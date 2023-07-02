Trường Giang cùng Nhã Phương trốn con gái đi chơi, vẻ ngoài của nữ diễn viên khi đang mang thai gây chú ý ra sao?

Mới đây, Nhã Phương đã đăng tải loạt ảnh mới toanh sánh đôi cùng ông xã Trường Giang.

Trên trang cá nhân mới đây,Nhã Phương đã đăng tải loạt ảnh mới toanh sánh đôi cùng ông xã Trường Giang. Đây là lần hiếm hoi mà nữ diễn viên chụp ảnh cùng chồng. Trước đó, Trường Giang phải quay chương trình truyền hình thực tế và ít khi ở nhà. Bà xã Trường Giang hào hứng chia sẻ: "Cuối tuần ba mẹ trốn Ny đi chơi đây. Chúc cả nhà cuối tuần hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình nha".

Trường Giang và Nhã Phương trốn con đi chơi Trong lần xuất hiện này, Nhã Phương và Trường Giang diện áo đôi cực tình tứ. Cả hai tạo dáng cùng biểu cảm cực nhắng nhít trước ống kính. Nhan sắc của Nhã Phương khi đang mang thai lần hai cũng thu hút nhiều sự chú ý của công chúng. Cô nàng trông rất rạng rỡ, không có dấu hiệu mệt mỏi nào của bà bầu. Nhã Phương còn trang điểm chỉn chu khiến dung mạo đẹp hơn bội phần. Hiện tại, Nhã Phương vẫn chưa xác nhận cô mang bầu ở tháng thứ mấy và giới tính em bé trong bụng. Tuy nhiên, thời gian qua, cô đã hạn chế tham dự sự kiện để ở nhà dưỡng thai.

Cặp đôi sinh con gái đầu lòng Destiny vào năm 2019 Trước đó, Trường Giang và Nhã Phương nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả khi chia sẻ thông tin gia đình sắp có thêm thành viên mới. Ngoài ra, Nhã Phương còn cho biết: "Từ lúc nhận tin, hai cha con cứ ngồi nói mãi về thành viên mới trong nhà. Đến nỗi mẹ Phương phải nhắc nhở nhiều lần mới chịu về phòng đi ngủ". Kể từ khi Trường Giang và Nhã Phương chính thức đám cưới vào tháng 9/2018 và sinh con gái đầu lòng Destiny vào năm 2019. Cặp đôi này cũng thống nhất với nhau trong việc giữ kín khuôn mặt của con gái để bé có cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, trong một lần chia sẻ với truyền thông, Trường Giang tiết lộ anh và bà xã thường tranh luận với nhau vì Nhã Phương rất thích khoe con với mọi người. Ngoài ra, nam diễn viên còn nhấn mạnh bản thân là người nghiêm khắc với con vì anh mong muốn con gái được học hành tử tế và có cuộc sống tốt.

Từng bị chê bai hết thời nên lộ ảnh rõ mặt con gái để gây sự chú ý, bí kíp nào giúp Trường Giang được khán giả yêu mến trở lại? Nhận được sự yêu mến của khán giả bởi tính cách hài hước và chân thật trong vai trò diễn viên, tuy nhiên khi "cầm trịch" tại loạt chương trình thực tế, Trường Giang tạo ra không ít tranh cãi về cá tính, khả năng truyền đạt của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-giang-cung-nha-phuong-tron-con-gai-i-choi-ve-ngoai-cua-nu-dien-vien-khi-bau-bi-gay-chu-y-ra-sao-597872.html