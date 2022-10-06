Đàm Vĩnh Hưng chính thức tiết lộ về mẹ của con trai ruột, hóa ra là gương mặt quen gây ngỡ ngàng

Hậu trường 06/10/2022 10:21

Đích thân Đàm Vĩnh Hưng nói rõ về mẹ của con trai ruột đang nhận được sự quan tâm từ dư luận.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng khiến dư luận dậy sóng khi bất ngờ công khai việc có con trai ruột đã lên 3 tuổi. Trong ngày công khai con trai đến với công chúng, giọng ca Thành phố buồn chia sẻ: "Với một người ồn ào, khoe mẽ như tôi, việc giữ một bí mật suốt ba năm khó khăn lắm. Với người khác, có một đứa con là điều bình thường nhưng với tôi, đó là điều đặc biệt và có thể bị chú ý. Câu nói: 'Đứa bé có quyền được thừa nhận' của một người em đã ám ảnh và khiến tôi phải công khai con với mọi người".

Đàm Vĩnh Hưng chính thức tiết lộ về mẹ của con trai ruột, hóa ra là gương mặt quen gây ngỡ ngàng - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng chính thức tiết lộ về mẹ của con trai ruột, hóa ra là gương mặt quen gây ngỡ ngàng - Ảnh 2
Đàm Vĩnh Hưng và con trai ruột năm nay lên 3 tuổi. Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận mình là người "nghiện" con và rất thích khi con cũng bám mình. Sự xuất hiện của Polo khiến cuộc sống và tính cách của anh thay đổi hoàn toàn. Từ một người có thể đi diễn, đi chơi thâu đêm không cần về nhà, anh trở thành ông bố thành thạo mọi việc bỉm sữa và đổi lịch sinh hoạt theo giờ ăn, giờ ngủ của con. Bên cạnh đó, anh thấy mình đằm tính hơn, không còn thích phát ngôn về việc của người khác hay làm quá khi biểu diễn.

Ở tuổi 51, ca sĩ luôn tự hào là một người cha tốt. Tình cảm gia đình giúp anh triệt tiêu được nỗi cô đơn khi nuôi con một mình. Đàm Vĩnh Hưng cho biết các con anh không quậy phá, ngoan ngoãn. Mỗi lần nghe bạn bè, đồng nghiệp nhắc đến con mình, ca sĩ thấy hạnh phúc.

Đàm Vĩnh Hưng chính thức tiết lộ về mẹ của con trai ruột, hóa ra là gương mặt quen gây ngỡ ngàng - Ảnh 3
Nam ca sĩ thừa nhận, sự xuất hiện của con trai khiến anh sống tích cực hơn mỗi ngày. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, Đàm Vĩnh Hưng không nhắc đến danh tính mẹ ruột của con trai, điều này khiến nhiều người khá tò mò.

Mới đây nhất, trong tiệc mừng sinh nhật diễn ra tại TP HCM, Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ về thiên thần nhỏ và lần đầu tiên nhắc đến mẹ ruột của con trai. 

"Hưng chỉ mong Polo sống bình an, mạnh khỏe thôi, còn để sống lâu dài hay thế nào thì đã có mẹ bé Polo lo rồi. Ghê chưa, không biết mẹ Polo là ai luôn, cuối cùng cũng không ai biết mẹ Polo là ai luôn. 

Mẹ con trai tôi chính là tôi, tôi đẻ rồi tôi nuôi luôn (cười). Đó là nguyện vọng cũng như mơ ước của Hưng, những ai có con sẽ hiểu, mình lo lắng mất ăn mất ngủ. Thế nên Hưng đưa ra quyết định như thế, mong mọi người ủng hộ Hưng nhé", Đàm Vĩnh Hưng hài hước tiết lộ.

Đàm Vĩnh Hưng chính thức tiết lộ về mẹ của con trai ruột, hóa ra là gương mặt quen gây ngỡ ngàng - Ảnh 4
Giọng ca "Thành phố buồn" hài hước cho biết, mẹ ruột của con trai cũng chính là anh. Ảnh: FBNV

Ngoài con ruột, Đàm Vĩnh Hưng còn có hai con nuôi lần lượt 18, 15 tuổi. Mỗi tháng anh chi hàng trăm triệu đồng cho việc học của con. Ca sĩ cho biết anh có sự hỗ trợ của người xung quanh như bảo mẫu, người thân chăm sóc các con khi vắng nhà chạy show. Dù vậy, ca sĩ phải theo sát con trong mọi việc, nhất là học hành. Từng có tuổi thơ cực khổ, chịu nhiều đòn roi nên Đàm Vĩnh Hưng dạy các con biết bày tỏ yêu thương, thường khuyên bảo chuyện chi tiêu.

Anh từng nói: "Tôi không bao giờ mua đồ hiệu cho các con vì sợ con quen với điều đó, sẽ không biết trân quý đồng tiền. Có lần con trai tôi vòi vĩnh mua một đôi giày hiệu 80 triệu đồng. Tôi gọi con lại kể về tuổi thơ của mình phải thức sớm đổ bột làm bánh bèo, bưng bàn ghế phụ giúp cho ông bà cố. Khi ra đời làm thợ cắt tóc, tôi phải tranh giành sấy tóc cho khách để có tiền thưởng. May mắn, con tôi hiểu chuyện và nghe lời".

Tháng 10/2021, Đàm Vĩnh Hưng ly hôn bầu show Liên Phạm. Được biết, cuộc hôn nhân bí mật này kéo dài hơn 1 thập niên. Bà Liên Phạm là người nộp đơn ly hôn lên tòa án Quận Cam, bang California, Mỹ. Cả hai đã kết hôn vào ngày 13/6/2004 và ly thân ngày 22/2/2018. Cả hai không có con chung và không phân chia tài sản.

Hé lộ tên thật đặc biệt của con trai ruột Đàm Vĩnh Hưng, thêm loạt ảnh đáng yêu lúc nhỏ khiến dân tình 'phát sốt'

Hé lộ tên thật đặc biệt của con trai ruột Đàm Vĩnh Hưng, thêm loạt ảnh đáng yêu lúc nhỏ khiến dân tình 'phát sốt'

Cậu bé Polo - con trai ruột của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gây sốt với vẻ ngoài trắng trẻo, bụ bẫm. Thiên thần nhỏ được nhận xét rất giống người bố nổi tiếng.

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