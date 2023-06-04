Trường Giang 'chơi lớn' tặng quà khủng cho bà xã Nhã Phương nhân dịp sinh nhật

Hậu trường 04/06/2023 09:36

Trường Giang đã không ngần ngại, chi thẳng tay để tặng món quà khủng cho mẹ bầu Nhã Phương nhân dịp sinh nhật.

Ngày 20/5 vừa qua là sinh nhật lần thứ 33 của mẹ bầu Nhã Phương. Trước đó, cô nàng đã khoe hàng loạt khoảnh khắc đón tuổi mới bên cạnh gia đình nhưng lại không có sự xuất hiện của Trường Giang. Mới đây trên Tiktok vừa chia sẻ loạt hình ảnh Nhã Phương nhận quà sinh nhật 'khủng' từ ông xã Trường Giang.

Trường Giang 'chơi lớn' tặng quà khủng cho bà xã Nhã Phương nhân dịp sinh nhật - Ảnh 1
Mới đây trên Tiktok vừa chia sẻ loạt hình ảnh Nhã Phương nhận quà sinh nhật 'khủng' từ ông xã Trường Giang.

Theo tiết lộ, Trường Giang đã tặng cho bà xã một chiếc chiếc BMW 520i M Sport, giá bán chính hãng 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhan sắc vô cùng tươi tắn, rạng rỡ của mẹ bầu Nhã Phương cũng khiến người hâm mộ dành không ít lời khen. Chỉ như thế thôi cũng đủ biết, Trường Giang yêu thương và cưng chiều vợ cỡ nào.

Trường Giang 'chơi lớn' tặng quà khủng cho bà xã Nhã Phương nhân dịp sinh nhật - Ảnh 2
Trường Giang đã tặng cho bà xã một chiếc chiếc BMW 520i M Sport, giá bán chính hãng 3 tỷ đồng.
Trường Giang 'chơi lớn' tặng quà khủng cho bà xã Nhã Phương nhân dịp sinh nhật - Ảnh 3
Bên cạnh đó, nhan sắc vô cùng tươi tắn, rạng rỡ của mẹ bầu Nhã Phương cũng khiến người hâm mộ dành không ít lời khen.

Người hâm mộ cặp đôi Nhã Phương - Trường Giang đã không còn lạ lẫm gì với hình ảnh danh hài chăm chút và chiều chuộng vợ từng chút trên phim trường hay tại các sự kiện. Nhã Phương thường xuyên khoe ông xã Trường Giang vào bếp nấu từ món ta đến món Tây bồi bổ cho cô. Khi vợ vào chế độ giảm cân, Trường Giang đích thân lên thực đơn, làm cơm hộp để cô mang đi làm. 

Trường Giang 'chơi lớn' tặng quà khủng cho bà xã Nhã Phương nhân dịp sinh nhật - Ảnh 4
Người hâm mộ cặp đôi Nhã Phương - Trường Giang đã không còn lạ lẫm gì với hình ảnh danh hài chăm chút và chiều chuộng vợ từng chút trên phim trường hay tại các sự kiện.
Trường Giang 'chơi lớn' tặng quà khủng cho bà xã Nhã Phương nhân dịp sinh nhật - Ảnh 5
Nhã Phương thường xuyên khoe ông xã Trường Giang vào bếp nấu từ món ta đến món Tây bồi bổ cho cô.

Trường Giang và Nhã Phương chính thức về chung một nhà vào tháng 9/2018. Sau 5 năm kết hôn, cả hai đã có con gái đầu lòng Võ Thanh Thiên Ý, tên thân mật là Destiny. Vốn là những người kín tiếng, mãi cho đến 2022, Trường Giang và Nhã Phương mới hiếm hoi công khai diện mạo của nhóc tỳ. Tháng 4/2023 mới đây, nữ diễn viên cũng vui mừng thông báo với công chúng rằng bản thân đang mang thai con thứ 2. Cả gia đình đang rất mong chờ thành viên mới chào đời.

Trường Giang 'chơi lớn' tặng quà khủng cho bà xã Nhã Phương nhân dịp sinh nhật - Ảnh 6
Sau 5 năm kết hôn, cả hai đã có con gái đầu lòng Võ Thanh Thiên Ý, tên thân mật là Destiny.
Trường Giang 'chơi lớn' tặng quà khủng cho bà xã Nhã Phương nhân dịp sinh nhật - Ảnh 7
Mãi cho đến 2022, Trường Giang và Nhã Phương mới hiếm hoi công khai diện mạo của nhóc tỳ.
Trường Giang 'chơi lớn' tặng quà khủng cho bà xã Nhã Phương nhân dịp sinh nhật - Ảnh 8
Tháng 4/2023 mới đây, nữ diễn viên cũng vui mừng thông báo với công chúng rằng bản thân đang mang thai con thứ 2.
Nhã Phương mang thai tháng thứ 5, đẹp nhưng gây tranh cãi vì chi tiết này

Nhã Phương mang thai tháng thứ 5, đẹp nhưng gây tranh cãi vì chi tiết này

Hình ảnh Nhã Phương trong sinh nhật thứ 33 khiến không ít người tranh cãi vì nhan sắc đẹp, sang nhưng quá gầy.

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Từ khóa:   hậu trường Trường Giang sinh nhật Nhã Phương

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