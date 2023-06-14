Trường Giang xúc động nhắc đến lời dạy 'mãi không quên' của đàn anh Chí Tài lúc mới vào nghề

Hậu trường 14/06/2023 14:03

Mới đây, khi có dịp chia sẻ với khán giả về thuở mới vào nghề tại sân khấu ''Nụ cười mới'', Trường Giang nghẹn ngào khi nhắc đến lời dạy của cố nghệ sĩ Chí Tài khiến anh nhớ mãi.

Trường Giang được người hâm mộ yêu mến và gọi bằng biệt danh thân thương là "Mười khó". Hiện tại, Trường Giang là một trong những nghệ sĩ có sức hút lớn của Vbiz hiện tại với sự xuất hiện của anh phủ sóng các gameshow, chương trình lớn nhỏ.

Trường Giang xúc động nhắc đến lời dạy 'mãi không quên' của đàn anh Chí Tài lúc mới vào nghề - Ảnh 1
Trường Giang hiện đang là một trong những MC ''đắt show'' của Vbiz 
Trường Giang xúc động nhắc đến lời dạy 'mãi không quên' của đàn anh Chí Tài lúc mới vào nghề - Ảnh 2
Ngoài là MC, diễn viên kịch sân khấu Trường Giang còn là một diễn viên màn ảnh rộng cực  ''hút khách'' 
Trường Giang xúc động nhắc đến lời dạy 'mãi không quên' của đàn anh Chí Tài lúc mới vào nghề - Ảnh 3
Trường Giang còn là người sáng tạo nên các chương trình truyền hình thực tế như Nhà trọ Destiny, Muốn ăn phải lăn vào bếp,... được nhiều khán giả đón nhận nồng nhiệt 

Mới đây, trong một show truyền hình thực tế, Trường Giang có những chia sẻ đáng chú ý về cố nghệ sĩ Chí Tài. Được biết trước đây, cả hai từng có thời gian hoạt động chung ở sân khấu Nụ cười mới. Quãng thời gian đó cũng giúp Trường Giang học hỏi được nhiều điều từ người anh lớn trong nghề.

Cụ thể, nam nghệ sĩ nghẹn ngào và xúc động khi nhắc đến lời dạy của đàn anh. Cố nghệ sĩ Chí Tài từng khuyên anh cố gắng vì đêm diễn 300 người thôi, khán giả xem thấy không hay sẽ nói cho người trong nhà, những người bạn khác thì con số nhân lên cả triệu. Chỉ cần một, hai phút giây lơ đãng, không tập trung vào việc làm cho mọi người thoải mái, sẽ có rất nhiều người nói mình diễn dở và không tiếp tục ủng hộ. 

Trường Giang xúc động nhắc đến lời dạy 'mãi không quên' của đàn anh Chí Tài lúc mới vào nghề - Ảnh 4
Trường Giang xúc động nhắc đến lời dạy 'mãi không quên' của đàn anh Chí Tài lúc mới vào nghề - Ảnh 5
Những lời dạy dỗ của cố nghệ sĩ Chí Tài, Trường Giang ''khắc cốt ghi tâm'' cho đến tận hôm nay 

Câu nói này của cố nghệ sĩ khiến anh nhớ mãi đến tận hôm nay. Vì thế, không ít khán giả có thể nhận thấy một Trường Giang tận tụy, cháy hết mình với nghề nghiệp, không ngừng học hỏi và sáng tạo. Trường Giang cho biết, chỉ có càng nỗ lực mới càng may mắn, nghiêm túc thực hiện trau dồi những điều bé nhỏ nhất sẽ có ngày làm được những việc lớn lao hơn. 

Trường Giang xúc động nhắc đến lời dạy 'mãi không quên' của đàn anh Chí Tài lúc mới vào nghề - Ảnh 6
Dẫu có mệt mỏi hay những bữa ăn vội, Trường Giang vẫn không quên nổ lực hết mình vì khán giả yêu thương

Để có được chỗ đứng như ngày hôm nay, nam nghệ sĩ đã trải qua qua không ít cay đắng. Mồ côi mẹ từ nhỏ, nam nghệ sĩ đã phải mưu sinh đủ thứ nghề để có tiền phụ giúp cha lo cho các anh em trong nhà. 

Trường Giang xúc động nhắc đến lời dạy 'mãi không quên' của đàn anh Chí Tài lúc mới vào nghề - Ảnh 7
Nam nghệ sĩ lớn lên trong một gia đình nghèo khó, mẹ mất sớm, cha gà trống nuôi con 

Từng bị đuổi học vì không có tiền đóng học phí hay chuyện thầy giáo chủ nhiệm đánh giá anh không có tố chất nghệ thuật, cho đến việc sống lang thang, ăn nhờ ở đậu nhà người quen và bươn chải bằng nhiều nghề kiếm sống… tất cả đã hun đúc cho Trường Giang một ý chí kiên cường và nghị lực sống phi thường để có thể vượt qua mọi gian khó.   

Trường Giang xúc động nhắc đến lời dạy 'mãi không quên' của đàn anh Chí Tài lúc mới vào nghề - Ảnh 8
Trường Giang từng sống trong chuỗi ngày vô vọng, tưởng chừng không thể bước tiếp với nghề nghiệp 

Cuộc đời tưởng chừng như chìm đắm trong những chuỗi ngày u ám, song cơ duyên gặp gỡ cố nghệ sĩ Hữu Lộc vào năm 2007 qua sự giới thiệu của một người bạn đã giúp cho sự nghiệp của Trường Giang bước sang một trang mới.   

Trường Giang xúc động nhắc đến lời dạy 'mãi không quên' của đàn anh Chí Tài lúc mới vào nghề - Ảnh 9
Trường Giang và cố nghệ sĩ Hữu Lộc và cố nghệ sĩ Chí Tài 

Trường Giang may mắn có nhiều cơ hội diễn chung cùng NSƯT Hoài Linh và xuất hiện thường xuyên hơn trên các chương trình truyền hình nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, tạo đà phát triển cho sự nghiệp thăng hoa của Trường Giang hôm nay.   

Trường Giang xúc động nhắc đến lời dạy 'mãi không quên' của đàn anh Chí Tài lúc mới vào nghề - Ảnh 10
Trường Giang may mắn được hợp tác chung với danh hài Hoài Linh thuở mới vào nghề

Hiện tại, “chàng hề xứ Quảng” đang có một tình yêu đẹp với nữ diễn viên Nhã Phương. Cả hai có với nhau một ''tiểu công chúa'' là Destiny và sắp đón chào thành viên mới sắp chào đời trong năm tới. 

Trường Giang xúc động nhắc đến lời dạy 'mãi không quên' của đàn anh Chí Tài lúc mới vào nghề - Ảnh 11
Trường Giang hiện có cuộc hôn nhân viên mãn cùng với nữ diễn viên xinh đẹp Nhã Phương và ''tiểu công chúa'' Destiny 
Khán giả 'lụi tim' trước góc nghiêng 'vạn người mê' của ái nữ nhà Trường Giang - Nhã Phương

Khán giả 'lụi tim' trước góc nghiêng 'vạn người mê' của ái nữ nhà Trường Giang - Nhã Phương

Loạt ảnh chia sẻ mới đây của Nhã Phương về con gái Destiny đã thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Trường Giang chia sẻ cố nghệ sĩ Chí Tài Lời khuyên Chí Tài

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi