đặng Thu Thảo và chồng cũ gặp nhau và bén duyên khi đóng chung phim Hồn lụa. Cả hai chính thức về chung 1 nhà vào 11/2018.  Sau khi kết hôn, 9x dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình, sinh em bé, trong khi chồng tập trung kinh doanh vật liệu xây dựng tại An Giang. Sau 3 năm hôn nhân, vừa qua, tối 1/11, người đại diện của Đặng Thu Thảo xác nhận với Zing cô và ông xã Phúc Thành đã ly hôn.

Hiện tại, vụ việc ly hôn ồn ào của Đặng Thu Thảo và doanh nhân Phúc Thành vẫn đang được dư luận vô cùng quan tâm. 

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Từ khóa:   doanh nhân Phúc Thành chồng cũ Đặng Thu Thảo drama showbiz

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