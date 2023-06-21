Ảnh cận mặt con gái 4 tuổi của Trường Giang - Nhã Phương

Sau thời gian dài úp mở, Trường Giang trực tiếp khoe ảnh chính diện dung mạo con gái.

Chiều ngày 21/6, danh hài "Mười khó" bất ngờ hé lộ cận vẻ ngoài xinh xắn của con con gái 4 tuổi tên Destiny (Thiên Ý). Trước đó, Trường Giang cho biết không muốn để nhóc tỳ lộ diện quá sớm trước công chúng nhưng gần đây thì thoải mái hơn, đích thân nam danh hài cũng chủ động đăng tải khoảnh khắc đáng yêu của nhóc tỳ. Trong bức ảnh mới nhất này, con gái Trường Giang gây ấn tượng bởi khuôn mặt tròn, làn da trắng và đôi mắt to giống với Nhã Phương. Nam danh hài cũng từng tiết lộ con gái có nét mặt, đặt biệt là đôi mắt và môi y hệt mẹ. Tuy nhiên, tính cách bé Destiny lại là "bản sao" không lệch đi đâu được của nam danh hài. Trong các chương trình, Trường Giang nhiều lần khoe con gái hài hước, thông minh và đặc biệt rất biết nghe lời.

Trường Giang lần đầu hé lộ cận dung mạo con gái Trường Giang tự tay chăm sóc con gái nhỏ Trước đó, Trường Giang từng khoe 1 phần khuôn mặt nhóc tỳ Dù bận rộn, thế nhưng nam danh hài thường đích thân vào bếp làm nhiều món ngon để tẩm bổ cho vợ con. Bên cạnh đó, Trường Giang cũng chăm sóc bé Destiny để phụ giúp Nhã Phương. Nam danh hài sẵn sàng ở nhà trông con khi vợ phải đi công tác xa. Cũng bởi thế mà hai ba con thân với nhau đến nỗi Nhã Phương thỉnh thoảng phải than thở vì bị "ra rìa". Góc nghiêng "thần thánh" của bé Destiny khiến dân tình trầm trồ khen ngợi Trường Giang dành thời gian vào ngày cuối tuần để chơi cùng con gái Destiny "Tôi luôn giao tiếp với con mỗi ngày, chơi đùa, nói chuyện, nói trên trời dưới đất cũng được. Nhưng con không được xem tivi và chơi iPad quá nhiều. Và điều quan trọng nhất là phải nói chuyện với con. Khi nói chuyện với con thì đầu óc của tôi rất thoải mái. Ấn tượng ban đầu khi tôi gần gũi con là làm bạn với con thì sẽ tốt hơn", danh hài chia sẻ về cách anh nuôi dạy con.

Con gái của Trường Giang - Nhã Phương sinh năm vào tháng 1/2019. Trường Giang từng giấu kín thông tin về nhóc tỳ suốt thời gian dài, đến dịp sinh nhật 37 tuổi thì nam danh hài mới đăng bức ảnh đầu tiên của bé. Thời điểm được công khai, con gái Trường Giang và Nhã Phương đã được hơn 1 tuổi. Trường Giang cho biết cuộc sống hôn nhân thay đổi nhiều nhưng theo hướng tích cực từ khi gia đình có thêm thành viên mới. Cách đây chưa lâu, thông tin vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương đón tin vui lần hai đã nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Dù chưa công bố giới tính nhóc tỳ, song mọi "nhất cử nhất động" của Trường Giang và Nhã Phương đều nhận được sự quan tâm từ netizen. Trong đoạn clip khoe khoảnh khắc đáng yêu của con gái Destiny, Nhã Phương đã để lộ chi tiết khiến fan nháo nhào. Nhã Phương khoe bức thư tay mà con gái Destiny được nhận. Nhã Phương cũng hài hước chia sẻ: "Lá thư sau đó đã được khoe với ba, và cô Destiny sau đó đã cất nó ở một nơi không ai biết" Theo đó Nhã Phương khoe khoảnh khắc con gái Destiny nhận được một bức thư với nội dung: "Destiny, mình yêu cậu rất nhiều trên thế giới (Lysa nhờ mẹ viết giùm)". Nhã Phương sau đó đã hỏi con gái thích không, đồng thời chỉ cho ái nữ khoe ba sau khi về nhà. Nhã Phương cũng hài hước chia sẻ: "Lá thư sau đó đã được khoe với ba, và cô Destiny sau đó đã cất nó ở một nơi không ai biết". Bên cạnh việc chú ý đến hành động chào hỏi đầy đáng yêu của con gái Nhã Phương - Trường Giang, netizen cũng đặt nghi vấn về danh tính người viết bức thư tay gửi Destiny. Thậm chí có khán giả còn đặt nghi vấn rằng, người viết bức thư gửi nhóc tỳ Destiny chính là Nhã Phương và nữ diễn viên viết thay cho nhóc tỳ trong bụng của mình. Mặt khác nếu suy đoán trên là đúng sự thật thì rất có thể tổ ấm nhỏ của Trường Giang - Nhã Phương sẽ đón thêm một cô công chúa nhỏ.

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