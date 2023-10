Profile 'đỉnh' của Khánh Vy - nữ MC sẽ trở thành 'người cầm trịch' tiếp theo của chương trình Đường lên đỉnh Olympia

Khánh Vy không chỉ xinh đẹp, tài năng, cô nàng còn là một người dẫn chương trình duyên dáng - Ảnh: FBNV

Cô nàng Khánh Vy còn là người truyền cảm hứng cho giới trẻ, đặc biệt với những bạn đam mê ngôn ngữ khi có series chuyên học Tiếng Anh với nhiều phần như: VyTalk, VyVocal... Ngoài ra, trên trang mạng xã hội cá nhân, Khánh Vy cũng thường xuyên chia sẻ các bí quyết học hành, động viên học sinh mỗi khi đến kì thi lớn trong đời...

Khánh Vy không chỉ giỏi giang mà có cho mình sự nghiệp ổn định, cuộc sống khá giả khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Không chỉ tài năng, xinh đẹp, Khánh Vy còn rất được lòng khán giả với lối dẫn vừa thông minh, vừa nhẹ nhàng, duyên dáng trên sân khấu. Cô nàng cũng từng xuất hiện trên rất nhiều chương trình liên quan tới tiếng Anh của VTV như IELTS On The Go, Follow Us, Crack’em up, 8 IELTS,... Đặc biệt, cô nàng từng xuất sắc lọt Top 5 hạng mục Người dẫn chương trình ấn tượng tại VTV Awards 2020 bên cạnh những MC "đàn anh đàn chị".

Theo trang tin của VTV đưa tin, cuối tuần này chương trình Đường lên đỉnh Olympia sẽ lên sóng số đầu tiên mùa 22, Khánh Vy cũng sẽ tham gia với vai trò MC chính thức đồng hành cùng MC Ngọc Huy.

Hình ảnh Khánh Vy đang ghi hình chương trình Đường lên đỉnh Olympia cùng với cả ê-kíp cũng như bạn dẫn Ngọc Huy - Ảnh: VTV

Trước đó, Ngọc Huy và MC Diệp Chi đã đồng hành cùng với nhau từ Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 17. Một cô nàng vừa thông minh, trẻ trung lại khéo léo mà còn dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia nhất định sẽ đem đến rất nhiều điều mới mẻ và thú vị.