Hoàng Rapper cho con xem phim người lớn để giáo dục giới tính, dân mạng nổi giận 'ném đá' kịch liệt

Hậu trường 28/11/2018 15:43

Hoàng Rapper khiến nhiều phụ huynh nổi giận khi tiết lộ từng cho con xem một cảnh phim người lớn để dạy bé hiểu thế nào là âu yếm, yêu thương.

Mới đây, ca sĩ Hoàng Rapper đã tham gia một talkshow và khiến nhiều người tranh cãi nảy lửa quanh chuyện cho trẻ con xem phim người lớn. Cụ thể, khi tranh luận về vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ, Hoàng Rapper tiết lộ từng cho con mình xem một cảnh nóng trong phim Titanic với mục đích dạy bé hiểu thể nào là yêu thương, ôm ấp. 

Quan điểm của anh khiến nhiều người có mặt trong chương trình "há hốc mồm". Một đồng nghiệp đưa ý kiến cá nhân rằng không nên cho trẻ con tiếp xúc với hình ảnh nhạy cảm quá sớm, Hoàng Rapper lập tức đáp lại: “Đây là cách em giáo dục giới tính cho con. Và rõ ràng những cảnh nóng như vậy, bé sẽ hiểu như thế nào là yêu thương, âu yếm”.

Hoàng Rapper cho con xem phim người lớn để giáo dục giới tính, dân mạng nổi giận 'ném đá' kịch liệt - Ảnh 1
Hoàng Rapper cho con xem phim người lớn để giáo dục giới tính, dân mạng nổi giận 'ném đá' kịch liệt - Ảnh 2
Hoàng Rapper tiết lộ từng cho con xem một cảnh nóng trong phim Titanic để giáo dục giới tính - Ảnh: Internet

Ngay sau khi chương trình này được phát sóng, nhiều cư dân mạng tỏ ra không hài lòng với cách làm của Hoàng Rapper. Một số người cho rằng mặc dù mục đích của anh không xấu nhưng dễ gây ra nhiều hệ lụy không tốt cho trẻ nhỏ và mang đến những ám ảnh về lâu dài. Phần đông phụ huynh ủng hộ việc dạy giáo dục giới tính sớm cho con nhưng phải đúng cách chứ không nên quá liều lĩnh.

Trong khi đó, Hoàng Rapper lại tin tưởng rằng việc làm của mình sẽ mang đến hiệu ứng tích cực cho con. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng áp dụng nhiều cách khác nhau chứ không chỉ dạy qua phim ảnh.

“Về giới tính thì em dạy cách phân biệt màu sắc trước. Bời vì màu sắc là cái bé nhìn nhận rõ nhất. Ví dụ như: bé trai sẽ là màu xanh, bé gái sẽ là màu hồng. Riết rồi bé cũng tự có tập tính phân biệt đâu là trai, đâu là gái. Về quần áo, trang phục thì mình sẽ giáo dục cho bé biết cách nhận diện cái nào là phù hợp với giới tính”, anh chia sẻ.

Hoàng Rapper cho con xem phim người lớn để giáo dục giới tính, dân mạng nổi giận 'ném đá' kịch liệt - Ảnh 3
Hoàng Rapper cho con xem phim người lớn để giáo dục giới tính, dân mạng nổi giận 'ném đá' kịch liệt - Ảnh 4
Với kinh nghiệm hai lần làm bố, Hoàng Rapper cho biết việc giáo dục giới tính cho con bằng phim ảnh không có gì là xấu - Ảnh: Internet
Hoàng Rapper cho con xem phim người lớn để giáo dục giới tính, dân mạng nổi giận 'ném đá' kịch liệt - Ảnh 5
Tuy nhiên, quan điểm của nam ca sĩ bị nhiều cư dân mạng phản đối kịch liệt - Ảnh: Internet 
Vô tư khoe ảnh khỏa thân chưa đủ, Hồng Quế tiếp tục diện nội y xuyên thấu để lộ hình xăm ‘khủng’ ở vùng nhạy cảm

Vô tư khoe ảnh khỏa thân chưa đủ, Hồng Quế tiếp tục diện nội y xuyên thấu để lộ hình xăm ‘khủng’ ở vùng nhạy cảm

Sau loạt ảnh không mảnh vải che thân gây sốc, Hồng Quế lại tiếp tục lộ khoảnh khắc diện nội y ren gợi cảm tạo dáng trước gương để lộ hình xăm ngay vùng nhạy cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Rapper Hoàng Rapper cho con xem phim người lớn giới tính giáo dục giới tính

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 19 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42