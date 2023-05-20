Đang mang thai lần 2 nhưng 'mẹ bầu' Nhã Phương lại để lộ gương mặt mệt mỏi, khóc sưng và đỏ cả mắt tại ảnh hậu trường?

Trong bức ảnh chụp chung với ekip, bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp, người hâm mộ còn nhận ra đôi mắt Nhã Phương sưng húp, đỏ cả mắt và cánh mũi.

Vừa qua, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương bất ngờ thông báo chuẩn bị đón thêm nhóc tỳ thứ 2 khiến người hâm mộ cảm thấy vui lây. Trong lần mang thai này, Nhã Phương cũng không ngần ngại lộ diện ở phim trường để thực hiện nốt dự án phim đang còn dang dở trước khi nghỉ ngơi chờ ngày lâm bồn. Vừa qua, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương bất ngờ thông báo chuẩn bị đón thêm nhóc tỳ thứ 2 khiến người hâm mộ cảm thấy vui lây Mới đây nhất, ekip bộ phim Yêu Trước Ngày Cưới cũng đã chia sẻ hình ảnh trong ngày quay cuối của Nhã Phương tại phim trường. Có thể thấy, mẹ bầu vẫn xuất hiện xinh đẹp, rạng rỡ và dường như không tăng cân mấy so với thời điểm trước khi mang bầu. Theo ekip làm phim chia sẻ, Nhã Phương đã dùng "200% công lực để hoàn thành vai diễn này".

Theo ekip làm phim chia sẻ, Nhã Phương đã dùng "200% công lực để hoàn thành vai diễn này" Đáng chú ý, trong bức ảnh chụp chung với ekip, bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp, người hâm mộ còn nhận ra đôi mắt Nhã Phương sưng húp, đỏ cả mắt và cánh mũi. Dù mỉm cười để chụp hình nhưng nhiều người đoán rằng chắc hẳn nữ diễn viên vừa thực hiện xong phân đoạn khóc nên đôi mắt mới lộ rõ như vậy. Để trấn an khán giả, dưới phần bình luận, Nhã Phương cũng xác nhận vừa quay xong cảnh khóc. Dự kiến mẹ bầu lại tiếp tục có một vai diễn "đẫm nước mắt" như nhiều vai diễn trước. Trước nghi vấn của khán giả, Nhã Phương xác nhân vừa quay xong cảnh khóc Sau thành công của bộ phim đình đám Cây Táo Nở Hoa, Nhã Phương dường như không tham gia một dự án phim ảnh nào mới cho đến bộ phim này. Đây cũng có thể sẽ là tác phẩm duy nhất trong năm nay mà khán giả được gặp gỡ Nhã Phương với vai trò diễn viên khi cô đang chuẩn bị dành thời gian nhóc tỳ sắp chào đời. Hiện, phim vẫn đang trong giai đoạn hoàn thành quá trình ghi hình và chưa ấn định thời gian phát sóng.



Ái nữ Destiny của cặp đôi từ lúc công khai đã chiếm nhiều spotlight bởi sự đáng yêu, ngoan ngoãn và lém lĩnh Từ khi về chung một nhà, cặp vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương càng nhận thêm nhiều sự yêu mến từ khán giả bởi sự ngọt ngào, hạnh phúc mà không phô trương, ồn ào. Đặc biệt, ái nữ Destiny của cặp đôi từ lúc công khai đã chiếm nhiều spotlight bởi sự đáng yêu, ngoan ngoãn và lém lĩnh. Đôi khi, độ hot của công chúa đầu lòng nhà Trường Giang còn lấn lướt cả bố mẹ nổi tiếng.

Mẹ bầu Nhã Phương không lép vế khi chung khung hình với 1 nàng hậu Dù đang trong giai đoạn thai kỳ nhưng Nhã Phương vẫn giữ được phong độ nhan sắc.

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