Thương con như Đàm Vĩnh Hưng, sẵn sàng làm điều này chỉ vì nhớ cậu quý tử ở nhà

Dù phải đi công tác xa nhà nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn luôn nhớ về cậu con trai cưng của mình ở nhà.

Cách đây không lâu Mr.Đàm đã khiến cho netizen một phen hoang mang khi bất ngờ thông báo mình đã có con riêng và chính thức lần đầu cho cậu bé xuất hiện ngay trong buổi diễn của mình.

Đàm Vĩnh Hưng và bé Polo Huỳnh - Ảnh: Internet

Được biết, hiện tại nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đang có chuyến lưu diễn tại Mỹ. Tuy vậy, anh cho biết rất nhớ quý tử Polo Huỳnh và phải gọi điện thoại nói chuyện thường xuyên với con cho đỡ nhớ. Thậm chí, giọng ca sinh năm 1971 còn sẵn sàng hủy cả buổi lưu diễn để có thể về sớm hơn.

Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Để báo thức 4 giờ sáng bên Mỹ để facetime với chàng và quyết định đổi vé về sớm luôn. Noel sắp tới rồi… Gia đình nhỏ của Hưng luôn mong ước được bình an, vui vẻ, khoẻ mạnh, hạnh phúc, đủ đầy và mãi mãi bên cạnh nhau trong tình yêu thương của mọi người".

Đàm Vĩnh Hưng luôn dành những gì tốt nhất cho con - Ảnh: Internet

Song song đó, nam ca sĩ cũng cho biết quyết định dời lịch liveshow Portrait lên sớm hơn để dành ngày Noel ở bên gia đình.

Có thể thấy tình yêu mà nam ca sĩ dành cho bé Polo Huỳnh là vô cùng lớn, dù cho cậu bé hiện chỉ đang nhận chăm sóc từ cha nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn làm rất tốt cả phần việc của ''một người mẹ'' khi sẵn sàng dành những gì tốt nhất cho con. Bằng chứng là kể từ khi giới thiệu quý tử, anh thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm dành cho con. Anh thường xuyên đăng tải hình ảnh của bé lên trang cá nhân, thậm chí Đàm Vĩnh Hưng còn lập hẳn fanpage riêng để chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của quý tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-con-nhu-dam-vinh-hung-san-sang-lam-dieu-nay-chi-vi-nho-cau-quy-tu-o-nha-519012.html