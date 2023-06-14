Trường Giang xúc động nhắc đến lời dạy 'mãi không quên' của đàn anh Chí Tài lúc mới vào nghề

Mới đây, khi có dịp chia sẻ với khán giả về thuở mới vào nghề tại sân khấu ''Nụ cười mới'', Trường Giang nghẹn ngào khi nhắc đến lời dạy của cố nghệ sĩ Chí Tài khiến anh nhớ mãi.
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Trường Giang được người hâm mộ yêu mến và gọi bằng biệt danh thân thương là "Mười khó". Hiện tại, Trường Giang là một trong những nghệ sĩ có sức hút lớn của Vbiz hiện tại với sự xuất hiện của anh phủ sóng các gameshow, chương trình lớn nhỏ.
Mới đây, trong một show truyền hình thực tế, Trường Giang có những chia sẻ đáng chú ý về cố nghệ sĩ Chí Tài. Được biết trước đây, cả hai từng có thời gian hoạt động chung ở sân khấu Nụ cười mới. Quãng thời gian đó cũng giúp Trường Giang học hỏi được nhiều điều từ người anh lớn trong nghề.
Cụ thể, nam nghệ sĩ nghẹn ngào và xúc động khi nhắc đến lời dạy của đàn anh. Cố nghệ sĩ Chí Tài từng khuyên anh cố gắng vì đêm diễn 300 người thôi, khán giả xem thấy không hay sẽ nói cho người trong nhà, những người bạn khác thì con số nhân lên cả triệu. Chỉ cần một, hai phút giây lơ đãng, không tập trung vào việc làm cho mọi người thoải mái, sẽ có rất nhiều người nói mình diễn dở và không tiếp tục ủng hộ.
Câu nói này của cố nghệ sĩ khiến anh nhớ mãi đến tận hôm nay. Vì thế, không ít khán giả có thể nhận thấy một Trường Giang tận tụy, cháy hết mình với nghề nghiệp, không ngừng học hỏi và sáng tạo. Trường Giang cho biết, chỉ có càng nỗ lực mới càng may mắn, nghiêm túc thực hiện trau dồi những điều bé nhỏ nhất sẽ có ngày làm được những việc lớn lao hơn.
Để có được chỗ đứng như ngày hôm nay, nam nghệ sĩ đã trải qua qua không ít cay đắng. Mồ côi mẹ từ nhỏ, nam nghệ sĩ đã phải mưu sinh đủ thứ nghề để có tiền phụ giúp cha lo cho các anh em trong nhà.
Từng bị đuổi học vì không có tiền đóng học phí hay chuyện thầy giáo chủ nhiệm đánh giá anh không có tố chất nghệ thuật, cho đến việc sống lang thang, ăn nhờ ở đậu nhà người quen và bươn chải bằng nhiều nghề kiếm sống… tất cả đã hun đúc cho Trường Giang một ý chí kiên cường và nghị lực sống phi thường để có thể vượt qua mọi gian khó.
Cuộc đời tưởng chừng như chìm đắm trong những chuỗi ngày u ám, song cơ duyên gặp gỡ cố nghệ sĩ Hữu Lộc vào năm 2007 qua sự giới thiệu của một người bạn đã giúp cho sự nghiệp của Trường Giang bước sang một trang mới.
Trường Giang may mắn có nhiều cơ hội diễn chung cùng NSƯT Hoài Linh và xuất hiện thường xuyên hơn trên các chương trình truyền hình nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, tạo đà phát triển cho sự nghiệp thăng hoa của Trường Giang hôm nay.
Hiện tại, “chàng hề xứ Quảng” đang có một tình yêu đẹp với nữ diễn viên Nhã Phương. Cả hai có với nhau một ''tiểu công chúa'' là Destiny và sắp đón chào thành viên mới sắp chào đời trong năm tới.