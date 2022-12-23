Choáng ngợp với cơ ngơi hoành tráng của 'Quán quân Thách thức danh hài' Lê Thị Dần

Mới đây, Quán quân Thách thức danh hài 2015 - Lê Thị Dần đã chia sẻ loạt ảnh về tư gia vô cùng bề thế ở Thanh Hóa trên trang cá nhân.

Lê Thị Dần từng là cái tên "gây bão" trên mạng xã hội sau khi giành quán quân cuộc thi Thách thức danh hài 2015. Từ một người dân tộc nghèo ở miền núi Thanh Hóa, "cô nàng trăm triệu" từng bước đổi đời được nhiều chương trình săn đón. Sau khi giành được 100 triệu đồng từ cuộc thi Thách thức danh hài, Lê Thị Dần liên tục chạy show trong và ngoài nước. Cô góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình, các tiểu phẩm kịch, thậm chí còn đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ gạo cội như Xuân Hinh, Quang Tèo, Trấn Thành,... Từ đó, "cô gái trăm triệu" có được thu nhập tốt hơn.

Xuất thân là một người phụ nữ dân tộc Thái (ở Thanh Hóa) không ai biết đến, Lê Thị Dần nhanh chóng nổi tiếng, được gặp gỡ nhiều ngôi sao trong showbiz Việt - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân của cô đăng tải hình ảnh về căn nhà mới vô cùng hoành tráng ở Thanh Hóa. Căn nhà rộng rãi được xây dựng tại một làng quê nghèo. Bất động sản lấy tông trắng xanh làm chủ đạo, gồm 2 tầng, sân vườn rộng rãi, phủ đầy cây xanh. Phía bên trong nhà, nội thất gần như đã sắm đầy đủ. Phía chính giữa phòng khách còn được trang trí bằng một bức tranh lớn. Mặc dù không tiết lộ về giá trị căn nhà nhưng nhìn toàn bộ khung cảnh, ai cũng nghĩ để có cơ ngơi như hiện tại, chắc chắn chị Dần bỏ ra số tiền lớn để xây dựng. Cô chia sẻ: "Căn nhà mơ ước của vợ chồng em đã xong, giờ thì rất nhiều chỗ chứa khách rồi".

Ước tính căn nhà của quán quân Thách thức danh hài lên đến hàng tỷ đồng - Ảnh: FBNV Ngoài thu nhập từ việc đi diễn, Lê Thị Dần còn có nguồn thu từ kênh YouTube với hơn 300 nghìn người theo dõi. Đứng sau những video hàng chục nghìn lượt xem là người chồng vừa là trợ lý kiêm quay dựng của cô. Nhiều người cho rằng khi trở nên nổi tiếng, quán quân Thách thức danh hài sẽ quên đi chồng nghèo khó. Tuy nhiên, nhìn vào cuộc sống viên mãn hiện tại của cô với chồng, ai nấy đều ngưỡng mộ. Quán quân Thách thức danh hài có cuộc sống viên mãn bên chồng - Ảnh: FBNV Dù đã lên chức ông bà ngoại nhưng vợ chồng Lê Thị Dần vẫn giữ được tình cảm mặn nồng, thường đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào lên mạng xã hội. Trong những lần cô đi diễn, luôn thấy mặt ông xã đồng hành bên cạnh. Nhìn cuộc sống đủ đầy của chị Dần ở thời điểm hiện tại, rất nhiều người yêu mến đã vào gửi lời chúc mừng, động viên.

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