Khán giả 'lụi tim' trước góc nghiêng 'vạn người mê' của ái nữ nhà Trường Giang - Nhã Phương

Loạt ảnh chia sẻ mới đây của Nhã Phương về con gái Destiny đã thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Nhã Phương vừa đăng tải hình ảnh của gia đình vào dịp cuối tuần. Nữ diễn viên hài hước cho biết: "Cuối tuần nhà bạn ổn không? Chứ nhà tui bất ổn". Có thể thấy, trong những khoảnh khắc được đăng tải, nam danh hài xứ Quảng đang chơi cùng con gái, liên tục làm nhiều cử chỉ hài hước để chọc cười con. Nhã Phương vừa đăng tải hình ảnh của gia đình vào dịp cuối tuần. Bên cạnh đó, bé Destiny cũng bày tỏ sự thích thú, liên tục nở nụ cười rạng rỡ. Đáng chú ý, góc nghiêng của ái nữ nhà Trường Giang "gây sốt" vì xinh xắn và quá đỗi đáng yêu.

Không cần đi du lịch sang chảnh, những khoảnh khắc bình yên tại nhà của Trường Giang và Nhã Phương cùng con gái cũng đủ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đồng thời, phía dưới bài viết, nhiều nghệ sĩ Vbiz và khán giả đã để lại nhiều bình luận khen ngợi vẻ đẹp của bé Destiny. Nghệ sĩ Vbiz và nhiều khán giả đã để lại những bình luận khen ngợi vẻ đẹp của bé Destiny - Ảnh minh họa: Internet Được biết, dù bận rộn với công việc, Trường Giang vẫn đích thân vào bếp làm nhiều món ngon để tẩm bổ cho vợ con. Bên cạnh đó, nam danh hài sẵn sàng ở nhà trông con khi vợ phải đi công tác xa.

Trường Giang sẵn sàng ở nhà trông con khi vợ phải đi công tác xa - Ảnh minh họa: Internet Trước đó, Trường Giang từng chia sẻ về cái nuôi dạy con: "Tôi luôn giao tiếp với con mỗi ngày, chơi đùa, nói chuyện, nói trên trời dưới đất cũng được. Nhưng con không được xem tivi và chơi iPad quá nhiều. Và điều quan trọng nhất là phải nói chuyện với con. Khi nói chuyện với con thì đầu óc của tôi rất thoải mái. Ấn tượng ban đầu khi tôi gần gũi con là làm bạn với con thì sẽ tốt hơn". Trải qua không ít khó khăn, sóng gió, Trường Giang và Nhã Phương kết hôn vào năm 2018. Đến năm 2019, Nhã Phương hạ sinh con gái đầu lòng tên thân mật là Destiny. Vốn là những người kín tiếng, mãi cho đến 2022, Trường Giang và Nhã Phương mới hiếm hoi công khai diện mạo của nhóc tỳ. Trường Giang và Nhã Phương kết hôn vào năm 2018. Năm 2022, Trường Giang và Nhã Phương mới hiếm hoi công khai diện mạo của nhóc tỳ. Sau khi sinh con gái Destiny, Nhã Phương được nhiều khán giả khen ngợi nhan sắc thăng hạng. Nhã Phương từng tâm sự cô duy trì được tinh thần tích cực, lạc quan cũng nhờ vào công lớn của Trường Giang. Nữ diễn viên thổ lộ ông xã là người rất yêu thương gia đình, luôn chăm sóc mẹ con cô kĩ lưỡng. Nhã Phương từng tâm sự cô duy trì được tinh thần tích cực, lạc quan cũng nhờ vào công lớn của Trường Giang.

Trường Giang 'chơi lớn' tặng quà khủng cho bà xã Nhã Phương nhân dịp sinh nhật Trường Giang đã không ngần ngại, chi thẳng tay để tặng món quà khủng cho mẹ bầu Nhã Phương nhân dịp sinh nhật.

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