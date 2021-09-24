CĐM 'xỉu up xỉu down' với khoảnh khắc Bùi Tiến Dũng cẩn thận sấy tóc, buộc tóc cho con gái cưng

Hình ảnh ông bố to lớn Bùi Tiến Dũng đang cẩn thận buộc tóc cho con gái nhỏ khiến nhiều người thích thú.

Hôm qua 23/9, tuyển Việt Nam "xả trại". Trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng lập tức trở về nhà ở Bắc Ninh thăm vợ con. Trên trang cá nhân, trung vệ tuyển Việt Nam lập tức đăng tải khoảnh khắc đáng yêu cùng con gái Sushi (Bùi Khánh Tuệ An) và bà xã kèm với dòng trạng thái: "Con gái rượu đã biết làm điệu rồi" khiến mọi người thích thú. Không chỉ vậy, Bùi Tiến Dũng còn chia sẻ với HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh: "Về nhà cái nhẹ hết cả người".

Sau khi được 'xả trại', trung vệ Bùi Tiến Dũng đã lập tức có mặt ở nhà cùng với vợ và con gái - Ảnh chụp màn hình FBNV Đáng chú ý là khoảnh khắc, Tiến Dũng cầm máy sấy tóc hong khô tóc cho con gái. Hình ảnh ông bố to lớn đang dịu dàng sấy tóc rồi cẩn thận chải đầu, buộc tóc cho con gái, còn cô bé thì ngoan ngoãn ngồi trong lòng bố, mải nghịch búp bê khiến cộng đồng mạng "xỉu up xỉu down" vì quá dễ thương. Hình ảnh ông bố to lớn Bùi Tiến Dũng đang cẩn thận buộc tóc cho con gái cưng - Ảnh: FBNV Bùi Tiến Dũng là cầu thủ trẻ, liên tiếp gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Vợ anh là Nguyễn Khánh Linh (Bắc Ninh), một cô chủ tài năng, vừa có sự nghiệp riêng vừa làm quản lý khách sạn của gia đình.

Bùi Tiến Dũng và vợ trong lễ ăn hỏi tại Bắc Ninh - Ảnh: Internet Bùi Tiến Dũng và Khánh Linh chính thức công khai vào tháng 10/2018, sau đó cả hai khá thoải mái trong việc thể hiện tình cảm trước công chúng. Tới tháng 6/2019, trung vệ tuyển Việt Nam và cô chủ khách sạn mới chính thức tổ chức lễ ăn hỏi hoành tráng tại Bắc Ninh. 4 tháng sau lễ ăn hỏi, vợ chồng nam cầu thủ đón con gái đầu lòng, bé Sushi. Gia đình nhỏ của trung vệ Bùi Tiến Dũng được nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV Gia đình nhỏ nhanh chóng nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ khi thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ, đi du lịch cùng nhau. Từ khi có công chúa nhỏ, nam trung vệ Bùi Tiến Dũng chăm chỉ khoe ảnh chơi đùa, quấn quýt bên con khiến nhiều người thích thú. Hôm nay 24/9, các cầu thủ trở lại tập luyện chuẩn bị cho hành trình sang UAE thi đấu đang tới gần.

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