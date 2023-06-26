Bí quyết giữ gìn vóc dáng của 'nữ hoàng giải trí' Hà Hồ: Mẹ 3 con mà cứ ngỡ như đôi mươi!

Nhờ tập luyện chăm chỉ và ăn uống khoa học, vóc dáng ở tuổi 39 của Hồ Ngọc Hà chẳng thua kém gì những hot girl tuổi đôi mươi.

Hồ Ngọc Hà hay còn được khán giả gọi với cái tên thân mật là Hà Hồ, cô hoạt động trong nhiều lĩnh vực như ca sỹ, người mẫu, diễn viên. Tuy nhiên người đẹp sinh năm 1984 thành công nhất vẫn là sự nghiệp ca hát. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Hà Hồ đang có chỗ đứng vững chắc trong giới showbiz và trở thành một trong những nghệ sĩ đắt giá được săn đón nhất nhì làng giải trí Việt. Ở thời điểm hiện tại, Hà Hồ luôn thể hiện mình xứng đáng với danh xưng "nữ hoàng giải trí". Cô luôn chỉn chu khi xuất hiện trước công chúng, tích cực cải thiện kỹ năng chuyên môn trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh sự nghiệp thành công, tổ ấm viên mãn, vóc dáng ở tuổi 38 của giọng ca "Cả một thời thương nhớ" cũng khiến nhiều người trầm trồ, ghen tỵ.

Nhờ tập luyện chăm chỉ và ăn uống khoa học, vóc dáng ở tuổi 39 của Hồ Ngọc Hà chẳng thua kém gì những hot girl tuổi đôi mươi Trên trang cá nhân, ngoài chia sẻ về những dự án mới, Hà Hồ cũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh, video bản thân chăm chỉ tập gym, tập yoga để duy trì vóc dáng. Có thể thấy, nhờ kiên trì tập luyện đều đặn mỗi ngày và ăn uống khoa học, bà xã Kim Lý luôn giữ được sắc vóc trẻ trung, số đo 3 vòng chuẩn chỉnh.

Có thể giảm cân khi tập Yoga? Những lợi ích sức khỏe của yoga là rất nhiều. Yoga làm giảm căng thẳng, cải thiện tính linh hoạt và cải thiện sự cân bằng của cơ thể. Không chỉ có tác động vận động cơ thể, rèn luyện cơ bắp, điều hòa hơi thở, yoga còn được chứng minh là giúp cải thiện đáng kể mỡ bụng. Trên trang cá nhân, Hà Hồ cũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh, video bản thân chăm chỉ tập gym, tập yoga để duy trì vóc dáng 3 tư thế yoga mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng thực hiện theo Tư thế chó úp mặt: Giúp kéo căng và tăng cường sức mạnh cho vai, lưng, cánh tay và chân. Khuỵu gối, chống lòng bàn tay xuống sàn, thở ra, duỗi thẳng chân, nâng hông lên cao. Tác dụng lực với cảm giác dùng lòng bàn tay ấn xuống sàn và giữ từ 1 đến 3 phút. Có thể thấy, giọng ca "Cả một thời thương nhớ" rất yêu thích yoga và thuần thục cả những động tác khó trong bộ môn này Tư thế cái cây: Có tác dụng làm thẳng cột sống và phát triển cảm giác thăng bằng. Đặt lòng bàn chân trái lên đùi trong của chân phải và đưa hai tay ra trước ngực như thể chắp hai lòng bàn tay lại với nhau. Thở ra và duỗi hai lòng bàn tay vào nhau trên đầu. Sau khi giữ từ 1 đến 3 phút, thực hiện tương tự với bên còn lại. Tư thế tam giác: Đây là động tác kéo căng toàn bộ cơ thể tạo thành hình tam giác, giúp kéo căng xương chậu, háng và gân kheo. Dang rộng hai chân rộng bằng hai vai và dang rộng hai tay sang hai bên. Thở ra, đặt tay trái lên trên bàn chân trái và duỗi tay phải lên trên, giữ trong 20 đến 30 giây. Cẩn thận không uốn cong chân của bạn và làm tương tự ở phía bên kia.

Hà Hồ - Thanh Hằng: Đôi mỹ nhân "tài sắc vẹn toàn" và lời hứa hẹn đặc biệt sau tình bạn 10 năm Hà Hồ và Thanh Hằng gắn bó với nhau từ lúc mới bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật, đến nay cả hai đều đã có vị trí nhất định trong làng giải trí.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-quyet-giu-gin-voc-dang-cua-nu-hoang-giai-tri-ha-ho-me-3-con-ma-cu-ngo-nhu-oi-muoi-595945.html