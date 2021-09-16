Ninh Dương Lan Ngọc trổ tài cắt tóc cho cháu trai và cái kết 'cười ra nước mắt'

Hậu trường 16/09/2021 16:55

Chỉ cần nhìn cách Ninh Dương Lan Ngọc cầm kéo, cộng đồng mạng đã đoán được cái kết buồn cho cậu bé Rio khi để dì cắt tóc cho.

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ nghệ sĩ Việt rất được người hâm mộ yêu mến không chỉ bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn là một người hài hước. Trên trang cá nhân, cô nàng luôn khiến fan đứng ngồi không yên với những màn "gây hài". 

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Diễn viên Lan Ngọc - Ảnh: FBNV 

Sau chuyến công tác tại Hàn Quốc để ghi hình cho một chương trình truyền hình, nữ diễn viên mới trở về Việt Nam và thực hiện việc cách ly tại nhà.

Khi hoàn thành việc cách ly, người đẹp 9x đã có ngay màn trổ tài hớt tóc cho cháu trai tại gia. Lý do thì có lẽ "không nói ai cũng biết", khoảng thời gian giãn cách xã hội tại TP.HCM để kiểm soát dịch Covid-19, các salon tóc, tiệm hớt tóc cũng phải đóng cửa. Vì vậy, cũng giống như bao gia đình khác, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ trở thành thợ cắt tóc "bất đắc dĩ" khi cắt tóc cho một số thành viên trong gia đình.

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 Bài đăng của Lan Ngọc trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình NV

Lần này, "Ngọc nữ" khiến cộng đồng mạng cười "xỉu up xỉu down" khi trổ tài cắt tóc cho cháu trai Rio. Cụ thể, trên trang cá nhân, Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải dòng trạng thái "Dì về nhà không bé nào yên. Dì xin lỗi, Ô dì cũng coi trên mạng thôi" đính kèm là clip cô nàng cắt tóc cho cậu bé.

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Mái tóc của cậu bé Rio khiến ai cũng đồng cảm vì có một người dì cắt tóc nghiệp dư nhưng vô cùng nhiệt tình - Ảnh: Chụp màn hình NV 
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 Ngay sau đó Lan Ngọc đã hoàn thành phần cắt tóc cho cháu, thành quả có vẻ ổn hơn với hình ảnh lúc ban đầu - Ảnh chụp màn hình NV
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 Netizen 'cười ra nước mắt' với phần trổ tài cắt tóc của Lan Ngọc - Ảnh chụp màn hình NV

Mặc dù Lan Ngọc rất nhiệt tình nhưng khi nhìn thấy kết quả ai cũng bật cười vì mái tóc của cháu trai đã bị nữ diễn viên cắt tỉa lổm chổm không như mong muốn. Cháu trai của nữ diễn viên đã phải la lên cầu cứu sự giúp đỡ của mẹ. Đúng là nước đi này của Lan Ngọc khó lòng mà đi lại được!

Dưới clip này, nhiều người đã bày tỏ sự đồng cảm với nữ diễn viên, tuy kết quả không được như ý nhưng cũng là tấm lòng của cô với cháu trai. 

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