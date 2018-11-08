Khoe ngực 'ngồn ngộn', Elly Trần khiến fan sửng sốt khi lộ cánh tay gầy tong teo, xương xẩu

Hậu trường 08/11/2018 15:55

Khoe nhan sắc trẻ trung xinh đẹp tại sự kiện, bà mẹ hai con Elly Trần khiến người hâm mộ lo lắng khi lộ vai cùng cánh tay gầy gò.

Elly Trần nổi tiếng nhờ sở hữu thân hình nóng bỏng cùng vòng 1 "ngoại cỡ". Dù đã trải qua hai lần sinh nở nhưng nhan sắc của chân dài này vẫn không hề suy giảm mà ngày càng quyến rũ, hút mắt.

Mỗi khi xuất hiện, hot girl sinh năm 1987 đều khiến người nhìn xuýt xoa vì vẻ đẹp bị thời gian và tuổi tác quên lãng. Cô thường chọn cho mình những bộ cánh nóng bỏng, cắt xẻ táo bạo khoe trọn đường cong cơ thể nuột nà, không tì vết.

Tối qua (7/11), Elly Trần tiếp tục thu hút sự chú ý của quan khách và ống kính truyền thông khi xuất hiện một cách đầy ấn tượng. Bà mẹ trẻ chọn thiết kế đầm dài, hai dây khoét sâu khoe ngực “khủng”. Cô nhận được nhiều lời khen vì sự trẻ trung và sành điệu của mình.

Khoe ngực 'ngồn ngộn', Elly Trần khiến fan sửng sốt khi lộ cánh tay gầy tong teo, xương xẩu - Ảnh 1
Ở góc chụp này, Elly Trần khiến công chúng xuýt xoa ngưỡng mộ vì khéo giữ vóc dáng cân đối, khuôn ngực đầy đặn dù đã 2 lần sinh nở - Ảnh: Internet
Khoe ngực 'ngồn ngộn', Elly Trần khiến fan sửng sốt khi lộ cánh tay gầy tong teo, xương xẩu - Ảnh 2
Chiếc váy dạ hội dài giúp bà mẹ hai con khoe trọn thân hình cân đối cùng vòng eo con kiến - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ở một bức ảnh khác, Elly Trần lại khiến người hâm mộ bất ngờ khi lộ điểm khác lạ trên cơ thể. Cụ thể, khi chân dài này chụp selfie tại sự kiện và chia sẻ trên trang cá nhân, một số cư dân mạng tỏ ra lo lắng vì phát hiện phần vai và cánh tay của bà mẹ hai con gầy nhom.

Khoe ngực 'ngồn ngộn', Elly Trần khiến fan sửng sốt khi lộ cánh tay gầy tong teo, xương xẩu - Ảnh 3
Diện váy sexy khoe triệt để vòng 1 đầy đặn trước ống kính, bà mẹ hai con lại gây hoang mang vì phần cánh tay quá gầy - Ảnh: FBNV

Khoe ngực 'ngồn ngộn', Elly Trần khiến fan sửng sốt khi lộ cánh tay gầy tong teo, xương xẩu - Ảnh 4Khoe ngực 'ngồn ngộn', Elly Trần khiến fan sửng sốt khi lộ cánh tay gầy tong teo, xương xẩu - Ảnh 5Khoe ngực 'ngồn ngộn', Elly Trần khiến fan sửng sốt khi lộ cánh tay gầy tong teo, xương xẩu - Ảnh 6Khoe ngực 'ngồn ngộn', Elly Trần khiến fan sửng sốt khi lộ cánh tay gầy tong teo, xương xẩu - Ảnh 7

Khoe ngực 'ngồn ngộn', Elly Trần khiến fan sửng sốt khi lộ cánh tay gầy tong teo, xương xẩu - Ảnh 8
Khán giả lo lắng vì thân hình trông gầy guộc của Elly Trần, đặc biệt là phần cánh tay và vai - Ảnh: FBNV
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