Trường Giang xúc động nhắc đến lời dạy 'mãi không quên' của đàn anh Chí Tài lúc mới vào nghề

Mới đây, khi có dịp chia sẻ với khán giả về thuở mới vào nghề tại sân khấu ''Nụ cười mới'', Trường Giang nghẹn ngào khi nhắc đến lời dạy của cố nghệ sĩ Chí Tài khiến anh nhớ mãi.

Trường Giang được người hâm mộ yêu mến và gọi bằng biệt danh thân thương là "Mười khó". Hiện tại, Trường Giang là một trong những nghệ sĩ có sức hút lớn của Vbiz hiện tại với sự xuất hiện của anh phủ sóng các gameshow, chương trình lớn nhỏ. Trường Giang hiện đang là một trong những MC ''đắt show'' của Vbiz Ngoài là MC, diễn viên kịch sân khấu Trường Giang còn là một diễn viên màn ảnh rộng cực ''hút khách'' Trường Giang còn là người sáng tạo nên các chương trình truyền hình thực tế như Nhà trọ Destiny, Muốn ăn phải lăn vào bếp,... được nhiều khán giả đón nhận nồng nhiệt Mới đây, trong một show truyền hình thực tế, Trường Giang có những chia sẻ đáng chú ý về cố nghệ sĩ Chí Tài. Được biết trước đây, cả hai từng có thời gian hoạt động chung ở sân khấu Nụ cười mới. Quãng thời gian đó cũng giúp Trường Giang học hỏi được nhiều điều từ người anh lớn trong nghề.

Cụ thể, nam nghệ sĩ nghẹn ngào và xúc động khi nhắc đến lời dạy của đàn anh. Cố nghệ sĩ Chí Tài từng khuyên anh cố gắng vì đêm diễn 300 người thôi, khán giả xem thấy không hay sẽ nói cho người trong nhà, những người bạn khác thì con số nhân lên cả triệu. Chỉ cần một, hai phút giây lơ đãng, không tập trung vào việc làm cho mọi người thoải mái, sẽ có rất nhiều người nói mình diễn dở và không tiếp tục ủng hộ. Những lời dạy dỗ của cố nghệ sĩ Chí Tài, Trường Giang ''khắc cốt ghi tâm'' cho đến tận hôm nay Câu nói này của cố nghệ sĩ khiến anh nhớ mãi đến tận hôm nay. Vì thế, không ít khán giả có thể nhận thấy một Trường Giang tận tụy, cháy hết mình với nghề nghiệp, không ngừng học hỏi và sáng tạo. Trường Giang cho biết, chỉ có càng nỗ lực mới càng may mắn, nghiêm túc thực hiện trau dồi những điều bé nhỏ nhất sẽ có ngày làm được những việc lớn lao hơn.

Dẫu có mệt mỏi hay những bữa ăn vội, Trường Giang vẫn không quên nổ lực hết mình vì khán giả yêu thương Để có được chỗ đứng như ngày hôm nay, nam nghệ sĩ đã trải qua qua không ít cay đắng. Mồ côi mẹ từ nhỏ, nam nghệ sĩ đã phải mưu sinh đủ thứ nghề để có tiền phụ giúp cha lo cho các anh em trong nhà. Nam nghệ sĩ lớn lên trong một gia đình nghèo khó, mẹ mất sớm, cha gà trống nuôi con Từng bị đuổi học vì không có tiền đóng học phí hay chuyện thầy giáo chủ nhiệm đánh giá anh không có tố chất nghệ thuật, cho đến việc sống lang thang, ăn nhờ ở đậu nhà người quen và bươn chải bằng nhiều nghề kiếm sống… tất cả đã hun đúc cho Trường Giang một ý chí kiên cường và nghị lực sống phi thường để có thể vượt qua mọi gian khó. Trường Giang từng sống trong chuỗi ngày vô vọng, tưởng chừng không thể bước tiếp với nghề nghiệp Cuộc đời tưởng chừng như chìm đắm trong những chuỗi ngày u ám, song cơ duyên gặp gỡ cố nghệ sĩ Hữu Lộc vào năm 2007 qua sự giới thiệu của một người bạn đã giúp cho sự nghiệp của Trường Giang bước sang một trang mới. Trường Giang và cố nghệ sĩ Hữu Lộc và cố nghệ sĩ Chí Tài Trường Giang may mắn có nhiều cơ hội diễn chung cùng NSƯT Hoài Linh và xuất hiện thường xuyên hơn trên các chương trình truyền hình nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, tạo đà phát triển cho sự nghiệp thăng hoa của Trường Giang hôm nay. Trường Giang may mắn được hợp tác chung với danh hài Hoài Linh thuở mới vào nghề Hiện tại, “chàng hề xứ Quảng” đang có một tình yêu đẹp với nữ diễn viên Nhã Phương. Cả hai có với nhau một ''tiểu công chúa'' là Destiny và sắp đón chào thành viên mới sắp chào đời trong năm tới. Trường Giang hiện có cuộc hôn nhân viên mãn cùng với nữ diễn viên xinh đẹp Nhã Phương và ''tiểu công chúa'' Destiny

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