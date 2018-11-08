Sau màn khoe ngực ‘bất chấp’, Ngân 98 tự tin đi thi Hoa hậu

“Hot girl ngực khủng” Ngân 98 khiến nhiều người bất ngờ khi tham gia tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2018.
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Khoảng 3 tuần nữa vòng chung kết của cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2018 sẽ chính thức diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đây là cuộc thi có quy mô không quá lớn dành cho các thí sinh là người Việt đang sinh sống và làm việc trên khắp thế giới.
Mới đây, bộ ảnh dạ hội của các thí sinh sẽ tranh tài tại vòng chung kết được tiết lộ và thu hút sự chú ý của công chúng. Điều bất ngờ là cuộc thi có sự góp mặt của Võ Thị Ngọc Ngân (còn được gọi là hot girl Ngân 98), "bạn gái tin đồn" của nhạc sĩ Lương Bằng Quang.
Chia sẻ với báo chí, chân dài này tiết lộ, cô rất hứng thú với các cuộc thi nhan sắc. Khi đến với Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2018, Ngân 98 rất vui vì thông qua cuộc thi cô phát hiện được những khả năng tiềm ẩn của bản thân.
Hiện tại, Ngân 98 đã trang bị cho mình thật nhiều kiến thức và kỹ năng để giành vương miện.