Chưa lên sóng nhưng mùa 22 của Olympia đã trở nên 'nóng' hơn bao giờ hết về những thông tin bên lề của MC chương trình. Thậm chí, fanpage cũng dính vào lùm xùm "đáp trả" với fan luôn này!

Sau thời gian phong phanh, sáng 24/9, chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã chính thức xác nhận "hot girl 7 thứ tiếng" Khánh Vy sẽ thay MC Diệp Chi dẫn chương trình mùa 22. Thông tin này đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Ngay sau khi có thông báo từ chương trình, trên fanpage Đường lên đỉnh Olympia cũng đã đăng tải một số hình ảnh của Khánh Vy xuất hiện trong buổi ghi hình chương trình. Cô nàng hot girl tự tin đứng cạnh MC Ngọc Huy với vai trò MC.

Bài đăng khó hiểu "tiếp bước - thay thế" của fanpage Đường lên đỉnh Olympia đã bị xóa ngay sau khi đăng tải - Ảnh: Chụp màn hình fanpage Tuy nhiên, dân tình lại chỉ chú ý vào chiếc caption khó hiểu của fanpage Đường lên đỉnh Olympia viết như sau: "Chúng tôi có nói là "tiếp bước" nhưng hình như không nói là "thay đổi". Vài phút sau, fanpage xoá và vẫn đăng lại tấm ảnh ấy nhưng đã thay đổi dòng trạng thái mới: "Một làn gió mới, tươi trẻ, sảng khoái vô cùng đó quý vị". Bài đăng mới sau đó của page lại nhận được khá nhiều bình luận 'cà khịa' từ cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình fanpage Trong khi đó, nhiều cư dân mạng đã để lại comment bên dưới post cũ, vậy nên khi bài đăng bị xóa thì mất luôn comment. Sau khi thấy fanpage đăng lại trạng thái mới, nhiều netizen đã bày tỏ sự bức xúc nhẹ, thậm chí nhiều người còn nhắc lại chuyện chiếc caption "tiếp bước - thay thế" mà page vừa mới xóa dưới bài đăng mới.

Điều khiến netizen chú ý là quản trị viên của page dọa 'ban nick, cho bay màu' những ai dám cà khịa page - Ảnh chụp màn hình Nhưng quản trị viên của page cũng "không phải dạng vừa đâu" mà lập tức có màn đáp trả đối với những người comment bên dưới. Cụ thể, quản trị viên của page đã trả lời các phần bình luận với giọng điệu khá gay gắn, dọa sẽ cho "bay màu" những thành viên nào còn đem chiếc ảnh đó "cà khịa" page. Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã xảy ra những ý kiến trái chiều về thái độ có phần gay gắt của page Đường lên đỉnh Olympia. Tuy chưa rõ lời "đe dọa" của quản trị viên fanpage Olympia nói đùa hay thật nhưng đã khiến nhiều người bàn luận sôi nổi hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-netizen-ca-khia-vu-dang-bai-thay-mc-quan-tri-vien-fanpage-duong-len-dinh-olympia-doa-se-ban-nick-426704.html