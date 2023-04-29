Video ngồi đàn hát tuy chất lượng thấp nhưng nhan sắc Hà Hồ lại nổi bần bật gây thương nhớ, tiết lộ bí quyết giữ gìn vóc dáng 'chuẩn không cần chỉnh'

Hậu trường 29/04/2023 12:10

Nhan sắc 'không tuổi' của Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người không phải xuýt xoa và ngưỡng mộ mặc dù cô đã là bà mẹ 3 con tại thời điểm hiện tại.

Mỗi lần xuất hiện, Hồ Ngọc Hà lại khiến dân tình xôn xao nháo nhào vì nhan sắc 'sang - xịn - mịn'.

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải video ngồi đàn hát. Bên cạnh giọng hát da diết, đầy nội lực thì thứ mà dân tình chú ý lại là nhan sắc gây thương nhớ của bà mẹ 3 con. Không cần phải make up cầu kỳ hay lên đồ lộng lẫy nhưng visual lại khiến người hâm mộ 'tan chảy'.

Video ngồi đàn hát tuy chất lượng thấp nhưng nhan sắc Hà Hồ lại nổi bần bật gây thương nhớ, tiết lộ bí quyết giữ gìn vóc dáng 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 1
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải video ngồi đàn hát - Ảnh: FBNV

Với làn da hầu như không có khuyết điểm và các nét trên gương mặt hài hòa, Hà Hồ không ít lần khiến các cô gái phải ghen tị hết mực. Nữ ca sĩ diện chiếc váy dây hoa, tông xuyệt tông với bối cảnh của căn phòng bao phủ toàn là hoa lá canh. Hồ Ngọc Hà vừa ngồi đàn vừa hát nhiều bản hit, cô thu hút sự quan tâm của công chúng và nhanh chóng nhận nhiều lời khen.

Video ngồi đàn hát tuy chất lượng thấp nhưng nhan sắc Hà Hồ lại nổi bần bật gây thương nhớ, tiết lộ bí quyết giữ gìn vóc dáng 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 2
Cô thu hút sự quan tâm của công chúng và nhanh chóng nhận nhiều lời khen - Ảnh: Cap màn hình
Video ngồi đàn hát tuy chất lượng thấp nhưng nhan sắc Hà Hồ lại nổi bần bật gây thương nhớ, tiết lộ bí quyết giữ gìn vóc dáng 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 3
Với làn da hầu như không có khuyết điểm và các nét trên gương mặt hài hòa, Hà Hồ không ít lần khiến các cô gái phải ghen tị hết mực - Ảnh: FBNV

Để có được thân hình chuẩn không cần chỉnh, săn chắc và khỏe mạnh mà nhiều cô gái mơ ước như hiện tại, nữ ca sĩ đã có quá trình luyện tập khắt khe. Hồ Ngọc Hà đã nhiều lần chia sẻ về bí quyết giữ được nhan sắc trẻ trung và vóc dáng cân đối. Ngoài việc gắn bó với chế độ sống lành mạnh, ăn nhiều rau thì Hà Hồ cũng dành rất nhiều thời gian để tập Yoga. Thường xuyên theo dõi cô trên các trang mạng xã hội, bạn sẽ thấy nữ ca sĩ đều đặn đăng tải loạt ảnh tập luyện, đối với cô Yoga chính là phương pháp giúp cô giữ gìn vóc dáng.

Video ngồi đàn hát tuy chất lượng thấp nhưng nhan sắc Hà Hồ lại nổi bần bật gây thương nhớ, tiết lộ bí quyết giữ gìn vóc dáng 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 4
Để có được thân hình chuẩn không cần chỉnh, săn chắc và khỏe mạnh mà nhiều cô gái mơ ước như hiện tại, nữ ca sĩ đã có quá trình luyện tập khắt khe - Ảnh: FBNV
Video ngồi đàn hát tuy chất lượng thấp nhưng nhan sắc Hà Hồ lại nổi bần bật gây thương nhớ, tiết lộ bí quyết giữ gìn vóc dáng 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 5
Hồ Ngọc Hà đã nhiều lần chia sẻ về bí quyết giữ được nhan sắc trẻ trung và vóc dáng cân đối - Ảnh: FBNV
Video ngồi đàn hát tuy chất lượng thấp nhưng nhan sắc Hà Hồ lại nổi bần bật gây thương nhớ, tiết lộ bí quyết giữ gìn vóc dáng 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 6
Ngoài việc gắn bó với chế độ sống lành mạnh, ăn nhiều rau thì Hà Hồ cũng dành rất nhiều thời gian để tập Yoga - Ảnh: FBNV

 

Video ngồi đàn hát tuy chất lượng thấp nhưng nhan sắc Hà Hồ lại nổi bần bật gây thương nhớ, tiết lộ bí quyết giữ gìn vóc dáng 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 7
Thường xuyên theo dõi cô trên các trang mạng xã hội, bạn sẽ thấy nữ ca sĩ đều đặn đăng tải loạt ảnh tập luyện - Ảnh: FBNV
Video ngồi đàn hát tuy chất lượng thấp nhưng nhan sắc Hà Hồ lại nổi bần bật gây thương nhớ, tiết lộ bí quyết giữ gìn vóc dáng 'chuẩn không cần chỉnh' - Ảnh 8
Đối với cô Yoga chính là phương pháp giúp cô giữ gìn vóc dáng - Ảnh: FBNV
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Từ khóa:   hậu trường Hồ Ngọc Hà vóc dáng Hồ Ngọc Hà

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