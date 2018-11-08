Khoe nhan sắc trẻ trung xinh đẹp tại sự kiện, bà mẹ hai con Elly Trần khiến người hâm mộ lo lắng khi lộ vai cùng cánh tay gầy gò.
- Bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ, bà mẹ 2 con Elly Trần tuyên bố 'người ta thích sáng tạo điên cho vui'
- Tuổi 31, Elly Trần nghiện chụp ảnh nude bán thân khoe eo săn chắc
Elly Trần nổi tiếng nhờ sở hữu thân hình nóng bỏng cùng vòng 1 "ngoại cỡ". Dù đã trải qua hai lần sinh nở nhưng nhan sắc của chân dài này vẫn không hề suy giảm mà ngày càng quyến rũ, hút mắt.
Mỗi khi xuất hiện, hot girl sinh năm 1987 đều khiến người nhìn xuýt xoa vì vẻ đẹp bị thời gian và tuổi tác quên lãng. Cô thường chọn cho mình những bộ cánh nóng bỏng, cắt xẻ táo bạo khoe trọn đường cong cơ thể nuột nà, không tì vết.
Tối qua (7/11), Elly Trần tiếp tục thu hút sự chú ý của quan khách và ống kính truyền thông khi xuất hiện một cách đầy ấn tượng. Bà mẹ trẻ chọn thiết kế đầm dài, hai dây khoét sâu khoe ngực “khủng”. Cô nhận được nhiều lời khen vì sự trẻ trung và sành điệu của mình.
Tuy nhiên, ở một bức ảnh khác, Elly Trần lại khiến người hâm mộ bất ngờ khi lộ điểm khác lạ trên cơ thể. Cụ thể, khi chân dài này chụp selfie tại sự kiện và chia sẻ trên trang cá nhân, một số cư dân mạng tỏ ra lo lắng vì phát hiện phần vai và cánh tay của bà mẹ hai con gầy nhom.