Hội ngộ Hoà Minzy, mẹ bầu Nhã Phương tiết lộ chi tiết đặc biệt về nhóc tì sắp chào đời!

Hậu trường 09/09/2023 11:29

Màn hội ngộ của Hoà Minzy và Nhã Phương khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Sau 5 năm về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân của Trường Giang và Nhã Phương vẫn vô cùng đầm ấm. Gia đình nhỏ càng thêm viên mãn khi bé Destiny chào đời và sắp tới đây cặp đôi chuẩn bị đón thêm nhóc tì thứ 2 được dự đoán là quý tử. 

Hội ngộ Hoà Minzy, mẹ bầu Nhã Phương tiết lộ chi tiết đặc biệt về nhóc tì sắp chào đời! - Ảnh 1
Sau 5 năm về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân của Trường Giang và Nhã Phương vẫn vô cùng đầm ấm

Mới đây, Nhã Phương bất ngờ đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc hội ngộ với mẹ một con Hoà Minzy. Cả hai khiến người hâm mộ được phen phì cười thích thú trước những pha hài hước trong khi khui kiện hàng bom. Cũng tại buổi hội ngộ này, Nhã Phương có những chia sẻ về hành trình mang thai lần 2 của mình.

Hội ngộ Hoà Minzy, mẹ bầu Nhã Phương tiết lộ chi tiết đặc biệt về nhóc tì sắp chào đời! - Ảnh 2

Hội ngộ Hoà Minzy, mẹ bầu Nhã Phương tiết lộ chi tiết đặc biệt về nhóc tì sắp chào đời! - Ảnh 3
Mới đây, Nhã Phương bất ngờ đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc hội ngộ với mẹ một con Hoà Minzy

Nói về đứa con trong bụng, nữ diễn viên cho biết: "Bà Destiny không có đạp mà sau ông này đạp nhiều đến nổi chị phải nói sao con đạp dữ vậy con". Nhã Phương còn tiết lộ Trường Giang còn phải gọi quý tử là "cầu thủ đá banh". Không những vậy, Hoà Minzy còn bất ngờ hé lộ thời điểm Nhã Phương hạ sinh con thứ 2 là tháng 10 sắp tới đây. Hiện đoạn clip đang thu hút nhiều sự chú ý và tương tác nhiệt tình từ cư dân mạng.

Hội ngộ Hoà Minzy, mẹ bầu Nhã Phương tiết lộ chi tiết đặc biệt về nhóc tì sắp chào đời! - Ảnh 4

Hội ngộ Hoà Minzy, mẹ bầu Nhã Phương tiết lộ chi tiết đặc biệt về nhóc tì sắp chào đời! - Ảnh 5
Nói về đứa con trong bụng, nữ diễn viên cho biết: "Bà Destiny không có đạp mà sau ông này đạp nhiều đến nổi chị phải nói sao con đạp dữ vậy con". Nhã Phương còn tiết lộ Trường Giang còn phải gọi quý tử là "cầu thủ đá banh"

Hiện tại, trong những tháng cuối thai kỳ, Nhã Phương vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì thần sắc rạng rỡ, xinh đẹp. Kể từ khi thông báo mang thai con thứ 2, nữ ca sĩ được Trường Giang cưng chiều hết mực, chăm sóc chu đáo. Về phần Nhã Phương, nữ diễn viên vẫn tích cực cân bằng giữa việc hoạt động nghệ thuật và dưỡng thai. 

Hội ngộ Hoà Minzy, mẹ bầu Nhã Phương tiết lộ chi tiết đặc biệt về nhóc tì sắp chào đời! - Ảnh 6
Kể từ khi thông báo mang thai con thứ 2, nữ ca sĩ được Trường Giang cưng chiều hết mực, chăm sóc chu đáo

Về phần Hoà Minzy dù là mẹ 1 con nhưng nhan sắc ngày càng mặn mà, phải nói là "đỉnh của chóp". Camera thường cũng không làm khó được cặp đôi chị em đình đám này.

Nhã Phương cuối thai kỳ vẫn tự tin đến sự kiện, bụng bầu vượt mặt nhưng dáng vóc mi nhon đến khó tin

Nhã Phương cuối thai kỳ vẫn tự tin đến sự kiện, bụng bầu vượt mặt nhưng dáng vóc mi nhon đến khó tin

Dù đang bầu bí, nhiều người hâm mộ vẫn xuýt xoa trước nhan sắc trong veo của Nhã Phương.

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Từ khóa:   Nhã Phương mang thai Nhã Phương - Trường Giang Nhã Phương

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