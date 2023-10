CĐM 'xỉu up xỉu down' với khoảnh khắc Bùi Tiến Dũng cẩn thận sấy tóc, buộc tóc cho con gái cưng

Trên trang cá nhân, trung vệ tuyển Việt Nam lập tức đăng tải khoảnh khắc đáng yêu cùng con gái Sushi (Bùi Khánh Tuệ An) và bà xã kèm với dòng trạng thái: "Con gái rượu đã biết làm điệu rồi" khiến mọi người thích thú. Không chỉ vậy, Bùi Tiến Dũng còn chia sẻ với HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh: "Về nhà cái nhẹ hết cả người".

Sau khi được 'xả trại', trung vệ Bùi Tiến Dũng đã lập tức có mặt ở nhà cùng với vợ và con gái - Ảnh chụp màn hình FBNV

Đáng chú ý là khoảnh khắc, Tiến Dũng cầm máy sấy tóc hong khô tóc cho con gái. Hình ảnh ông bố to lớn đang dịu dàng sấy tóc rồi cẩn thận chải đầu, buộc tóc cho con gái, còn cô bé thì ngoan ngoãn ngồi trong lòng bố, mải nghịch búp bê khiến cộng đồng mạng "xỉu up xỉu down" vì quá dễ thương.

Hình ảnh ông bố to lớn Bùi Tiến Dũng đang cẩn thận buộc tóc cho con gái cưng - Ảnh: FBNV

Bùi Tiến Dũng là cầu thủ trẻ, liên tiếp gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Vợ anh là Nguyễn Khánh Linh (Bắc Ninh), một cô chủ tài năng, vừa có sự nghiệp riêng vừa làm quản lý khách sạn của gia đình.