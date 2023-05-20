Nhã Phương khoe ảnh đón sinh nhật tuổi 33 cùng gia đình, nhan sắc mẹ bầu gây chú ý

Cách đây ít phút, Nhã Phương vừa chia sẻ khoảnh khắc đón mừng tuổi mới cùng các thành viên trong gia đình cô trên trang cá nhân với những chia sẻ đầy xúc động:"Một đêm thật hạnh phúc, Nhiều cái Ôm, nhiều Nụ Cười, Nhiều lời Chúc Và Nhiều Món Ăn Ngon. Dù có thêm bao nhiêu lần Sinh Nhật bản thân cũng chỉ ước mong Ba Mẹ và Gia Đình luôn nhiều Sức khoẻ, Bình An, hạnh phúc... Mãi Yêu".



Nữ diễn viên hào hứng chia sẻ về tiệc sinh nhật 33 tuổi bên cạnh gia đình trên trang cá nhân.

Chỉ sau ít phút đăng tải, bài đăng của cô nhận về hàng nghìn lượt yêu thích. Khán giả không chỉ chúc mừng tuổi mới của bà xã Trường Giang mà còn chú ý tới sắc vóc rạng ngời, trẻ trung của nữ diễn viên dù đang mang bầu lần 2.