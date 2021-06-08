Hôn nhân 15 năm với người đàn ông giàu có bậc nhất Việt Nam, bà Phương Hằng sẵn sàng ‘trao chỗ’ cho ‘tiểu tam’

Bà liên tục khóc nghẹn chia sẻ bị thiên hạ chửi rủa, lòng tốt bị nghi ngờ, nhiều lúc muốn buông bỏ và rời khỏi Việt Nam. Nhưng vì nghĩ đến những hoàn cảnh khó khăn đang cần giúp đỡ, muốn tích thêm chút phúc đức cho bản thân và con cháu nên quyết định gắng gượng.

Khác với những lần đanh thép, livestream bóc phốt Võ Hoàng Yên và loạt nghệ sĩ tên tuổi của showbiz Việt, trong buổi lên sóng livestream tuần trước, bà Nguyễn Phương Hằng "hiền" hơn rất nhiều. Hình ảnh một Nguyễn Phương Hằng “nữ hiệp” đã không còn, giờ đây chỉ có một Nguyễn Phương Hằng nữ tính, dễ mủi lòng như hàng triệu phụ nữ nghèo khó và bình dân ở khắp Việt Nam.

Tôi sẽ đóng toàn bộ quỹ từ thiện và rời đi trong danh dự, rời khi trong sự kiêu hãnh. Làm người tử tế thật là khó. Tôi không còn chút nhuệ khí nào, không còn chút động lực nào để làm từ thiện nữa. Khóc là hèn, nhưng đó chính là giọt nước tràn ly.

Bà chủ Đại Nam trải lòng: "Tôi muốn bán hết công ty, thậm chí không muốn sống ở Việt Nam nữa. Tôi đã hy sinh rất nhiều, nhưng tôi quá đau lòng. Tôi không phải người dễ khóc nhưng đôi khi nước mắt giúp tôi vơi đi đau buồn. Có khi hết dịch, vợ chồng tôi sẽ rời khỏi Việt Nam.

Những đứa con của tôi bị tổn thương quá nhiều, bởi mẹ của chúng là người tốt nhưng tại sao bị người ta chửi bới nhiều đến thế. Hay tôi cứ ngu si hưởng thái bình hả mọi người?"

Đang trò chuyện với tâm trạng buồn bã, ánh mắt bà Phương Hằng bỗng sáng lên niềm hạnh phúc khi kể về chuyện tình cảm với ông Dũng "Lò Vôi". Bà cho hay cả hai đã có 15 năm sống chung.

Có thể đanh thép, mạnh mẽ với bất kì ai, về bên chồng thì luôn dịu dàng - Ảnh: Internet

“Nữ hiệp livestream” chia sẻ về chồng: "Trước khi làm đám cưới với 10 nghìn khách mời năm 2010, chúng tôi từng sống chung 4 năm, ngôn từ giới trẻ dùng bây giờ là sống thử đó quý vị. Tôi nhận ra anh Dũng là người đàn ông đáng để tôi hy sinh và chúng tôi quyết định tổ chức hôn lễ.

Thế nhưng, hơn 10 năm chung nhà, tôi cũng có nhiều lúc chạnh lòng vì anh Dũng mê công việc hơn vợ. Nhiều hôm về nhà, lên giường đi ngủ rồi mà anh ấy vẫn ôm khư khư cái máy tính. Bù lại, anh ấy là một người chồng mẫu mực, người cha đáng kính. Chưa khi nào anh ấy phản bội vợ con."

Ngoài ra, bà chủ Đại Nam còn tiết lộ, rất nhiều phụ nữ bên ngoài muốn ngồi vào vị trí của bà nhưng là người trong cuộc bà sẵn sàng trao chỗ nếu họ cảm thấy bản thân đủ trình và đủ sức chịu đựng.

'Tôi là Nguyễn Phương Hằng, tôi đi hiên ngang bên đời anh Dũng' - Ảnh: Internet

Được biết, cặp vợ chồng quyền lực Phương Hằng - Uy Dũng tuy đến với nhau không phải lúc xuân thì nhưng cả hai đã có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ với con trai Hằng Hữu và số tài sản kếch xù khiến cả nước trầm trồ. Trong các dịp đặc biệt, cặp đôi còn tặng những món quà khủng trị giá hàng triệu đô như cặp khuyên tai bằng kim cương trọng lượng khoảng 30 cara giá 3 triệu USD nhân dịp kỉ niệm 5 năm ngày cưới hay chiếc siêu xe Bentley Mulsannen trị giá hơn 40 tỷ đồng nhân dịp sinh nhật bà Phương Hằng.

Không chỉ là những món quà xa xỉ, trong nhiều livestream, bà chủ Đại Nam còn cho biết chồng mình là một người có tài, có tâm, có tiếng, có tầm, có tiền. Bên cạnh đó, ông bà chủ Đại Nam còn thường xuyên khiến dân tình trầm trồ khi thoải mái chia sẻ lời ngọt ngào dành cho nhau dù không còn trẻ:

- 8/3 anh tặng gì cho em?

- Anh tặng em cả cuộc đời rồi đó!

Hạnh phúc là thế, tuy nhiên vợ chồng nào cũng có lúc "xô bát xô đũa", Hằng - Dũng cũng không ngoại lệ. Trong buổi livestream tối ngày 2/6, bà Phương Hằng đã khiến dân mạng "dậy sóng" khi tuyên bố sẵn sàng ly hôn chồng. Nữ đại gia cho biết mình và chồng có những bất đồng khi ông Dũng không ủng hộ việc bà thường xuyên lên sóng livestream "bóc phốt" một số người để rồi nhận về biết bao chỉ trích làm ảnh hưởng tới gia đình và các con. Việc này cũng là nguyên nhân khiến hai vợ chồng đã có một trận "cãi nhau to" và bà đã khóc nức nở trong lần livestream hôm trước.

Bà Phương Hằng tuyên bố sẵn sàng ly hôn trong livestream - Ảnh: Internet

Bà Phương Hằng chia sẻ trong livestream: "Cách đây 2 ngày, tôi từng cãi nhau với anh Dũng trước khi lên sóng livestream với mọi người vào ngày 31/5. Trước đây, anh ấy luôn ủng hộ tôi mà đến hôm trước anh ấy đã yêu cầu tôi đừng lên sóng livestream nữa. Khi đó, tôi đã bật khóc. Tôi tuyên bố với anh ấy, nếu chung đường thì sống tiếp, không thì chúng ta ly dị. Hiện tôi và anh Dũng đang ở thế đối đầu rất căng thẳng".

Tâm sự mới đây của nữ đại gia lập tức nhận về sự quan tâm lớn của công chúng. Thế mới thấy, "người trong cuộc mới hiểu nỗi khổ của người trong kẹt" là như thế nào.