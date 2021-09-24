Nóng: Phía Công Vinh - Thủy Tiên đã trình 3 bộ hồ sơ tố giác lên cơ quan cảnh sát, đang cân nhắc các biện pháp dân sự hoặc hình sự với người bị kiện

Hậu trường 24/09/2021 10:52

Sau lùm xùm về chuyện từ thiện, đại diện pháp lý của vợ chồng Thủy Tiên cho biết đã làm 3 đơn tố giác gửi cơ quan công an, cũng như đang cân nhắc sử dụng các biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự tùy theo mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Thời gian qua, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên liên tục bị cồng đồng mạng gọi tên khi dính vào vấn đề liên quan tới tiền từ thiện. Thậm chí, ngày 17/9, hai vợ chồng đã ra tận ngân hàng tiến hành sao kê, livestream và đăng tải công khai các file dữ liệu liên quan song mạng xã hội vẫn xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt. Cùng ngày, vợ chồng Thủy Tiên đã công bố khởi kiện những cá nhân đã có hành vi bôi nhọ, xúc phạm danh dự, gây ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của gia đình mình.

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 Vợ chồng Công Vinh ra ngân hàng sao kê hôm 17/9 - Ảnh: Internet

Mới đây, chia sẻ với Pháp Luật Và Bạn Đọc, ông Phan Vũ Tuấn (Trưởng văn phòng luật sư Phan Law Vietnam), đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh đã có những tiết lộ về tiến trình khởi kiện.

Theo đó, luật sư Phan Vũ Tuấn cho biết hiện vợ chồng Thủy Tiên đã làm đơn tố giác tội phạm đến các cơ quan công an về hành vi vi phạm pháp luật của 3 cá nhân đã có những phát ngôn xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống của vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên.

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 Luật sư Tuấn và vợ chồng Thủy Tiên tại ngân hàng vào ngày 17/9 vừa qua - Ảnh: Internet

Cụ thể, luật sư Tuấn chia sẻ: "3 đơn tố giác tội phạm trên đang trong quá trình xem xét của cơ quan chức năng". Đối với việc khởi kiện dân sự thì luật sư Tuấn cho hay đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ cần thiết. 

Đồng thời, đại diện Công Vinh - Thủy Tiên cũng nhấn mạnh, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên rất bức xúc trước hành động truy cập và công bố các thông tin tín dụng cá nhân của vợ chồng nữ ca sĩ, cho dù không chính xác, cũng là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền công dân cơ bản nhất.

Hiện tại, luật sư Tuấn cũng mong chờ các cơ quan an ninh và thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước làm rõ sự thật, trừng trị các hành vi vi phạm pháp luật và trả lại niềm tin cho các công dân có giao dịch tại các tổ chức tín dụng.

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Vợ chồng Công Vinh đang tiến hành công tác chuẩn bị khởi kiện tại tòa án - Ảnh: Internet 

Chia sẻ về vấn đề người bị khởi kiện vẫn tiếp tục có những phát ngôn thách thức, phía đại diện pháp lý của vợ chồng Công Vinh cũng khẳng định: "Chúng tôi sẽ xem xét các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng mà chúng tôi sẽ cân nhắc sử dụng các biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự theo đúng quy định pháp luật".

Trước đó, luật sư Phan Vũ Tuấn từng có chia sẻ với báo Thanh Niên, "Hiện tại, chúng tôi đã hoàn thiện 3 bộ hồ sơ tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Công an. Đồng thời, chúng tôi đang ráo riết thực hiện công tác chuẩn bị khởi kiện tại tòa án".

Có thể thấy, sau ồn ào về chuyện từ thiện vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã mạnh tay hơn trong việc xử lý những thông tin, hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ chồng cô và gia đình.

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