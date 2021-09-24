Chưa biết nhân vật Nathan Lee nhắc tới là ai nhưng cộng đồng mạng đã đặt nghi vấn đó là thí sinh của cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2011.
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Vừa qua, Nathan Lee khiến dân tình rần rần thông báo đã mua lại bản quyền ca khúc Giấc mơ tuyết trắng - bài hát làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ Thủy Tiên. Thông tin này đang khiến dư luận bàn tán sôi nổi thì mới đây, trên trang cá nhân, Nathan Lee tiếp tục khiến netizen chú ý với loạt bình luận "úp mở" về ai đó.
Cụ thể, nam ca sĩ tiếp tục gây chú ý khi có phần bình luận đầy ám chỉ "ai đó" ở đêm Chung kết cuộc thi nhảy đã mang theo trăn tới sân khấu biểu diễn vì biết đối thủ sợ loài động vật này. Thậm chí, nam ca sĩ còn bóng gió nhân vật này còn chi mạnh tay hơn 1 tỷ "từ nhà tài trợ cá nhân" để mua phiếu bầu nhưng vẫn không giành được chiến thắng.
Mặc dù, "ông hoàng drama" Nathan Lee không nhắc tới tên bất cứ người nào, nhưng ngay lập tức cộng đồng mạng đã đưa ra nhiều nghi vấn. Hầu hết netizen cho rằng đó có thể là đêm chung kết cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2011. Và quả thực, trong đêm thi đó có một thí sinh đã mang trăn đến diễn cùng.
Không biết liệu nhân vật mà Nathan Lee nhắc tới là ai, nhưng cộng đồng mạng vẫn đang tiếp tục bàn luận sôi nổi về thí sinh này.