Hoa hậu Đoàn Thiên Ân sắc vóc ngày càng thăng hạng, nghi vấn đang 'mập mờ' cùng học trò Trường Giang

Gần đây, cư dân mạng đang rần rần trước nghi vấn Hoa hậu Thiên Ân đang hẹn hò cùng sao nam này.

Sở hữu thần thái tự tin, nhan sắc tỏa sáng cùng sự thông minh, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã đăng quang ngôi vị cao nhất của Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Phần thể hiện của cô gái sinh năm 2000 đến từ Long An trong đêm Chung kết đã dành được 100% phiếu bầu chọn đến từ Ban Giám khảo, chính thức trở thành đại diện của Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế - Miss Grand International 2022. Đoàn Thiên Ân đăng quang ngôi vị cao nhất của Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Trước khi lên đường sang tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Grand International 2022, Hoa hậu Thiên Ân từng tung bộ ảnh profile cực kỳ chất lượng khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ về nhan sắc của nàng Hoa hậu.

Sau khi hoàn thành hành trình của mình tại Miss Grand International 2022, Đoàn Thiên Ân thành công chiếm trọn tình cảm của các fan sắc đẹp. Bằng chứng là mỗi chia sẻ, hình ảnh của người đẹp đều nhận được lượt tương tác "khủng" trên mạng xã hội. Đoàn Thiên Ân thành công chiếm trọn tình cảm của các fan sắc đẹp Sau cuộc thi, sức "nóng" của Thiên Ân không hề giảm. Người đẹp liên tục góp mặt ở các sự kiện giải trí, trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng tin cậy. Thiên Ân còn trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang. Cô đảm nhiệm vai trò vedette cho bộ sưu tập áo dài của NTK Minh Châu, diện trang phục gần 20kg lên sân khấu.

Thiên Ân còn trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang Tháng 1/2023, Thiên Ân gây tranh cãi khi bị một tài khoản tố "đạo văn" trong quá trình thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Tuy nhiên, sau đó cô được đơn vị huấn luyện tiếng Anh của cuộc thi lên tiếng "giải oan". Và gần 1 năm sau đăng quang, Thiên Ân được nhận xét có nhan sắc ngày càng thăng hạng. Người đẹp thường xuyên diện bikini gợi cảm, khoe vóc dáng thon gọn. Thiên Ân được nhận xét có nhan sắc ngày càng thăng hạng Sau khi tham gia chương trình "Sao nhập ngũ", Thiên Ân cũng có mối quan hệ thân thiết với Nhã Phương. Hồi tháng 3 vừa qua, người đẹp đăng tải loạt ảnh ghé thăm biệt thự của vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang. Đáng chú ý, diễn viên Phát La cũng xuất hiện chung khung hình. Đoàn Thiên Ân xuất hiện cùng diễn viên Phát La lại biệt thự nhà Trường Giang - Nhã Phương Thời gian qua, Phát La và Thiên Ân thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Cả hai đi xem phim, đi ăn chung với vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương. Điều này làm dấy lên tin đồn hai người "đang hẹn hò". Thế nhưng hiện tại, cặp đôi chưa lên tiếng về vấn đề này. Phát La và Thiên Ân thường xuyên xuất hiện cùng vợ chồng Trường Giang

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