Lê Bống hát như nào mà chưa tới 30 giây đã bị netizen chê tả tơi, nhiều người còn yêu cầu Vietsub?

Chỉ cất giọng hát vài giây mà Lê Bống đã phải nhận "gạch đá" từ cộng đồng mạng vì giọng hát quá yếu, lại còn không ra hơi.

Vừa qua, cộng đồng mạng vô cùng xôn xao trước thông tin trong MV mới của Lope Phạm và Wxrdie có sự xuất hiện của Tiktoker Lê Bống. Lê Bống được biết đến là một hot Gymer đồng thời cũng là hot Tiktoker với 7 triệu người theo dõi.

Lê Bống chiếm spotlight chỉ với 15 giây 'cất cao tiếng hát' - Ảnh: Internet

Trong MV, Lê Bống đã có phần thể hiện giọng hát vỏn vẹn 15 giây nhưng lại chiếm spotlight tạo nên những phản ứng trái chiều từ netizen. Theo đó, với vài giây ngắn ngủi nhưng phần giọng của nữ tiktoker được chỉnh autotune quá đà dẫn đến mức méo mó, không nghe được câu hát nào.

Lê Bống xuất hiện trong MV - Ảnh: Internet

Dưới phần bình luận MV, không ít người thẳng thắn chê bai giọng hát của cô nàng 9X, cho rằng với một chất giọng yếu ớt không nghe rõ lời và thậm chí còn...thở hổn hển. Trong số đó không ít người yêu cầu cô nàng chỉ nên chuyên tâm vào Tiktok chứ đừng có ý định theo đuổi con đường ca hát. Một số người lại yêu cầu vietsub cho MV Không còn em bởi vì dù cả ba người đều hát bằng tiếng Việt song người xem là khán giả Việt cũng chẳng hiểu nổi những người này đang hát gì.

Cộng đồng mạng có phản ứng trái chiều về giọng hát của Lê Bống - Ảnh chụp màn hình

Lê Bống - Ảnh: Internet

Trước đó, Lê Bống liên tục gặp phải nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng với những hành động, những bộ trang phục hở táo bạo, phản cảm.

Hiện tại, những ộng đồng mạng vẫn đang bình luận sôi nổi về việc Lê Bống thử sức trong MV mới của Lope Phạm.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-bong-hat-nhu-nao-ma-chua-toi-30-giay-da-bi-netizen-che-ta-toi-nhieu-nguoi-con-yeu-cau-vietsub-429798.html