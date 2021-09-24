Profile 'đỉnh' của Khánh Vy - nữ MC sẽ trở thành 'người cầm trịch' tiếp theo của chương trình Đường lên đỉnh Olympia

Hậu trường 24/09/2021 08:09

Thông tin Khánh Vy sẽ đảm nhiệm vai trò MC của Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 22 dù chưa được xác nhận nhưng khiến cộng đồng mạng bàn luận rôm rả.

Đường lên đỉnh Olympia là một cuộc thi kiến thức trên truyền hình dành cho học sinh trung học phổ thông do Bộ Giáo dục - Đào tạo và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức. Olympia mùa thứ nhất được tổ chức từ năm 1999, là chương trình có tuổi đời dài nhất trong các chương trình trò chơi truyền hình của VTV3. Và suốt bao năm qua, Đường lên đỉnh Olympia vẫn luôn giữ được sức thu hút của đối với khán giả.

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 Đường lên đỉnh Olympia là chương trình có tuổi đời lâu nhất trong các chương trình trò chơi truyền hình của VTV3 - Ảnh: Internet

Mới đây, chương trình đã thông báo dời trận chung kết của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 sang tháng 11. Vậy nên, năm thứ 22 sẽ lên sóng từ tuần này. Điều khiến nhiều fan trung thành của Olympia bất ngờ là trên fanpage chương trình vừa úp mở về vị trí mới của cô nàng Khánh Vy tại chương trình.

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Fanpage của chương trình thông báo Khánh Vy sẽ đồng hành cùng MC Ngọc Huy nhưng chưa tiết lộ vai trò mới của cô nàng - Ảnh: Chụp màn hình 

Về phía Khánh Vy, trên trang cá nhân, cô nàng cũng đăng tải dòng trạng thái về việc sẽ tham gia chương trình Olympia cùng với MC Ngọc Huy nhưng chưa tiết lộ vai trò mới của mình. Chưa biết thực hư cô nàng sẽ tham gia vai trò gì trong mùa 22, song điều này cũng đá khiến các fan của người đẹp vô cùng hào hứng.

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 Khánh Vy cũng úp mở thông tin cô tham gia chương trình trên trang cá nhân: Ảnh chụp màn hình

Khánh Vy là cô nàng khá quen mặt với cộng đồng mạng, cô nàng nổi tiếng vì khả năng nói 7 thứ tiếng và thành tích học tập ấn tượng. Khánh Vy tốt nghiệp loại giỏi khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao. Trước đó, cô là cựu nữ sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) với thành tích đáng nể khi 12 năm đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.

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Khánh Vy không chỉ xinh đẹp, tài năng, cô nàng còn là một người dẫn chương trình duyên dáng - Ảnh: FBNV 

Cô nàng Khánh Vy còn là người truyền cảm hứng cho giới trẻ, đặc biệt với những bạn đam mê ngôn ngữ khi có series chuyên học Tiếng Anh với nhiều phần như: VyTalk, VyVocal... Ngoài ra, trên trang mạng xã hội cá nhân, Khánh Vy cũng thường xuyên chia sẻ các bí quyết học hành, động viên học sinh mỗi khi đến kì thi lớn trong đời...

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Khánh Vy không chỉ giỏi giang mà có cho mình sự nghiệp ổn định, cuộc sống khá giả khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV  

Không chỉ tài năng, xinh đẹp, Khánh Vy còn rất được lòng khán giả với lối dẫn vừa thông minh, vừa nhẹ nhàng, duyên dáng trên sân khấu. Cô nàng cũng từng xuất hiện trên rất nhiều chương trình liên quan tới tiếng Anh của VTV như IELTS On The Go, Follow Us, Crack’em up8 IELTS,... Đặc biệt, cô nàng từng xuất sắc lọt Top 5 hạng mục Người dẫn chương trình ấn tượng tại VTV Awards 2020 bên cạnh những MC "đàn anh đàn chị".

Theo trang tin của VTV đưa tin, cuối tuần này chương trình Đường lên đỉnh Olympia sẽ lên sóng số đầu tiên mùa 22, Khánh Vy cũng sẽ tham gia với vai trò MC chính thức đồng hành cùng MC Ngọc Huy. 

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Hình ảnh Khánh Vy đang ghi hình chương trình Đường lên đỉnh Olympia cùng với cả ê-kíp cũng như bạn dẫn Ngọc Huy - Ảnh: VTV

Trước đó, Ngọc Huy và MC Diệp Chi đã đồng hành cùng với nhau từ Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 17. Một cô nàng vừa thông minh, trẻ trung lại khéo léo mà còn dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia nhất định sẽ đem đến rất nhiều điều mới mẻ và thú vị.

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Từ khóa:   Khánh Vy tiếng Anh Đường lên đỉnh Olympia Khánh Vy

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