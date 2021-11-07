Bầu Thụy tiếp tục cho 'bay màu' bài đăng về vụ ly hôn chấn động của Đặng Thu Thảo: Nam doanh nhân viết gì mà vội vàng 'xóa'?

Hậu trường 07/11/2021 08:02

Bầu Thụy chia sẻ lại một bài viết có nội dung xoay quanh việc chồng cũ Đặng Thu Thảo dọa kiện nàng hậu, đính kèm là chú thích cực gắt.

Thời gian gần đây, sau từ khóa "từ thiện", đến lượt "ly hôn" khiến cả showbiz choáng váng bởi loạt cặp đôi "đứt gánh giữa đường".

Ồn ào nhất trong những ngày vừa qua có lẽ phải kể đến hoa hậu Đặng Thu Thảo và ông xã doanh nhân. Cụ thể, nàng hậu gốc Cần Thơ tố chồng bạo hành cô trong lúc mang thai vì nhan sắc xấu xí, xuống sắc trầm trọng. Thậm chí, còn có sự xuất hiện của người thứ ba chen vào phá hoại mối quan hệ. 

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Cuộc hôn nhân của nàng hậu tan vỡ vì nhiều lý do - Ảnh: Internet

Sau khi lên tiếng "bóc phốt" chồng, doanh nhân Phúc Thành đã dọa kiện nàng hậu nếu còn tiếp tục chia sẻ những thông tin thất thiệt. 

Giữa lúc MXH đang xỗn ao về câu chuyện này, bầu Thụy vừa có phản ứng gay gắt. Theo đó, nam doanh nhân chia sẻ lại một bài viết có nội dung xoay quanh việc chồng cũ Đặng Thu Thảo dọa kiện nàng hậu, đính kèm là chú thích: "Kể đẻ con gái cũng thiệt thòi nhỉ?".

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Quan điểm của bầu Thụy - Ảnh chụp màn hình

Chỉ với một dòng trạng thái ngắn gọn, không bình luận hay trình bày quan điểm gì nhiều, netizen cũng đủ hiểu bầu Thụy đang đứng về phía ai. Tuy nhiên, không rõ lý do vì sao, hiện bài viết trên cũng "bay màu" khỏi trang cá nhân của nam doanh nhân giàu có.

Kể từ sau khi lên tiếng bênh vực Hồ Văn Cường, đây là lần đầu tiên ông bầu đình đám lên tiếng về một người đẹp của showbiz Việt.

Hiện, vụ ly hôn chấn động làng giải trí vẫn đang thu hút sự quan tâm của CĐM.

Từ khóa 'ly hôn' tiếp tục 'phủ sóng' MXH: Lần này đến lượt Lam Trường 'dính hạn', còn lộ cả ảnh thân thiết bên 'tình mới', thực hư ra sao?

Từ khóa 'ly hôn' tiếp tục 'phủ sóng' MXH: Lần này đến lượt Lam Trường 'dính hạn', còn lộ cả ảnh thân thiết bên 'tình mới', thực hư ra sao?

Mới đây, trên MXH rầm rộ tin Lam Trường ly hôn vợ lần 2, còn lộ ảnh ôm ấp bên bạn gái mới vô cùng tình tứ khiến cho người trong cuộc lên tiếng làm rõ.

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Từ khóa:   Đặng Thu Thảo ly hôn bầu Thụy Đặng Thu Thảo

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