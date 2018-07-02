Bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ, bà mẹ 2 con Elly Trần tuyên bố 'người ta thích sáng tạo điên cho vui'

Gương mặt của Elly Trần trong những bức ảnh mới nhất khiến nhiều người giật mình và đặt nghi vấn bà mẹ 2 con vừa phẫu thuật thẩm mỹ cải thiện nhan sắc.

Elly Trần được nhiều người biết đến vì sở hữu thân hình quyến rũ dù đã có hai con. Người đẹp từng chia sẻ, để có được thân hình hoàn mỹ như hiện tại, cô phải trải qua quá trình tập luyện kết hợp với chế độ ăn uống nghiêm khắc. Đường cong cơ thể hoàn hảo của Elly Trần dù đã có 2 con - Ảnh: FBNV Người đẹp 31 tuổi thường đăng ảnh khoe thân hình gợi cảm trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV Tự hào về thân hình nóng bỏng của mình, bà mẹ hai con thường xuyên khoe đường cong gợi cảm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trong những bức ảnh gần đây, khán giả giật mình với gương mặt khác lạ của Elly Trần.

Hình ảnh mới nhất của người đẹp khiến nhiều người nghi vấn cô phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: FBNV Cánh mũi được thu gọn và đôi môi dày hoàn toàn khác lạ so với trước đây - Ảnh: FBNV Trước đây, người đẹp 31 tuổi thường xuyên vướng phải tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ vì thế nhiều khán giả cho rằng cô lại tiếp tục nhờ đến dao kéo để tân trang nhan sắc. Trước nghi vấn này, mới đây, bà mẹ 2 con đã có những đáp trả đanh thép trên trang cá nhân thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

"Haha bây giờ là năm 2018 rồi mà vẫn còn có người kỳ thị về thẩm mỹ sao? Đến lúc cần đến thẩm mỹ để cho mình xinh đẹp tự tin hơn là chị sẽ chơi hết số luôn ấy chứ! Còn bây giờ chị mà muốn làm cái gì thì chắc chỉ có quất luôn chuyển đổi giới tính may ra mới thấy khác chứ làm lắt nhắt làm cái gì mất thời gian", Elly Trần viết. Elly Trần cảm thấy vui khi báo chí và khán giả vẫn còn rất quan tâm đến cô - Ảnh: FBNV Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1987 cũng khẳng định gương mặt của mình trông khác lạ là do trang điểm. Đồng thời, cô cho rằng là nghệ sĩ thì việc thay đổi hay sáng tạo là chuyện cần thiết và nên làm. Bà mẹ 2 con khẳng định: "Celeb người ta make đậm hay make lạ, make khác bình thường là do người ta make theo layout chụp hình hoặc người ta đi làm sự kiện gì đó. Hoặc đơn giản là vì người ta chán an toàn quá rồi, người ta thích sáng tạo điên cho vui được hôn? Mấy thím khó quá à, người ta làm nghề nghệ sỹ mà bắt 10 mặt phải như 1 bước đều là sao?". Nhiều khán giả đồng ý với quan điểm này và tỏ ra ngưỡng mộ vẻ đẹp của bà mẹ 2 con - Ảnh: FBNV

Tuổi 31, Elly Trần nghiện chụp ảnh nude bán thân khoe eo săn chắc Dù Elly Trần nổi tiếng với vóc dáng nóng bỏng nhưng đông đảo người hâm mộ vẫn không giấu nổi sự bất ngờ khi chứng kiến cận cảnh vòng eo con kiến của cô.

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