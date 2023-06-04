Trường Giang 'chơi lớn' tặng quà khủng cho bà xã Nhã Phương nhân dịp sinh nhật

Ngày 20/5 vừa qua là sinh nhật lần thứ 33 của mẹ bầu Nhã Phương. Trước đó, cô nàng đã khoe hàng loạt khoảnh khắc đón tuổi mới bên cạnh gia đình nhưng lại không có sự xuất hiện của Trường Giang. Mới đây trên Tiktok vừa chia sẻ loạt hình ảnh Nhã Phương nhận quà sinh nhật 'khủng' từ ông xã Trường Giang.

Mới đây trên Tiktok vừa chia sẻ loạt hình ảnh Nhã Phương nhận quà sinh nhật 'khủng' từ ông xã Trường Giang.

Theo tiết lộ, Trường Giang đã tặng cho bà xã một chiếc chiếc BMW 520i M Sport, giá bán chính hãng 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhan sắc vô cùng tươi tắn, rạng rỡ của mẹ bầu Nhã Phương cũng khiến người hâm mộ dành không ít lời khen. Chỉ như thế thôi cũng đủ biết, Trường Giang yêu thương và cưng chiều vợ cỡ nào.