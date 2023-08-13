Nhã Phương cuối thai kỳ vẫn tự tin đến sự kiện, bụng bầu vượt mặt nhưng dáng vóc mi nhon đến khó tin

Dù đang bầu bí, nhiều người hâm mộ vẫn xuýt xoa trước nhan sắc trong veo của Nhã Phương.

Tối 10/08 vừa qua, Nhã Phương đã xuất hiện tại show diễn thời trang của siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Cô nàng diện một chiếc đầm khoét xẻ chừng mực, ôm sát khoe trọn bụng bầu 7 tháng. Mái tóc thẳng rẽ mái cùng tông trang điểm nhẹ nhàng giúp bà xã Trường Giang giữ được vẻ ngoài rạng rỡ dù đã sắp lâm bồn. Nhã Phương đã xuất hiện tại show diễn thời trang của siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Cô nàng diện một chiếc đầm khoét xẻ chừng mực, ôm sát khoe trọn bụng bầu 7 tháng. Ngoài ra, Nhã Phương cũng từng khiến cộng đồng mạng dành nhiều lời khen khi xuất hiện ở Tuần Thời trang Quốc tế Việt Nam 2023 vì sắc vóc nhẹ nhàng, xinh đẹp, yêu kiều.

Ngoài ra, Nhã Phương cũng từng khiến cộng đồng mạng dành nhiều lời khen khi xuất hiện ở Tuần Thời trang Quốc tế Việt Nam 2023 vì sắc vóc nhẹ nhàng, xinh đẹp, yêu kiều. Theo dõi trang cá nhân của Nhã Phương, có thể thấy cô nàng cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và được khen ngợi là mẹ bầu nhuận sắc. Vào tháng 4/2023, Nhã Phương xác nhận mang bầu nhóc tì thứ hai thông qua clip “tặng quà sinh nhật sớm cho Trường Giang”. Tin vui này khiến người hâm mộ không khỏi mừng rỡ khi cô không còn “giấu bầu” như trước. Ngoài tham gia dự án phim, Nhã Phương còn nhiệt tình có mặt tại sự kiện thời trang. Nữ diễn viên nhớ không khí sự kiện sau nhiều tháng ở nhà dưỡng thai, hạnh phúc khi gặp lại đồng nghiệp, bạn bè. Thời gian này, Trường Giang nhận ít show hơn trước để có thời gian chăm sóc vợ, bé Destiny có thể tự làm một số việc nên hai vợ chồng không còn phải vất vả như xưa.

Vào tháng 4/2023, Nhã Phương xác nhận mang bầu nhóc tì thứ hai thông qua clip “tặng quà sinh nhật sớm cho Trường Giang”. Ngoài tham gia dự án phim, Nhã Phương còn nhiệt tình có mặt tại sự kiện thời trang. Trường Giang (SN 1983) và Nhã Phương (SN 1990) là 2 diễn viên được khán giả yêu mến. Sau khi đóng chung trong phim điện ảnh 49 ngày, 2 người "phim giả tình thật", chính thức yêu nhau. Trường Giang (SN 1983) và Nhã Phương (SN 1990) là 2 diễn viên được khán giả yêu mến. Cặp đôi kết hôn vào tháng 9/2018, sau 4 năm gắn bó. Đến tháng 1/2020, Trường Giang và Nhã Phương đón con gái đầu lòng. Sau khi kết hôn và trở thành "ông bố bỉm sữa", Trường Giang nhận được nhiều lời khen từ khán giả vì luôn yêu chiều, chăm sóc vợ và con gái. Cặp đôi kết hôn vào tháng 9/2018, sau 4 năm gắn bó. Sau khi kết hôn và trở thành "ông bố bỉm sữa", Trường Giang nhận được nhiều lời khen từ khán giả vì luôn yêu chiều, chăm sóc vợ và con gái.

Bạn thân Nhã Phương bất ngờ hé lộ thông tin quan trọng về con thứ hai của cặp đôi Mới đây, "mẹ bầu" Nhã Phương nhận được sự quan tâm đông đảo từ phía cư dân mạng khi cô xuất hiện tại một sự kiện thời trang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nha-phuong-cuoi-thai-ky-van-tu-tin-en-su-kien-bung-bau-vuot-mat-nhung-dang-voc-mi-nhon-en-kho-tin-609230.html