Video ngồi đàn hát tuy chất lượng thấp nhưng nhan sắc Hà Hồ lại nổi bần bật gây thương nhớ, tiết lộ bí quyết giữ gìn vóc dáng 'chuẩn không cần chỉnh'

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải video ngồi đàn hát. Bên cạnh giọng hát da diết, đầy nội lực thì thứ mà dân tình chú ý lại là nhan sắc gây thương nhớ của bà mẹ 3 con. Không cần phải make up cầu kỳ hay lên đồ lộng lẫy nhưng visual lại khiến người hâm mộ 'tan chảy'.



Mới đây trên trang cá nhân của mình, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải video ngồi đàn hát - Ảnh: FBNV

Với làn da hầu như không có khuyết điểm và các nét trên gương mặt hài hòa, Hà Hồ không ít lần khiến các cô gái phải ghen tị hết mực. Nữ ca sĩ diện chiếc váy dây hoa, tông xuyệt tông với bối cảnh của căn phòng bao phủ toàn là hoa lá canh. Hồ Ngọc Hà vừa ngồi đàn vừa hát nhiều bản hit, cô thu hút sự quan tâm của công chúng và nhanh chóng nhận nhiều lời khen.

Cô thu hút sự quan tâm của công chúng và nhanh chóng nhận nhiều lời khen - Ảnh: Cap màn hình



Với làn da hầu như không có khuyết điểm và các nét trên gương mặt hài hòa, Hà Hồ không ít lần khiến các cô gái phải ghen tị hết mực - Ảnh: FBNV

Để có được thân hình chuẩn không cần chỉnh, săn chắc và khỏe mạnh mà nhiều cô gái mơ ước như hiện tại, nữ ca sĩ đã có quá trình luyện tập khắt khe. Hồ Ngọc Hà đã nhiều lần chia sẻ về bí quyết giữ được nhan sắc trẻ trung và vóc dáng cân đối. Ngoài việc gắn bó với chế độ sống lành mạnh, ăn nhiều rau thì Hà Hồ cũng dành rất nhiều thời gian để tập Yoga. Thường xuyên theo dõi cô trên các trang mạng xã hội, bạn sẽ thấy nữ ca sĩ đều đặn đăng tải loạt ảnh tập luyện, đối với cô Yoga chính là phương pháp giúp cô giữ gìn vóc dáng.