Thường xuyên xuất hiện ngọt ngào bên nhau nhưng vợ chồng Hari Won - Trấn Thành '5 lần 7 lượt' bị tung tin đồn tan vỡ hôn nhân

Thậm chí, nữ ca sĩ phải đền rất nhiều hợp đồng quảng cáo. Tuy nhiên, Trấn Thành cho biết, cô mất bao nhiêu anh sẽ bù lại. Trước tấm lòng của Trấn Thành khiến nữ ca sĩ người Hàn cảm động.

Hari Won và Trấn Thành hiện là một trong những cặp vợ chồng quyền lực và hot nhất nhì showbiz Việt. Sau 6 tháng yêu nhau, cả hai chính thức kết hôn cuối năm 2016. Khoảng thời gian đó, Hari Won từng bị cộng đồng mạng chỉ trích khi hẹn hò cùng Trấn Thành.

Sau thời gian kết hôn, Hari về sống chung với nhà chồng. Vào tháng 7/ 2017, trong bộ phim tài liệu kể về cuộc đời và sự nghiệp của Hari Won do KBS (Hàn Quốc) sản xuất, nữ ca sĩ tiết lộ về đời sống hôn nhân sau khi cưới rất đơn giản và vui vẻ.

Được Trấn Thành cầu hôn trong thời điểm chưa muốn kết hôn, cho đến khi nam MC ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới và lo hết, giọng ca Hương Đêm Bay Xa mới gật đầu đồng ý.

Ông xã từng ngỏ ý hỏi cô muốn ra ở riêng hay không nhưng giọng ca 36 tuổi cho biết cô muốn sống chung với gia đình chồng với đầy đủ thành viên để được tận hưởng cảm giác ấm áp của gia đình.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ, cô chưa từng bị áp lực chuyện làm dâu khi sống ở nhà chồng. Công việc chính của cô là đứng xem hoặc phụ giúp mẹ chồng dọn chén bát.

Ngoài ra, cô và ông xã cũng cùng nhau chăm sóc chó và mèo và xem chúng như con cái. Hari Won hay chia sẻ những video ông xã chơi đùa, chăm sóc thú cưng trên trang cá nhân.

Trong mắt Hari Won, ông xã là một người phóng khoáng và tốt bụng. Dù kết hôn đã 5 năm, những anh vẫn giữ thói quen mua quà tặng vợ trong bất cứ ngày lễ nào.

Trấn Thành vẫn giữ thói quen tặng quà cho vợ bất kể vào dịp lễ nào suốt 5 năm chung sống - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ chia sẻ rằng, ban đầu sự quan tâm thái quá của chồng khiến cô thấy hơi mệt. Tuy nhiên khi cảm nhận được niềm vui muốn chăm sóc vợ của Trấn Thành, cô đã thoải mái đón nhận điều này. Nữ ca sĩ cũng cảm thấy may mắn vì có người chồng tâm lý và tinh tế.

Nhìn lại suốt 5 năm chung sống, vợ chồng Hari Won Trấn Thành luôn khiến mọi người ngưỡng mộ vì tình cảm ngọt ngào như vợ chồng son.

Thậm chí, lịch làm việc của cả hai luôn dày đặc và bận rộn, nhưng Trấn Thành và Hari Won đều cố gắng sắp xếp và hâm hóng tình cảm.

Vào những tháng giãn cách vì dịch, Trấn Thành phát tướng, lộ thân hình "xuống dốc không phanh", Hari Won đã lập tức lên tiếng bênh vực chồng: "Thời điểm này thà hai lúa còn hơn ra ngoài bị Covid-19".

Ngược lại, khi Hari Won bị chỉ trích Trấn Thành đã nhiều lần lên tiếng bảo vệ vợ. Cụ thể như việc nam MC thường xuyên vào bếp nấu ăn cho bà xã, một vài người chỉ trích Hari Won không biết phụ giúp chồng. Khi ấy, Trấn Thành đã khẳng định Hari Won đang làm rất tốt vai trò của mình, bản thân anh là mẫu người thích chăm sóc vợ nên không có vấn đề gì.

Hay một lần khác, khi có phát ngôn mỉa mai bà xã anh kết hôn 5 năm nhưng vẫn chưa chịu sinh con, vì từng mắc ung thư cổ tử cung, Trấn Thành đã báo công an, truy tìm người này.

Dù trước đó, Trấn Thành tiết lộ mong muốn có con. Họ mong muốn sinh đôi 1 trai, 1 gái. tuy nhiên khi biết vợ từng bị ung thư cổ tử cung nên còn mặc cảm, lo lắng chuyện mang thai. Trấn Thành luôn cảm thông. Anh từng nói với vợ "không có con ruột thì nhận con nuôi".

Dù cuộc sống hôn nhân luôn ngọt ngào, hạnh phúc nhưng vợ chồng Trấn Thành và Hari Won lại luôn dính những tin đồn ly hôn. Cụ thể, mới đây, xuất hiện thông tin "Trấn Thành chính thức quyết định ly hôn Hari Won" được chia sẻ rộng rãi. Mặc dù không lên tiếng giải thích, song cả hai dùng những biện pháp khác, tinh tế hơn để chứng minh tin đồn thiếu căn cứ.

Theo đó, nam MC thoải mái chia sẻ video nấu ăn cho vợ, cùng hát hò tại nhà riêng và những khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai. Trên trang cá nhân mới đây, Hari Won cũng đăng đoạn tin nhắn tình cảm với Trấn Thành: "Em là oxy của anh". Đáp lại, Trấn Thành trêu đùa vợ: "Mà em là oxy già".

Chỉ nhiêu đó thôi, đủ chứng minh tình cảm của cặp đôi hiện vẫn đang vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc.