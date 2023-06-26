Phước Sang được biết là "ông bầu" hot nhất trong làng phim của những năm 2000. Anh được xem là nhà sản xuất "mát tay" với một loạt những phim đắt khách thời điểm đó. Hãng phim của anh sản xuất các phim truyện nhựa: Em và Michael (1994), Khi đàn ông có bầu (2005), Đẻ mướn (2005), Áo lụa Hà Đông (2006), Huyền thoại bất tử (2009), Công chúa teen và ngũ hổ tướng (2010), Hello cô Ba (2012), Yêu anh, em dám không?(2013)… và trên 20 phim truyện video, nhiều video ca nhạc, cải lương, hài...

Tuy nhiên, khi mọi thứ đang ở đỉnh cao danh vọng thì Phước Sang lại chuyển hướng sang kinh doanh bất động sản . Được biết, Phước Sang đầu tư cho lĩnh vực này 1.000 tỷ đồng, thế nhưng anh không gặp may mắn. Sau đó, Phước Sang vướng phải nợ nần nên vợ chồng anh phải biến mất khỏi làng giải trí .

Nhờ làm phim đắt khách nên cuộc sống của Phước Sang trở nên giàu có. Ông bầu Phước Sang từng có biệt thự 60 tỷ đồng ở quận 2 TP.HCM. Ngoài tiền, Phước Sang còn có vợ đẹp - Kim Thư và 2 con trai ngoan ngoãn.

Có những thời điểm, biệt thự đắt đỏ của vợ chồng Phước Sang và Kim Thư liên tục bị các chủ nợ tạt dầu hắc và mắm tôm vào nhà. Vợ con Phước Sang hàng ngày phải đối mặt với những lời đe dọa, chửi bới và uy hiếp khủng khiếp.

'Bà hoàng phóng vé' từng bị chỉ trích vì CĐM cho rằng cô bỏ rơi chồng trong lúc khó khăn

Cuối năm 2012, Kim Thư thừa nhận đã ly hôn Phước Sang. Sau đó, bà mẹ hai con phải hứng chịu không biết bao nhiêu lời đồn thổi, chỉ trích nặng nề từ phía dư luận. Tại thời điểm đó, miệng đời đã chỉ trích rằng Kim Thư là "kẻ tham phú phụ bần", bỏ rơi chồng khi Phước Sang lâm vào đường cùng.

Thế nhưng, ít ai biết rằng Kim Thư lại là người cùng chồng cũ gánh vác nợ nần. Cô lặng lẽ làm tất cả công việc mà bản thân có thể. Từ một cô tiểu thư khuê các, một người vợ sống trong giàu sang, Kim Thư vất vả mưu sinh kiếm từng đồng một vừa lo cho 2 con không thiếu thốn, có thể bằng bạn bằng bè, vừa hỗ trợ chồng cũ trả bớt nợ nần.

Đến nay, sau bao nhiêu biến cố, Kim Thư đã dần trở lại, xuất hiện đều hơn ở các sự kiện showbiz. Mới đây nhất, nữ diễn viên đã cùng 2 con trai đến tham dự sinh nhật của vợ diễn viên Chi Bảo. Được biết, đây cũng là lần hiếm hoi cô đưa 2 con đi cùng. Trong loạt ảnh ghi lại bữa tiệc, Kim Thư diện váy màu pastel trẻ trung, cô chọn phong cách makeup nhẹ nhàng càng làm tôn thêm vẻ đẹp vốn có của mình.

Kim Thư vô cùng trẻ trung ở tiệc sinh nhật bà xã Chi Bảo

Nữ diễn viên chụp ảnh cùng Thúy Chang - vợ nam diễn viên Chi Bảo

2 cậu con trai của Kim Thư cũng gây ấn tượng khi ngày càng chững chạc, trưởng thành. Trong đó, cậu con trai lớn của nữ diễn viên gây ấn tượng với chiều cao 1,88m ở tuổi 16.

Kim Thư hiếm hoi đưa 2 con xuất hiện cùng

Nói về tính cách của hai con, nữ diễn viên sinh năm 1978 từng tâm sự với báo Thanh Niên: "Con trai út của tôi rất thích việc diễn xuất và cũng mê trở thành nghệ sĩ. Mới 14 tuổi nhưng bé đã cho thấy đam mê lớn dành cho nghề diễn viên. Mỗi khi ở trường có hoạt động văn nghệ, con luôn năng nổ tham gia, sẵn sàng nhận bất kể vai lớn hay nhỏ. Mê đến mức bây giờ mỗi khi ra đường, bé luôn tạo cho mình tác phong chỉn chu, rất biết "giữ hình ảnh" trước mặt mọi người. Trong khi đó, con trai cả lại đam mê thể thao, nhất là bóng đá. Hai con tuy cá tính khác biệt nhưng tôi rất mừng vì cả hai đều sống có đam mê"