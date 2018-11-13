Vô tư khoe ảnh khỏa thân chưa đủ, Hồng Quế tiếp tục diện nội y xuyên thấu để lộ hình xăm ‘khủng’ ở vùng nhạy cảm

Hậu trường 13/11/2018 11:25

Sau loạt ảnh không mảnh vải che thân gây sốc, Hồng Quế lại tiếp tục lộ khoảnh khắc diện nội y ren gợi cảm tạo dáng trước gương để lộ hình xăm ngay vùng nhạy cảm.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng siêu chuẩn, Hồng Quế từng là người mẫu trẻ sáng giá của sàn catwalk Việt. Thế nhưng cô lại liên tiếp vướng vào những ồn ào cùng hàng loạt scandal khiến sự nghiệp dần lụi tàn.

Vô tư khoe ảnh khỏa thân chưa đủ, Hồng Quế tiếp tục diện nội y xuyên thấu để lộ hình xăm ‘khủng’ ở vùng nhạy cảm - Ảnh 1
Hồng Quế từng là một nhân tố sáng hứa hẹn làm nên chuyện của làng mốt Việt - Ảnh: Internet

Hồng Quế vốn được biết đến với hình ảnh nàng mẫu chân dài cộp mác “gái hư”. Thế nhưng lần tái xuất này của cô vẫn khiến nhiều người sốc vì độ táo bạo “không phải dạng vừa đâu”.

Gần đây, Hồng Quế liên tục xuất hiện với tần suất dày đặc trên các phương tiện truyền thông cùng những bức ảnh “đốt mắt” người xem. Sau loạt ảnh không mảnh vải che thân ở bể bơi, cô tiếp tục công khai hình ảnh gợi cảm tạo dáng trước gương trong trang phục ren thiếu vải.

Vô tư khoe ảnh khỏa thân chưa đủ, Hồng Quế tiếp tục diện nội y xuyên thấu để lộ hình xăm ‘khủng’ ở vùng nhạy cảm - Ảnh 2

Vô tư khoe ảnh khỏa thân chưa đủ, Hồng Quế tiếp tục diện nội y xuyên thấu để lộ hình xăm ‘khủng’ ở vùng nhạy cảm - Ảnh 3
Hồng Quế vô tư khoe dáng trong tình trạng không mảnh vải che thân - Ảnh: Internet

Cộng đồng mạng đã nhanh chóng “soi” ra hình xăm lạ ở vùng nhạy cảm của cô nàng. Bức ảnh gợi cảm này của Hồng Quế lập tức gây ra nhiều tranh cãi. Một số cư dân mạng tỏ ra ngưỡng mộ trước vóc dáng nóng bỏng của cô, số khác lại cho rằng Hồng Quế nên tiết chế lại việc khoe thân.

Vô tư khoe ảnh khỏa thân chưa đủ, Hồng Quế tiếp tục diện nội y xuyên thấu để lộ hình xăm ‘khủng’ ở vùng nhạy cảm - Ảnh 4
Bức ảnh gợi cảm của Hồng Quế được cộng đồng mạng soi ra hình xăm lạ - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng cô đang cố tình đánh bóng tên tuổi sau khoảng thời gian nhạt nhòa không có bất cứ hoạt động nào nổi bật. Có vẻ như để trở lại với con đường nghệ thuật, Hồng Quế còn phải tốn khá nhiều công sức.

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