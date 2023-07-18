Trong buổi chụp ảnh cho phim truyền hình Yêu trước ngày cưới, Nhã Phương lộ diện với nhan sắc ngọt ngào, thần sắc rạng rỡ. Nữ diễn viên trang điểm nhẹ nhàng, tóc xõa tự nhiên, ngoại hình được khán giả khen "nhuận sắc".

Gần đây, Nhã Phương gây chú ý khi dần xuất hiện trở lại ở các hoạt động giải trí sau gần nửa năm vắng bóng. Trong giai đoạn mang bầu lần 2, bà xã Trường Giang cũng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ về sắc vóc, diện mạo.

Trước những tranh cãi, Nhã Phương cho biết cô chưa tăng cân nhiều nhưng sức khỏe vẫn ổn định. Người đẹp gặp một số vấn đề nhỏ như sổ mũi, "nghén ngủ"... nhưng không ốm nghén nặng như lần mang bầu đầu tiên.

Trước đó, khi công bố mang bầu lần 2, người đẹp 9X thường được khen trẻ trung, thăng hạng ngoại hình. Tuy nhiên từ cuối tháng 6 tới nay, cô khiến người hâm mộ lo lắng vì vóc dáng gầy gò, có phần thiếu sức sống.

Nhã Phương thăng hạng nhan sắc khi mang bầu nhưng khiến khán giả lo lắng vì vóc dáng gầy gò

Bà xã Trường Giang khẳng định có chế độ dưỡng thai kỹ lưỡng, chú trọng ăn uống, tập thể dục và giữ tinh thần vui vẻ. Nhờ sức khỏe ổn định, Nhã Phương cũng thoải mái tham gia các hoạt động nghệ thuật. Cô đề cao sự chuyên nghiệp, luôn hết mình trong công việc, không để chuyện riêng ảnh hưởng đến tiến trình dự án chung.

Trong buổi chụp ảnh cho phim Yêu trước ngày cưới, Nhã Phương cho biết cô rất nhớ con và cố gắng hoàn thành công việc để về sớm chăm con ốm.

Nhờ sức khỏe ổn định, Nhã Phương cũng thoải mái tham gia các hoạt động nghệ thuật

Ở tuổi 33, bà xã Trường Giang được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc

Nhiều năm trước đây, Nhã Phương thừa nhận bị ám ảnh cân nặng. Dù được ông xã chăm sóc, tẩm bổ thường xuyên nhưng nữ diễn viên vẫn giữ vóc dáng mảnh mai. Cuối năm 2022, Nhã Phương nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ khi chịu khó tăng cân sau quãng thời gian gầy gò.

Trường Giang cũng từng lên tiếng về sức khoẻ của bà xã: 'Vợ tôi ngày ngủ 2 - 3 tiếng, sáng 6 giờ đã dậy tập thể dục. Vợ tôi là mẫu người bị hoang tưởng về cân nặng, chỉ cần tăng 1 kg cũng than, dù ngày nào cũng chẳng tăng cân... Cô ấy ăn rất nhiều nhưng không hề mập, tất cả nhờ tôi lo về dinh dưỡng'.

Nhã Phương chia sẻ lý do cô luôn phải giữ cân nặng khiến nhiều người chê gầy vì đặc thù công việc

Dẫu vậy, Nhã Phương chia sẻ lý do cô luôn phải giữ cân nặng khiến nhiều người chê gầy vì đặc thù công việc.

Vào tháng 4/2023, Nhã Phương thông báo mang thai lần 2 bằng đoạn clip ngắn ghi lại cảnh ông xã nhận tin vui. Nữ diễn viên dày công chuẩn bị hộp quà có chứa que thử thai 2 vạch cùng phiếu siêu âm rồi nhờ con gái đem tặng Trường Giang.

Trường Giang hạnh phúc khi biết có thiên thần thứ hai

Khi cầm que thử thai, "Mười Khó" vẫn chưa tin tưởng, đến khi đã cầm phiếu siêu âm có hình ảnh, tên tuổi rõ ràng, nam diễn viên hài vẫn giữ thái độ ngờ vực. Khi biết chắc là vợ không đùa, Trường Giang rất hạnh phúc.