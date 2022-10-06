Ngỡ ngàng trước giọng hát của bé Polo Huỳnh: Liệu có đủ sức kế thừa sự nghiệp của Đàm Vĩnh Hưng?

Vừa qua netizen đã có dịp nghe trực tiếp khả năng ca hát của con trai ruột Đàm Vĩnh Hưng.

Mới đây việc nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng quyết định công bố con trai ruột của mình là bé Polo Huỳnh trên sân khấu đã khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên. Bởi lẽ từ trước đến nay, Mr.Đàm vốn luôn là người kín tiếng trong chuyện tình cảm và bản thân anh cũng ít khi chia sẻ về vấn đề này nên sự xuất hiện của bé Polo Huỳnh đã làm cho khán giả không khỏi phần bỡ ngỡ. Bé Polo Huỳnh và Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet Sở hữu nét mặt cực kì giống với người bố nổi tiếng của mình, một số fan hâm mộ cho giọng ca sinh năm 1971 kỳ vọng cậu bé này sẽ có thể kế thừa sự nghiệp ca hát giống như Mr.Đàm. Điều này là hoàn toàn có cơ sở khi mới đây, netizen đã được chứng kiến giọng hát của con trai Đàm Vĩnh Hưng trong một đoạn clip ngắn ngủi.

Bé Polo Huỳnh có chất giọng khác hoàn toàn so với Mr.Đàm - Ảnh: Internet Tuy nhiên, sau khi nghe Polo Huỳnh thể hiện ca khúc ''Một con vịt'' nhiều dân mạng đã cho rằng so với bố thì cậu nhóc lại sở hữu giọng hát lanh lảnh và trong trẻo hơn nhiều so với chất giọng khàn của Đàm Vĩnh Hưng. Chính vì vậy mà một số bộ phận netizen cho rằng cậu nhóc này hoàn toàn có thể trở thành một ca sĩ nổi tiếng trong tương lai nhưng để mà có thể đạt được thành công như những gì mà ông bố nổi tiếng của mình đang có được vẫn là điều vô cùng khó khăn nhưng không phải là không thể. Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ mình có một kho ảnh về con trai cưng của mình - Ảnh: Internet Trước đó, trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng cũng đã "xả kho" loạt khoảnh khắc đáng yêu của con trai cùng dòng chú thích đầy xúc động. Nam ca sĩ viết: “Nhận được sự yêu thương và quan tâm của quá nhiều người! Hưng vui lắm lắm lắm. Rất hạnh phúc mọi người ơi!

Hưng có trên 50 ngàn tấm hình và 9 ngàn chiếc clip ngắn của 2 cha con nên Hưng hứa sẽ up dần dần để cả nhà thấy ba Hưng đã nuôi Polo ra sao nha nha! Hưng cám ơn thật nhiều. Còn tin nhắn chúc mừng sinh nhật chưa trả lời kịp. Xin mọi người đừng giận nha. Polo ơi! Ba Hưng về nhì với con rồi. Về chót nhất luôn cũng được! Miễn con được vui, được khoẻ và được yêu thương”.

Choáng ngợp với khối tài sản cực khủng mà con trai ruột Đàm Vĩnh Hưng kế thừa từ người cha nổi tiếng của mình Mới đây Đàm Vĩnh Hưng đã hé lộ cậu con trai ruột của mình đến với khán giả và những chủ đề xoay quanh cậu bé đang được nhiều người quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngo-ngang-truoc-giong-hat-cua-be-polo-huynh-lieu-co-du-suc-ke-thua-su-nghiep-cua-dam-vinh-hung-510531.html