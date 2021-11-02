Giữa loạt drama với 'nữ hoàng nội y', LyLy Chen đăng ảnh bị đánh trầy xước hết cả người vì một người 'chị' đi resort 6 sao?

Hậu trường 02/11/2021 13:54

LyLy Chen đăng ảnh cả người bị trầy xước, khuôn mặt đỏ ửng, tiết lộ bị đánh khi "chị" đi nghỉ ở resort 6 sao. 

Thời gian gần đây, LyLy Chen là cái tên đang được cộng đồng mạng vô cùng quan tâm. Đặc biệt vào ngày 1/11, khi người đẹp Tây Ninh đăng status tố một "nữ hoàng nội y" gốc Trà Vinh là cướp chồng của người khác. Điều này khiến cư dân mạng dấy lên nghi ngờ, cô đang nói về Ngọc Trinh - người từng vướng nghi vấn có chung bồ đại gia với LyLy Chen.

Đáng chú ý, sau khi có màn cà khịa qua lại, LyLy Chen còn khẳng định sẽ có thêm nhân vật mới xuất hiện trong drama với "nữ hoàng nội y". Chưa biết nhân vật mới là ai nhưng đúng sáng ngày 2/11, người đẹp Tây Ninh đã đăng loạt ảnh với gương mặt, tay chân bị trầy xước, đỏ ửng tiết lộ mới bị đánh. Chia sẻ này của cô lập tức được cư dân mạng chú ý.

lyly chen
LyLy Chen đăng tải hình ảnh bị hành hung với khuôn mặt đỏ ửng, trầy xước - Ảnh: Chụp màn hình NV 
lyly chen
 Hình ảnh của người đẹp Tây Ninh khiến nhiều người hoang mang - Ảnh: Internet

Theo đó, người đẹp sinh năm 1995 cho biết cô bị một người bịa đặt chuyện và tìm nhiều cách để hãm hại. Đồng thời, tình địch tin đồn của Ngọc Trinh còn viết trạng thái nhắn nhủ "đối thủ" vô cùng gay gắt: "Cuộc đời em chưa bao giờ thấy biết ơn ai bằng chị cả! Nhờ chị đặt chuyện, nhờ chị đi rì sọt 6 sao vui vẻ mà em bị đánh như vậy đây? Chị dùng đủ mọi cách hãm hại em. Chị giàu có vui vẻ hả hê trên đau khổ của em. Trời sẽ trả báu chị".

lyly chen
Trước đó, Ngọc Trinh và LyLy Chen dính vào lùm xum có chung bồ đại gia khi mua siêu xe giống nhau, song cả hai vẫn không hề lên tiếng - Ảnh: Internet 

Sau khi bài đăng của LyLy Chen xuất hiện, cộng đồng mạng vô cùng thắc mắc về danh tính mà người đẹp sinh năm 1995 nhắc đến là ai. Nhiều netizen đồn đoán, người cô nhắc tới là "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh. Song người đẹp Tây Ninh vẫn chưa gọi đích danh, vì vậy càng khiến cộng đồng mạng thêm phần tò mò.

Hiện tại, những thông tin mà LyLy Chen chia sẻ vẫn đang thu hút được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Lê Bống hát như nào mà chưa tới 30 giây đã bị netizen chê tả tơi, nhiều người còn yêu cầu Vietsub?

Lê Bống hát như nào mà chưa tới 30 giây đã bị netizen chê tả tơi, nhiều người còn yêu cầu Vietsub?

Chỉ cất giọng hát vài giây mà Lê Bống đã phải nhận "gạch đá" từ cộng đồng mạng vì giọng hát quá yếu, lại còn không ra hơi.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh nữ hoàng nội y LyLy Chen và Ngọc Trinh

TIN MỚI NHẤT

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 21 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 43 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?