Thời gian gần đây, LyLy Chen là cái tên đang được cộng đồng mạng vô cùng quan tâm. Đặc biệt vào ngày 1/11, khi người đẹp Tây Ninh đăng status tố một "nữ hoàng nội y" gốc Trà Vinh là cướp chồng của người khác. Điều này khiến cư dân mạng dấy lên nghi ngờ, cô đang nói về Ngọc Trinh - người từng vướng nghi vấn có chung bồ đại gia với LyLy Chen.

Đáng chú ý, sau khi có màn cà khịa qua lại, LyLy Chen còn khẳng định sẽ có thêm nhân vật mới xuất hiện trong drama với "nữ hoàng nội y". Chưa biết nhân vật mới là ai nhưng đúng sáng ngày 2/11, người đẹp Tây Ninh đã đăng loạt ảnh với gương mặt, tay chân bị trầy xước, đỏ ửng tiết lộ mới bị đánh. Chia sẻ này của cô lập tức được cư dân mạng chú ý.