Từng bị chê bai hết thời nên lộ ảnh rõ mặt con gái để gây sự chú ý, bí kíp nào giúp Trường Giang được khán giả yêu mến trở lại?

Hậu trường 26/06/2023 18:46

Nhận được sự yêu mến của khán giả bởi tính cách hài hước và chân thật trong vai trò diễn viên, tuy nhiên khi "cầm trịch" tại loạt chương trình thực tế, Trường Giang tạo ra không ít tranh cãi về cá tính, khả năng truyền đạt của mình.

 

Ở những tập phát sóng đầu tiên của Running Man Vietnam mùa 2 - Chơi Là Chạy, người xem chưa thấy được vai trò dẫn dắt và kết nối đồng đội của Trường Giang. Thay vì cùng các thành viên hợp sức hoàn thành nhiệm vụ, Trường Giang có xu hướng chỉ đạo nhiều hơn.

Từng bị chê bai hết thời nên lộ ảnh rõ mặt con gái để gây sự chú ý, bí kíp nào giúp Trường Giang được khán giả yêu mến trở lại? - Ảnh 1
Nam nghệ sĩ cũng nhận về nhiều nhận xét là "kém duyên" khi trêu đùa đồng nghiệp quá trớn

Tuy nhiên, sang tới 2 Ngày 1 ĐêmHành Trình Rực Rỡ, Trường Giang dần trở thành một yếu tố không thể thiếu và được người xem đánh giá cao. Anh thường xuyên trở thành cầu nối để gắn kết các thành viên trong đội và có nhiều mánh khóe giúp đội mình nắm chắc phần thắng.

Tại 2 Ngày 1 Đêm, Trường Giang luôn là người "thả mồi" để Lê Dương Bảo Lâm thỏa sức "quăng miếng". Nam diễn viên cũng cố gắng tạo đất diễn cho hai cậu em HIEUTHUHAI và Cris Phan, thậm chí không ngại lùi lại phía sau để nhường spotlight cho các đàn em.

Từng bị chê bai hết thời nên lộ ảnh rõ mặt con gái để gây sự chú ý, bí kíp nào giúp Trường Giang được khán giả yêu mến trở lại? - Ảnh 2
Trường Giang thông qua lời kể của các đàn em trong nghề.

Xuyên suốt các số phát sóng của chương trình, Trường Giang đã làm rất tốt sứ mệnh quảng bá du lịch nước nhà. Cuối mỗi tập, anh luôn thay mặt dàn cast nói lên thông điệp cũng như nhắn gửi những giá trị tích cực tới người xem.

Còn trong chương trình thực tế Hành Trình Rực Rỡ, Trường Giang sau khi nghe những lời tâm sự của rapper Negav, nam danh hài liền nói 1 câu khiến ai cũng xúc động. Cụ thể, Trường Giang nói: "Em biết sao em hay cãi lộn với mẹ em không, vì mẹ em còn sống đó. Anh nói nghiêm túc".

Ngay lập tức, Negav cũng đáp lại: "Chuyện này đã xảy ra với em vào 3 năm trước rồi, giờ em mới nhận ra và nghĩ không cần cãi ba mẹ để làm gì nữa. Dạo gần đây em chủ yếu dành thời gian cho gia đình".

Từng bị chê bai hết thời nên lộ ảnh rõ mặt con gái để gây sự chú ý, bí kíp nào giúp Trường Giang được khán giả yêu mến trở lại? - Ảnh 3
Nam rapper cho biết anh và mẹ không hợp nói chuyện với nhau

Trước đó, Trường Giang nhiều lần vướng tranh cãi vì những phát ngôn liên quan đến đời tư đồng nghiệp, kém duyên khi tham gia các chương trình nhưng dạo gần đây, nam MC được khen ngợi vì có những thay đổi theo hướng tích cực. Dễ dàng nhận ra Trường Giang đã biết tiết chế, thay vì dùng những câu "cà khịa" thì chuyển sang thái độ biết thông cảm, động viên đồng nghiệp trước những vấn đề trong cuộc sống.

Từng bị chê bai hết thời nên lộ ảnh rõ mặt con gái để gây sự chú ý, bí kíp nào giúp Trường Giang được khán giả yêu mến trở lại? - Ảnh 4
Trường Giang nói rằng anh không cho con lộ diện sớm trước công chúng. Gần đây anh thoải mái hơn về việc này.

Về gia đình, Trường Giang và Nhã Phương kết hôn năm 2018, trở thành cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt. Cặp đôi có một nàng công chúa đầu lòng và Nhã Phương đang mang thai lần hai. Trước đây Trường Giang Nhã Phương có đăng hình con gái lên trang cá nhân nhưng đều đăng không chính diện.

Lý giải về điều này, Trường Giang cho biết anh không cho con lộ diện sớm trước công chúng. Gần đây anh thoải mái hơn về việc này. Nói về việc nuôi dạy con, nam MC cho hay: "Tôi luôn giao tiếp với con mỗi ngày, chơi đùa, nói chuyện, nói trên trời dưới đất cũng được. Nhưng con không được xem tivi và chơi iPad quá nhiều. Điều quan trọng nhất là phải nói chuyện với con. Khi nói chuyện với con thì đầu óc của tôi rất thoải mái. Ấn tượng ban đầu khi tôi gần gũi con là làm bạn với con thì sẽ tốt hơn".

Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi luôn được truyền thông quan tâm. Hai vợ chồng thường dành những lời khen cho nhau. Ngoài hoạt động showbiz, gia đình Trường Giang Nhã Phương còn kinh doanh hàng ăn.

 

 

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Từ khóa:   Trường Giang Nhã Phương gia đình Trường Giang

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