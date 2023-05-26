Hoa hậu Đoàn Thiên Ân sắc vóc ngày càng thăng hạng, nghi vấn đang 'mập mờ' cùng học trò Trường Giang

Hậu trường 26/05/2023 10:44

Gần đây, cư dân mạng đang rần rần trước nghi vấn Hoa hậu Thiên Ân đang hẹn hò cùng sao nam này.

Sở hữu thần thái tự tin, nhan sắc tỏa sáng cùng sự thông minh, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã đăng quang ngôi vị cao nhất của Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Phần thể hiện của cô gái sinh năm 2000 đến từ Long An trong đêm Chung kết đã dành được 100% phiếu bầu chọn đến từ Ban Giám khảo, chính thức trở thành đại diện của Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế - Miss Grand International 2022.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân sắc vóc ngày càng thăng hạng, nghi vấn đang 'mập mờ' cùng học trò Trường Giang - Ảnh 1
Đoàn Thiên Ân đăng quang ngôi vị cao nhất của Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

Trước khi lên đường sang tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Grand International 2022, Hoa hậu Thiên Ân từng tung bộ ảnh profile cực kỳ chất lượng khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ về nhan sắc của nàng Hoa hậu.

Sau khi hoàn thành hành trình của mình tại Miss Grand International 2022, Đoàn Thiên Ân thành công chiếm trọn tình cảm của các fan sắc đẹp. Bằng chứng là mỗi chia sẻ, hình ảnh của người đẹp đều nhận được lượt tương tác "khủng" trên mạng xã hội.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân sắc vóc ngày càng thăng hạng, nghi vấn đang 'mập mờ' cùng học trò Trường Giang - Ảnh 2
Đoàn Thiên Ân thành công chiếm trọn tình cảm của các fan sắc đẹp

Sau cuộc thi, sức "nóng" của Thiên Ân không hề giảm. Người đẹp liên tục góp mặt ở các sự kiện giải trí, trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng tin cậy. Thiên Ân còn trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang. Cô đảm nhiệm vai trò vedette cho bộ sưu tập áo dài của NTK Minh Châu, diện trang phục gần 20kg lên sân khấu.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân sắc vóc ngày càng thăng hạng, nghi vấn đang 'mập mờ' cùng học trò Trường Giang - Ảnh 3
Thiên Ân còn trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang

Tháng 1/2023, Thiên Ân gây tranh cãi khi bị một tài khoản tố "đạo văn" trong quá trình thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Tuy nhiên, sau đó cô được đơn vị huấn luyện tiếng Anh của cuộc thi lên tiếng "giải oan". Và gần 1 năm sau đăng quang, Thiên Ân được nhận xét có nhan sắc ngày càng thăng hạng. Người đẹp thường xuyên diện bikini gợi cảm, khoe vóc dáng thon gọn. 

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân sắc vóc ngày càng thăng hạng, nghi vấn đang 'mập mờ' cùng học trò Trường Giang - Ảnh 4
Thiên Ân được nhận xét có nhan sắc ngày càng thăng hạng

Sau khi tham gia chương trình "Sao nhập ngũ", Thiên Ân cũng có mối quan hệ thân thiết với Nhã Phương. Hồi tháng 3 vừa qua, người đẹp đăng tải loạt ảnh ghé thăm biệt thự của vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang. Đáng chú ý, diễn viên Phát La cũng xuất hiện chung khung hình.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân sắc vóc ngày càng thăng hạng, nghi vấn đang 'mập mờ' cùng học trò Trường Giang - Ảnh 5
Đoàn Thiên Ân xuất hiện cùng diễn viên Phát La lại biệt thự nhà Trường Giang - Nhã Phương

Thời gian qua, Phát La và Thiên Ân thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Cả hai đi xem phim, đi ăn chung với vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương. Điều này làm dấy lên tin đồn hai người "đang hẹn hò". Thế nhưng hiện tại, cặp đôi chưa lên tiếng về vấn đề này.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân sắc vóc ngày càng thăng hạng, nghi vấn đang 'mập mờ' cùng học trò Trường Giang - Ảnh 6
Phát La và Thiên Ân thường xuyên xuất hiện cùng vợ chồng Trường Giang
Hoa hậu Thiên Ân bị tố 'đạo văn' khi thi Miss Grand Vietnam, đơn vị huấn luyện tiếng Anh nói gì?

Hoa hậu Thiên Ân bị tố 'đạo văn' khi thi Miss Grand Vietnam, đơn vị huấn luyện tiếng Anh nói gì?

Những ngày qua, Hoa hậu Thiên Ân gây tranh cãi khi có phần thuyết trình giống nội dung với bài đăng trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Thiên Ân diễn viên Phát La 24h sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 51 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 1 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 1 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi