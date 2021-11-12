Chị Đặng Thu Thảo tiếp tục mắng gia đình chồng cũ của em gái 'đạo đức giả', 'trở mặt hơn bánh tráng nướng'

Đặng Thùy Trang bức xúc bày tỏ: "Hai cháu ở nhà ngoại quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ ngoại than, chẳng bao giờ dì kể lể. Hai cháu ở nhà nội được có 6 ngày đúng, cả dòng họ khóc lóc than trách người mẹ tội nghiệp. Chuyện của nhỏ em tôi đã không muốn nói rồi. Đừng có chọc tôi nói nha. Đáng trách là tới giờ cả dòng nội 2 đứa sinh đôi từ lớn tới bé chưa ai hỏi thăm các con ăn uống, sống như thế nào kể cả cha tụi nhỏ. Toàn đạo đức giả!".

Vụ ly hôn tốn nhiều giấy mực giữa hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng đại gia vẫn tiếp tục gây nhiều sự chú ý của dân mạng. Sau nhiều lần tố tụng qua lại, mới đây, trên trang cá nhân, chị gái Đặng Thu Thảo tiếp tục có bài đăng mắng gia đình chồng cũ của em gái là "đạo đức giả", đồng thời trách chồng doanh nhân của nàng Hậu vô trách nhiệm với con cái.

Ngày chưa có thằng em rể đó, em mình váy áo, xe đón đưa, tiền rủng rỉnh. Nói ra cũng tại em mình hiền lành, khờ khạo, cũng cái dại, rồi nó hù bố mẹ mình sẽ phá hỏng đời em gái mình. Lúc trước mình đã không cho cưới, mình đã cản, nhà bên đó năn nỉ hứa hẹn, từ lớn đến nhỏ. Rồi giờ 2 bàn tay trắng xấu xí thì mới thấy nhà đó trở mặt hơn bánh tráng nướng. Tôi nói cho cậu biết! Ngày nào tôi còn sống thì em tôi với cháu tôi cũng không thiếu gì đâu. Cậu sống cho đạo đức một chút! Trả tiền cho bố mẹ tôi nhé. Mang tiếng cưới con gái người ta mà lừa ông bà già vợ mượn tiền từ đám nói đến đám cưới không trả, cả tiền của con cũng lấy luôn".

Đặng Thu Thảo và chồng cũ có 2 đứa con nhỏ - Ảnh: Internet

Về phía Hoa hậu Đặng Thu Thảo, người đẹp cho biết đã vực dậy tinh thần sau biến cố. Cô và chồng cũ đã gửi đơn ly hôn lên Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang vào tháng 4/2021. Hiện, nàng Hậu đang chăm sóc và nuôi dưỡng hai con nhỏ.