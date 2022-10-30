Hậu bị chủ tịch Miss Grand International 'miệt thị ngoại hình', Hoa hậu Thiên Ân vẫn có hành động cực kỳ ý nghĩa khiến netizen vỗ tay khen ngợi không ngớt

Dù cho bị chủ tịch Miss Grand International có lời lẽ miệt thị về ngoại hình nhưng Thiên Ân mới đây vẫn dành những lời cảm ơn đến tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, Ban tổ chức Miss Grand, ông Nawat Itsaragrisil và một số người bạn của cô như Á hậu Engfa Waraha và Andina Julie.

Trong những ngày vừa qua, vụ việc liên quan đến việc Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bị chủ tịch của Miss Grand International là ông Nawat Itsaragrisil, đã dùng những lời lẽ mang tính ''miệt thị ngoại hình'' của người đẹp Việt Nam không khỏi khiến cho dân tình cảm thấy vô cùng bức xúc. Thậm chí, mới đây câu chuyện này tiếp tục được đẩy lên cao trào khi trong buổi livestream mới nhất vị chủ tịch này, đã có hàm ý rằng nếu Quốc gia nào đó muốn người của mình có được danh hiệu Á Hậu 5 thì nên giúp cho tài khoản của cuộc thi đạt mộc 7 triệu người theo dõi. Mặc dù không chỉ đích danh Việt Nam nhưng theo một số bộ phận netizen, người đàn ông này đang nói về Thiên Ân bởi trước đó vị chủ tịch này từng cho biết fan hâm mộ Việt Nam là những người bỏ theo dõi của tài khoản cuộc thi nhiều nhất.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân - Ảnh: Zing News Đứng trước những lùm xùm vừa qua, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân sau khi trở về từ Indonesia đã lần đầu nói về điều này thông qua bài viết trên MXH vào ngày 29/10 vừa qua. Trong bài viết, Thiên Ân chúc mừng Chủ tịch Nawat Itsaragrisil và tổ chức Miss Grand. Tiếp đến, cô dành lời khen tặng cho tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Isabella Menin: "Dù không có nhiều cơ hội trò chuyện, tôi luôn cảm nhận được nguồn năng lượng từ chị. Chị xứng đáng được tỏa sáng. Hy vọng chị sẽ có một hành trình tuyệt vời".

Sau cùng, Thiên Ân nhắc đến hai người bạn thân của cô tại cuộc thi - Engfa Waraha (Á hậu 1) và Andina Julie (Á hậu 2). "Một người là bạn cùng phòng và một người là bạn tâm giao. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm bên nhau. Tôi rất vui khi hai người bạn của mình đạt được thành công sau những cố gắng. Tôi muốn nói rằng tôi luôn ủng hộ họ dù có chuyện gì đi chăng nữa", Thiên Ân tâm sự. Bài đăng của Đoàn Thiên Ân trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, Thiên Ân cũng gửi lời chúc đến top 10 và top 5 của Miss Grand International 2022, bởi ai cũng đã nỗ lực trên chặng đường vừa qua. Phía dưới bài đăng của Thiên Ân, người đẹp Thái Lan Engfa Waraha bày tỏ: "Chị luôn yêu quý em". Cũng trong bài viết, hàng loạt người hâm mộ đã bày tỏ sự cảm thông cũng như khen ngợi cách hành xử của người đẹp. Trước đó, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cũng đã cho biết đã trao đổi và ông Nawat không có ý nói tiêu cực về Thiên Ân. “Khi đó, ông Nawat khẳng định không hề body shaming Thiên Ân. Trước áp lực từ fan cùng những câu hỏi nặng nề, ông cho biết chỉ trả lời và giải thích vấn đề. Tuy nhiên, tôi nghĩ câu giải thích đó cũng hơi nặng nề", bà Dung nói. Tựu chung lại, dù cho các bên liên quan đã lần lượt lên tiếng nhưng có thể thấy những ảnh hưởng tiêu cực từ vụ việc vẫn chưa có dấu hiệu giảm lại khi lượng người theo dõi trên tài khoản của cuộc thi vẫn chưa hề có dấu hiệu sụt giảm.

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