Thiện Nhân bất ngờ gặp 'biến căng' sau 5 tháng hạnh phúc bên người yêu đồng giới

Vào giữa tháng 7 vừa qua, nữ ca sĩ Thiện Nhân đã quyết định rời bỏ gia đình của mình để dọn đến chung sống cùng người yêu đồng giới. Thậm chí, cô còn được lên chức giám đốc trong công ty của người yêu. Song, Thiện Nhân bất ngờ thông báo cô đã không còn đảm nhận vị trí giám đốc ấy trên trang cá nhân của mình.

Cụ thể, Thiện Nhân đã đăng tải lá đơn thông báo về việc thay đổi chủ sở hữu công ty của người yêu đồng giới - N.T. Trong đó có thể thấy được thông tin, nữ ca sĩ không còn giữ chức giám đốc và người yêu đồng giới cũng chẳng còn là Tổng giám đốc của công ty.

Sau 5 tháng bỏ nhà ra đi để chung sống với người yêu đồng giới, học trò Cẩm Ly bất ngờ mất việc và không còn đảm nhận chức giám đốc ở tuổi 20. Dẫu vậy nhưng cô nàng vẫn một lòng ở bên cạnh đồng hành cùng tình đồng giới của mình. Có thể thấy, dù khá nhiều ồn ào xảy ra nhưng Thiện Nhân vẫn quyết sát cánh để bảo vệ người yêu đồng giới. Không chỉ vậy, Thiện Nhân còn đổi tên thành Trác Thiên An. Lấy họ của người yêu để đặt vào tên của mình, hành động này cho thấy nữ ca sĩ thật sự muốn cắt đứt với gia đình của mình.

Cặp đôi khoe bộ ảnh ngọt ngào khi cùng nhau du lịch Hàn Quốc - Ảnh: FBNV

Trước đây, khi gia đình nghi ngờ Thiện Nhân bị lừa gạt thì cô lại tố anh trai thường xuyên "động tay động chân" và phải đi hát để nuôi cả nhà.

Sau khi lùm xùm nổ ra, Thiện Nhân còn có buổi livestream trên Facebook cá nhân, cho biết cô bị đả kích rất nhiều vì những ồn ào. Trong khi đó, mẹ và anh chị của nữ ca sĩ cũng tổ chức gặp gỡ báo chí, bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng đừng chỉ trích và mong Thiện Nhân sớm quay về với gia đình. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Thiện Nhân, hiện tại cô đã tách khỏi gia đình và có cuộc sống tự lập. Nữ ca sĩ cũng đã xin phép ca sĩ Cẩm Ly và nhạc sĩ Minh Vy (người từng dìu dắt Thiện Nhân trong chương trình "The Voice Kids") cho cô được tạm ngừng việc ca hát để tập trung kinh doanh, sau đó sẽ trở lại với âm nhạc trong 2-3 năm nữa.