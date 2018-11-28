Hoàng Rapper khiến nhiều phụ huynh nổi giận khi tiết lộ từng cho con xem một cảnh phim người lớn để dạy bé hiểu thế nào là âu yếm, yêu thương.

Mới đây, ca sĩ Hoàng Rapper đã tham gia một talkshow và khiến nhiều người tranh cãi nảy lửa quanh chuyện cho trẻ con xem phim người lớn. Cụ thể, khi tranh luận về vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ, Hoàng Rapper tiết lộ từng cho con mình xem một cảnh nóng trong phim Titanic với mục đích dạy bé hiểu thể nào là yêu thương, ôm ấp. Quan điểm của anh khiến nhiều người có mặt trong chương trình "há hốc mồm". Một đồng nghiệp đưa ý kiến cá nhân rằng không nên cho trẻ con tiếp xúc với hình ảnh nhạy cảm quá sớm, Hoàng Rapper lập tức đáp lại: “Đây là cách em giáo dục giới tính cho con. Và rõ ràng những cảnh nóng như vậy, bé sẽ hiểu như thế nào là yêu thương, âu yếm”.

Hoàng Rapper tiết lộ từng cho con xem một cảnh nóng trong phim Titanic để giáo dục giới tính - Ảnh: Internet Ngay sau khi chương trình này được phát sóng, nhiều cư dân mạng tỏ ra không hài lòng với cách làm của Hoàng Rapper. Một số người cho rằng mặc dù mục đích của anh không xấu nhưng dễ gây ra nhiều hệ lụy không tốt cho trẻ nhỏ và mang đến những ám ảnh về lâu dài. Phần đông phụ huynh ủng hộ việc dạy giáo dục giới tính sớm cho con nhưng phải đúng cách chứ không nên quá liều lĩnh. Trong khi đó, Hoàng Rapper lại tin tưởng rằng việc làm của mình sẽ mang đến hiệu ứng tích cực cho con. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng áp dụng nhiều cách khác nhau chứ không chỉ dạy qua phim ảnh.

“Về giới tính thì em dạy cách phân biệt màu sắc trước. Bời vì màu sắc là cái bé nhìn nhận rõ nhất. Ví dụ như: bé trai sẽ là màu xanh, bé gái sẽ là màu hồng. Riết rồi bé cũng tự có tập tính phân biệt đâu là trai, đâu là gái. Về quần áo, trang phục thì mình sẽ giáo dục cho bé biết cách nhận diện cái nào là phù hợp với giới tính”, anh chia sẻ. Với kinh nghiệm hai lần làm bố, Hoàng Rapper cho biết việc giáo dục giới tính cho con bằng phim ảnh không có gì là xấu - Ảnh: Internet Tuy nhiên, quan điểm của nam ca sĩ bị nhiều cư dân mạng phản đối kịch liệt - Ảnh: Internet

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