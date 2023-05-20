Nhã Phương khoe ảnh đón sinh nhật tuổi 33 cùng gia đình, nhan sắc mẹ bầu gây chú ý

Hậu trường 20/05/2023 15:49

Nhã Phương đón sinh nhật 33 tuổi cùng gia đình và vắng mặt ông xã Trường Giang.

Cách đây ít phút, Nhã Phương vừa chia sẻ khoảnh khắc đón mừng tuổi mới cùng các thành viên trong gia đình cô trên trang cá nhân với những chia sẻ đầy xúc động:"Một đêm thật hạnh phúc, Nhiều cái Ôm, nhiều Nụ Cười, Nhiều lời Chúc Và Nhiều Món Ăn Ngon. Dù có thêm bao nhiêu lần Sinh Nhật bản thân cũng chỉ ước mong Ba Mẹ và Gia Đình luôn nhiều Sức khoẻ, Bình An, hạnh phúc... Mãi Yêu".

Nhã Phương khoe ảnh đón sinh nhật tuổi 33 cùng gia đình, nhan sắc mẹ bầu gây chú ý - Ảnh 1
Nữ diễn viên hào hứng chia sẻ về tiệc sinh nhật 33 tuổi bên cạnh gia đình trên trang cá nhân. 

Chỉ sau ít phút đăng tải, bài đăng của cô nhận về hàng nghìn lượt yêu thích. Khán giả không chỉ chúc mừng tuổi mới của bà xã Trường Giang mà còn chú ý tới sắc vóc rạng ngời, trẻ trung của nữ diễn viên dù đang mang bầu lần 2.

Nhã Phương khoe ảnh đón sinh nhật tuổi 33 cùng gia đình, nhan sắc mẹ bầu gây chú ý - Ảnh 2
Nữ diễn viên rạng rỡ chụp ảnh cùng các thành viên trong gia đình. 

Nữ diễn viên diện chiếc đầm đen tối giản nhưng vẫn vô cùng nổi bật nhờ nhan sắc mặn mà cùng làn da trắng phát sáng. Cô nàng còn rất biết tận dụng các góc chụp khiến fan cũng khó mà nhận ra nữ diễn viên đang mang thai.

Nhã Phương khoe ảnh đón sinh nhật tuổi 33 cùng gia đình, nhan sắc mẹ bầu gây chú ý - Ảnh 3
Visual đỉnh cao của bà xã Trường Giang.

 

Nhã Phương khoe ảnh đón sinh nhật tuổi 33 cùng gia đình, nhan sắc mẹ bầu gây chú ý - Ảnh 4

Bên cạnh đó, khán giả chú ý đến nhan sắc của các chị em nhà Nhã Phương cũng đều "không phải dạng vừa".

Ngày 21/4, Nhã Phương bất ngờ chia sẻ đoạn video thông báo việc nữ diễn viên đã mang thai lần 2. Cô cho biết em bé trong bụng là "món quà to bự" dành tặng cho ông xã Trường Giang vào đúng dịp sinh nhật nam danh hài.

Nhã Phương khoe ảnh đón sinh nhật tuổi 33 cùng gia đình, nhan sắc mẹ bầu gây chú ý - Ảnh 5
Nhã Phương nổi tiếng là bà vợ được cưng chiều nhất nhì Vbiz. 

Năm 2018, Nhã Phương về chung một nhà với Trường Giang. 1 năm sau đó, cả hai đón con gái đầu lòng là bé Destiny và mới đây nữ diễn viên tiếp tục thông báo tin vui đang mang thai nhóc tỳ thứ hai. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của Trường Giang và Nhã Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nhã Phương khoe ảnh đón sinh nhật tuổi 33 cùng gia đình, nhan sắc mẹ bầu gây chú ý - Ảnh 6
Trường Giang và Nhã Phương đang có cuộc hôn nhân viên mãn đáng ngưỡng mộ.
Nhã Phương khoe ảnh đón sinh nhật tuổi 33 cùng gia đình, nhan sắc mẹ bầu gây chú ý - Ảnh 7
 Nhã Phương sinh năm 1990, được biết đến qua các phim: Tuổi thanh xuân, Zippo, mù tạt và em, Cây táo nở hoa... Sau khi kết hôn, nhan sắc Nhã Phương cũng thăng hạng đáng kể.
Đang mang thai lần 2 nhưng 'mẹ bầu' Nhã Phương lại để lộ gương mặt mệt mỏi, khóc sưng và đỏ cả mắt tại ảnh hậu trường?

Đang mang thai lần 2 nhưng 'mẹ bầu' Nhã Phương lại để lộ gương mặt mệt mỏi, khóc sưng và đỏ cả mắt tại ảnh hậu trường?

Trong bức ảnh chụp chung với ekip, bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp, người hâm mộ còn nhận ra đôi mắt Nhã Phương sưng húp, đỏ cả mắt và cánh mũi.

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