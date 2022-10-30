Hậu bị chủ tịch Miss Grand International 'miệt thị ngoại hình', Hoa hậu Thiên Ân vẫn có hành động cực kỳ ý nghĩa khiến netizen vỗ tay khen ngợi không ngớt

Hậu trường 30/10/2022 16:58

Dù cho bị chủ tịch Miss Grand International có lời lẽ miệt thị về ngoại hình nhưng Thiên Ân mới đây vẫn dành những lời cảm ơn đến tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, Ban tổ chức Miss Grand, ông Nawat Itsaragrisil và một số người bạn của cô như Á hậu Engfa Waraha và Andina Julie.

Trong những ngày vừa qua, vụ việc liên quan đến việc Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bị chủ tịch của Miss Grand International là ông Nawat Itsaragrisil, đã dùng những lời lẽ mang tính ''miệt thị ngoại hình'' của người đẹp Việt Nam không khỏi khiến cho dân tình cảm thấy vô cùng bức xúc. 

Thậm chí, mới đây câu chuyện này tiếp tục được đẩy lên cao trào khi trong buổi livestream mới nhất vị chủ tịch này, đã có hàm ý rằng nếu Quốc gia nào đó muốn người của mình có được danh hiệu Á Hậu 5 thì nên giúp cho tài khoản của cuộc thi đạt mộc 7 triệu người theo dõi. Mặc dù không chỉ đích danh Việt Nam nhưng theo một số bộ phận netizen, người đàn ông này đang nói về Thiên Ân bởi trước đó vị chủ tịch này từng cho biết fan hâm mộ Việt Nam là những người bỏ theo dõi của tài khoản cuộc thi nhiều nhất. 

Hậu bị chủ tịch Miss Grand International 'miệt thị ngoại hình', Hoa hậu Thiên Ân vẫn có hành động cực kỳ ý nghĩa khiến netizen vỗ tay khen ngợi không ngớt - Ảnh 1
Hoa hậu Đoàn Thiên Ân - Ảnh: Zing News 

Đứng trước những lùm xùm vừa qua, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân sau khi trở về từ Indonesia đã lần đầu nói về điều này thông qua bài viết trên MXH vào ngày 29/10 vừa qua. 

Trong bài viết, Thiên Ân chúc mừng Chủ tịch Nawat Itsaragrisil và tổ chức Miss Grand. Tiếp đến, cô dành lời khen tặng cho tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Isabella Menin: "Dù không có nhiều cơ hội trò chuyện, tôi luôn cảm nhận được nguồn năng lượng từ chị. Chị xứng đáng được tỏa sáng. Hy vọng chị sẽ có một hành trình tuyệt vời".

Sau cùng, Thiên Ân nhắc đến hai người bạn thân của cô tại cuộc thi - Engfa Waraha (Á hậu 1) và Andina Julie (Á hậu 2).

"Một người là bạn cùng phòng và một người là bạn tâm giao. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm bên nhau. Tôi rất vui khi hai người bạn của mình đạt được thành công sau những cố gắng. Tôi muốn nói rằng tôi luôn ủng hộ họ dù có chuyện gì đi chăng nữa", Thiên Ân tâm sự.

Hậu bị chủ tịch Miss Grand International 'miệt thị ngoại hình', Hoa hậu Thiên Ân vẫn có hành động cực kỳ ý nghĩa khiến netizen vỗ tay khen ngợi không ngớt - Ảnh 2
Bài đăng của Đoàn Thiên Ân trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình 

Bên cạnh đó, Thiên Ân cũng gửi lời chúc đến top 10 và top 5 của Miss Grand International 2022, bởi ai cũng đã nỗ lực trên chặng đường vừa qua.

Phía dưới bài đăng của Thiên Ân, người đẹp Thái Lan Engfa Waraha bày tỏ: "Chị luôn yêu quý em". Cũng trong bài viết, hàng loạt người hâm mộ đã bày tỏ sự cảm thông cũng như khen ngợi cách hành xử của người đẹp. 

Trước đó, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cũng đã cho biết đã trao đổi và ông Nawat không có ý nói tiêu cực về Thiên Ân.

“Khi đó, ông Nawat khẳng định không hề body shaming Thiên Ân. Trước áp lực từ fan cùng những câu hỏi nặng nề, ông cho biết chỉ trả lời và giải thích vấn đề. Tuy nhiên, tôi nghĩ câu giải thích đó cũng hơi nặng nề", bà Dung nói.

Tựu chung lại, dù cho các bên liên quan đã lần lượt lên tiếng nhưng có thể thấy những ảnh hưởng tiêu cực từ vụ việc vẫn chưa có dấu hiệu giảm lại khi lượng người theo dõi trên tài khoản của cuộc thi vẫn chưa hề có dấu hiệu sụt giảm. 

Thương con như Đàm Vĩnh Hưng, sẵn sàng làm điều này chỉ vì nhớ cậu quý tử ở nhà

Thương con như Đàm Vĩnh Hưng, sẵn sàng làm điều này chỉ vì nhớ cậu quý tử ở nhà

Dù phải đi công tác xa nhà nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn luôn nhớ về cậu con trai cưng của mình ở nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Đoàn Thiên Ân Nawat Itsaragrisil Miss Grand International Đoàn Thiên Ân lên tiếng

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 9 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh