Chỉ 1 câu nói, Nhã Phương đã hé lộ giới tính nhóc tỳ sắp chào đời là một quý tử?

Trong suốt thời gian bầu bí, nữ diễn viên "Quả tim máu" luôn ông xã yêu thương, cưng chiều khi thường xuyên nấu nhiều món ăn ngon để bồi bổ sức khoẻ cho mẹ bầu.

Trường Giang và Nhã Phương là một trong những cặp vợ chồng sao Việt nhận được nhiều sự qua tâm và yêu mến của khán giả. Vừa qua, đúng dịp sinh nhật 40 tuổi của Trường Giang, Nhã Phương đã bất ngờ thông báo "tin vui" rằng gia đình nhỏ sắp có thành viên mới khiến nam diễn viên vỡ òa hạnh phúc. Đúng dịp sinh nhật 40 tuổi của Trường Giang, Nhã Phương đã bất ngờ thông báo "tin vui" rằng gia đình nhỏ sắp có thành viên mới khiến nam diễn viên vỡ òa hạnh phúc Trong suốt thời gian bầu bí, nữ diễn viên "Quả tim máu" luôn ông xã yêu thương, cưng chiều khi thường xuyên nấu nhiều món ăn ngon để bồi bổ sức khoẻ cho mẹ bầu. Tuy nhiên, thông tin về nhóc tì sắp chào đời như giới tính hay tuần tuổi của thai,... vẫn chưa được cặp đôi tiết lộ.

Mới đây nhất, trên Tiktok cá nhân, Nhã Phương vừa đăng tải đoạn clip ghi lại đoạn hội thoại đáng yêu cùng ái nữ đầu lòng Destiny. Cụ thể, Nhã Phương đã hỏi con gái: "Con thích em trai hay em gái?". Sau đó, bé Destiny đã đáp: "Trai và gái. Hai em luôn". Đáng chú ý, ngay sau đó, Nhã Phương tiếp tục hỏi: "Mẹ có em trai hay em gái?". Bé Destiny đã trả lời: "Em gái". Thế nhưng, Nhã Phương có ý phủ nhận thông tin này bằng câu nói: "Đâu ra, (em bé) trong bụng mẹ nè".

Qua lời đối đáp của Nhã Phương với nhóc tì, khán giả dự đoán rằng giới tính em bé trong bụng nữ diễn viên chính là con trai. Tuy nhiên Nhã Phương vẫn chưa tiếng xác nhận nghi vấn trên. Trước đó, trong đoạn clip hậu trường của Hành trình rực rỡ, Trường Giang cũng lần đầu hé lộ thêm thông tin về nhóc tì sắp chào đời. Cụ thể, nam diễn viên nhận được quà tặng từ người hâm mộ là 2 con chuồn chuồn thủ công. Anh đã phấn khích muốn mang về nhà làm quà tặng cho con gái Destiny chuồn chuồn màu hồng, riêng chuồn chuồn màu xanh anh muốn để dành cho con thứ 2. Chi tiết Trường Giang muốn tặng chuồn chuồn màu xanh cho nhóc tì thứ 2 cũng khiến dân tình đồn đoán giới tính của em bé là con trai. Trong đoạn clip hậu trường của Hành trình rực rỡ, Trường Giang cũng lần đầu hé lộ thêm thông tin về nhóc tì sắp chào đời Đồng thời, chia sẻ với Isaac và Đức Phúc, Trường Giang tiết lộ: "Con anh cung Thiên Bình". Điều này vô tình tiết lộ thời gian dự kiến sinh của Nhã Phương. Theo đó, cung Thiên Bình sẽ là những người sinh trong khoảng thời gian từ 23/9 đến 23/10. Như vậy, Nhã Phương có thể đang mang thai ở giai đoạn tháng thứ 7 - 8 của thai kì. Một chi tiết chắc hơn về nghi vấn Nhã phương mang thai bé trai là do anh trai Trường Giang hào hứng chúc mừng gia đình em rằng đã có "đủ nếp đủ tẻ", đây là thành ngữ ý chỉ một cặp vợ chồng có con trai và con gái. Một chi tiết chắc hơn về nghi vấn Nhã phương mang thai bé trai là do anh trai Trường Giang hào hứng chúc mừng gia đình em rằng đã có "đủ nếp đủ tẻ" Nhã Phương rạng rỡ bế bụng bầu tham dự sự kiện Trường Giang - Nhã Phương tổ chức đám cưới vào tháng 9/2018 sau 4 năm công khai yêu nhau. Cả hai nên duyên sau khi cùng tham gia một bộ phim. Đến tháng 1/2020, Trường Giang và Nhã Phương đón con gái đầu lòng.

Giữa tranh cãi "gầy gò khi mang thai", Nhã Phương xuất hiện với thần thái cùng nhan sắc gây chú ý Nhã Phương vẫn giữ được nét trẻ trung, tươi tắn khi mang thai lần hai, tuy nhiên vóc dáng gầy gò của cô lại nhận được sự quan tâm của khán giả.

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