LyLy Chen đăng ảnh cả người bị trầy xước, khuôn mặt đỏ ửng, tiết lộ bị đánh khi "chị" đi nghỉ ở resort 6 sao.
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Thời gian gần đây, LyLy Chen là cái tên đang được cộng đồng mạng vô cùng quan tâm. Đặc biệt vào ngày 1/11, khi người đẹp Tây Ninh đăng status tố một "nữ hoàng nội y" gốc Trà Vinh là cướp chồng của người khác. Điều này khiến cư dân mạng dấy lên nghi ngờ, cô đang nói về Ngọc Trinh - người từng vướng nghi vấn có chung bồ đại gia với LyLy Chen.
Đáng chú ý, sau khi có màn cà khịa qua lại, LyLy Chen còn khẳng định sẽ có thêm nhân vật mới xuất hiện trong drama với "nữ hoàng nội y". Chưa biết nhân vật mới là ai nhưng đúng sáng ngày 2/11, người đẹp Tây Ninh đã đăng loạt ảnh với gương mặt, tay chân bị trầy xước, đỏ ửng tiết lộ mới bị đánh. Chia sẻ này của cô lập tức được cư dân mạng chú ý.
Theo đó, người đẹp sinh năm 1995 cho biết cô bị một người bịa đặt chuyện và tìm nhiều cách để hãm hại. Đồng thời, tình địch tin đồn của Ngọc Trinh còn viết trạng thái nhắn nhủ "đối thủ" vô cùng gay gắt: "Cuộc đời em chưa bao giờ thấy biết ơn ai bằng chị cả! Nhờ chị đặt chuyện, nhờ chị đi rì sọt 6 sao vui vẻ mà em bị đánh như vậy đây? Chị dùng đủ mọi cách hãm hại em. Chị giàu có vui vẻ hả hê trên đau khổ của em. Trời sẽ trả báu chị".
Sau khi bài đăng của LyLy Chen xuất hiện, cộng đồng mạng vô cùng thắc mắc về danh tính mà người đẹp sinh năm 1995 nhắc đến là ai. Nhiều netizen đồn đoán, người cô nhắc tới là "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh. Song người đẹp Tây Ninh vẫn chưa gọi đích danh, vì vậy càng khiến cộng đồng mạng thêm phần tò mò.
Hiện tại, những thông tin mà LyLy Chen chia sẻ vẫn đang thu hút được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.