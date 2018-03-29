Cư dân mạng 'há hốc mồm' khi Lâm Khánh Chi đăng ảnh bán khỏa thân

Hậu trường 29/03/2018 15:04

"Công chúa" Lâm Khánh Chi khiến nhiều người bất ngờ khi đăng ảnh hở bạo, khoe vóc dáng quyến rũ khó cưỡng trong phòng tắm.

Cách đây ít phút, "Nữ hoàng chuyển giới" Lâm Khánh Chi bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh sexy được chụp trong phòng tắm. Người đẹp chỉ khoác hờ chiếc áo màu trắng trên người, để lộ vòng ngực căng tròn "đốt mắt".

Cư dân mạng 'há hốc mồm' khi Lâm Khánh Chi đăng ảnh bán khỏa thân - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi nhận lượt like khủng khi đăng ảnh bán khỏa thân - Ảnh: FBNV

Tuy quay mặt về một bên nhưng Lâm Khánh Chi vấn khiến cư dân mạng điêu đứng trước vóc dáng nuột nà đến khó tin. Có thể thấy, dù là người chuyển giới nhưng giọng ca Sầu thiên thu vẫn sở hữu vẻ đẹp nữ tính không hề thua kém mỹ nhân nào trong showbiz. Cô gây ấn tượng bởi làn da trắng mịn, đôi chân thẳng tắp, đường cong "nóng bỏng" và đặc biệt là thần thái quyến rũ hút hồn.

Dưới chia sẻ của Lâm Khánh Chi, hàng ngàn cư dân mạng bày tỏ cảm xúc ngạc nhiên trước vẻ sexy khó cưỡng của người đẹp chuyển giới. Thậm chí, nhiều người không nhận ra "công chúa" và đề nghị cô đăng thêm ảnh chụp chính diện gương mặt.

Cư dân mạng 'há hốc mồm' khi Lâm Khánh Chi đăng ảnh bán khỏa thân - Ảnh 2
Lâm Khánh Chi khoe vóc dáng sexy khó cưỡng trong bồn tắm - Ảnh: FBNV
Cư dân mạng 'há hốc mồm' khi Lâm Khánh Chi đăng ảnh bán khỏa thân - Ảnh 3
Từ ngày lấy chồng, Lâm Khánh Chi trẻ đẹp ra rất nhiều - Ảnh: FBNV
Được ông xã quỳ gối chỉnh váy chốn đông người, Lâm Khánh Chi khiến chị em ghen tỵ đến 'đỏ mắt'

Được ông xã quỳ gối chỉnh váy chốn đông người, Lâm Khánh Chi khiến chị em ghen tỵ đến 'đỏ mắt'

Trần Phi Hùng nhận được nhiều lời khen ngợi vì hành động cúi thấp người, ân cần chỉnh váy cho bà xã Lâm Khánh Chi tại sự kiện mới đây.

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