Elly Trần nổi tiếng nhờ sở hữu thân hình nóng bỏng cùng vòng 1 "ngoại cỡ". Dù đã trải qua hai lần sinh nở nhưng nhan sắc của chân dài này vẫn không hề suy giảm mà ngày càng quyến rũ, hút mắt.

Mỗi khi xuất hiện, hot girl sinh năm 1987 đều khiến người nhìn xuýt xoa vì vẻ đẹp bị thời gian và tuổi tác quên lãng. Cô thường chọn cho mình những bộ cánh nóng bỏng, cắt xẻ táo bạo khoe trọn đường cong cơ thể nuột nà, không tì vết.