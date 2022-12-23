Cuộc sống ít ai biết của diễn viên Kim Thư bên cạnh 2 con trai 'lớn phổng phao'

Hậu trường 23/12/2022 20:57

Diễn viên Kim Thư và "ông bầu" Phước Sang từng có 2 cậu con trai chung khi còn mặn nồng bên nhau. Đến nay, cuộc sống của ba mẹ con nhà Kim Thư luôn nhận được sự quan tâm của khán giả.

Sau khi ly hôn với "ông bầu" Phước Sang, Kim Thư nuôi 2 con trai. Cô đã trải qua khoảng thời gian vất vả để mưu sinh, không lâu sau đó nữ diễn viên cũng thành công trong việc kinh doanh và có cuộc sống sung túc. Vượt qua những biến cố, Kim Thư hạnh phúc và tự hào vì có 2 con ngoan ngoãn.

Trên trang cá nhân mới đây, Kim Thư đã đăng tải hình ảnh về 2 cậu con trai cưng của mình. Nữ diễn viên khoe con trai đầu lòng Phước Quang (tên thân mật là Đô La) dù chỉ mới 15 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao vượt trội với 1m88. Nữ diễn viên hài hước cho biết giờ đây dù cô mang giày cao gót nhưng khi đứng cạnh vẫn thấp hơn con trai lớn khoảng "nửa cái đầu". Nữ diễn viên dí dỏm chia sẻ: "Messi tương lai của cả nhà em đây!".

Cuộc sống ít ai biết của diễn viên Kim Thư bên cạnh 2 con trai 'lớn phổng phao' - Ảnh 1
Cuộc sống sung túc hiện tại của nữ diễn viên và các con - Ảnh: FBNV
Cuộc sống ít ai biết của diễn viên Kim Thư bên cạnh 2 con trai 'lớn phổng phao' - Ảnh 2
Con trai lớn của Kim Thư mới 15 tuổi đã cao 1m88, vượt mặt ngay cả khi mẹ mang giày cao gót - Ảnh: FBNV
Cuộc sống ít ai biết của diễn viên Kim Thư bên cạnh 2 con trai 'lớn phổng phao' - Ảnh 3
Con trai thứ 2 của Kim Thư biết tự tay trang điểm, kẻ mắt cho mẹ đi sự kiện - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, vợ cũ Phước Sang cũng tự hào về cậu con trai út Phước Thịnh (tên thân mật là Euro). Dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé đã rất khéo tay và có thể trang điểm cho mẹ. Phước Thịnh biết cách chăm chút nhan sắc và giúp mẹ xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ nhất. Khi Kim Thư đi dự sự kiện, con trai út chính là người đã trang điểm cho cô. Nữ diễn viên bộc bạch: "Út Thịnh quá giỏi rồi, trang điểm cho mẹ luôn".

Có thể thấy, ba mẹ con chụp ảnh cùng nhau tình cảm. Cậu con trai lớn Đô La ra dáng thanh niên, có chiều cao vượt trội. Cậu nhóc cũng sở hữu gương mặt bầu bĩnh, nhiều đường nét giống mẹ. Cậu út Euro năng động, không có nhiều thay đổi về ngoại hình so với lúc bé.

Cuộc sống ít ai biết của diễn viên Kim Thư bên cạnh 2 con trai 'lớn phổng phao' - Ảnh 4
Vượt qua biến cố phá sản, Kim Thư tận hưởng hạnh phúc bên 2 con - Ảnh: FBNV
Cuộc sống ít ai biết của diễn viên Kim Thư bên cạnh 2 con trai 'lớn phổng phao' - Ảnh 5
Sau ly hôn 2 con trai sống với Kim Thư - Ảnh: Internet

Kim Thư rất hiếm khi khoe con trên mạng xã hội, nữ diễn viên muốn giữ không gian riêng cho con phát triển, không vướng vào thị phi. Từ khi ly hôn Kim Thư một mình chăm sóc các con, nữ diễn viên sinh năm 1978 cho biết cô đã làm rất nhiều nghề để trang trải cuộc sống khi chồng cũ dính vào những khoản nợ sau khi thua lỗ bất động sản.

Về phía chồng cũ, Phước Sang đã dần ổn định với cuộc sống, dù không được như trước nhưng ít vất vả hơn. Xuất hiện trước công chúng dạo gần đây, anh trở nên rạng rỡ và phong độ hơn trước. Hiện tại, phía Kim Thư và Phước Sang đều có những chuyển biến tích cực trong cuộc sống. Nhờ công việc kinh doanh thuận lợi nên nữ diễn viên nuôi con một mình vẫn thoải mái.

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