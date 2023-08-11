Bạn thân Nhã Phương bất ngờ hé lộ thông tin quan trọng về con thứ hai của cặp đôi

Hậu trường 11/08/2023 11:51

Mới đây, "mẹ bầu" Nhã Phương nhận được sự quan tâm đông đảo từ phía cư dân mạng khi cô xuất hiện tại một sự kiện thời trang.

Vào tối ngày 10/8, Võ Hoàng Yến đã tổ chức sự kiện ra mắt thương hiệu thời trang đầu tiên. Được biết nàng siêu mẫu đã ấp ủ dự định này suốt 19 năm, cô không ngại mạo hiểm lần đầu thử sức với cương vị là một doanh nhân. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến chia sẻ chưa bao giờ cô vừa mệt mỏi vừa háo hức, hạnh phúc, bồn chồn và lo lắng đến như vậy trong đời.

Nhiều đồng nghiệp và bạn bè đã đến chúc mừng Võ Hoàng Yến ra mắt đứa con tinh thần. Sự xuất hiện của diễn viên Nhã Phương thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. "Bà bầu" diện cây đen vô cùng gợi cảm đến sự kiện, nhan sắc của cô nàng khiến nhiều người xuýt xoa.

Bạn thân Nhã Phương bất ngờ hé lộ thông tin quan trọng về con thứ hai của cặp đôi - Ảnh 1Bạn thân Nhã Phương bất ngờ hé lộ thông tin quan trọng về con thứ hai của cặp đôi - Ảnh 2
"Bà bầu" Nhã Phương xinh đẹp và cuốn hút

Đáng chú ý, tại sự kiện, Nhã Phương đã hội ngộ hội chị em thân thiết cùng tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ, trong đó có Trang Hý. Trong lúc trò chuyện trước giờ diễn ra show diễn, Trang Hý đã lỡ miệng tiết lộ thông tin quan trọng về nhóc tỳ thứ hai nhà Nhã Phương - Trường Giang

Cụ thể, Trang Hý nói: "Đây, tôi đã bấm rồi, tháng 10, Thiên Bình. Thiên Bình, Thiên Bình, sắp ra đời một chú bé Thiên Bình". Những chia sẻ từ bạn thân Nhã Phương khiến nhiều người không khỏi dự đoán rằng Nhã Phương sẽ hạ sinh vào tháng 10 tới. 

Bên cạnh đó, việc Trang Hý gọi con Nhã Phương là "chú bé Thiên Bình" khiến cư dân mạng đặt nghi vấn, nhiều khả năng, nhóc tỳ thứ hai của vợ chồng Nhã Phương rất có thể là con trai. 

Bạn thân Nhã Phương bất ngờ hé lộ thông tin quan trọng về con thứ hai của cặp đôi - Ảnh 3
Những chia sẻ từ bạn thân Nhã Phương khiến nhiều người không khỏi dự đoán rằng Nhã Phương sẽ hạ sinh vào tháng 10 tới

Trước đó, trong buổi livestream, nữ diễn viên Nhã Phương đã có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân và nhận được sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Ngoài ra, bà xã Trường Giang còn tiết lộ cân nặng khi mang bầu ở tháng thứ 7 là vào khoảng 51,5kg.

Đặc biệt, Nhã Phương còn chia sẻ việc được nam diễn viên cưng chiều và chăm sóc. Trường Giang chính là người nấu những món ăn thường ngày cho cô. Bên cạnh đó, nam diễn viên vẫn tất bật với những dự án công việc riêng. Dù bận rộn nhưng Trường Giang luôn sắp xếp nấu ăn cho bà xã

Có thể thấy ở lần mang bầu thứ hai, vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang thoải mái chia sẻ thông tin với giới truyền thông lẫn khán giả. Ở lần sinh con gái đầu tiên - bé Destiny, cặp đôi giấu kín thông tin và chỉ công bố sau đó một thời gian, song vẫn giấu mặt con gái trong các bức ảnh được đăng tải lên mạng xã hội. 

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Trong buổi livestream mới đây, nữ diễn viên Nhã Phương đã có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân và nhận được sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

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Từ khóa:   Nhã Phương Trường Giang sao Việt

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