Sau màn khoe ngực ‘bất chấp’, Ngân 98 tự tin đi thi Hoa hậu

“Hot girl ngực khủng” Ngân 98 khiến nhiều người bất ngờ khi tham gia tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2018.

Khoảng 3 tuần nữa vòng chung kết của cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2018 sẽ chính thức diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đây là cuộc thi có quy mô không quá lớn dành cho các thí sinh là người Việt đang sinh sống và làm việc trên khắp thế giới.

Mới đây, bộ ảnh dạ hội của các thí sinh sẽ tranh tài tại vòng chung kết được tiết lộ và thu hút sự chú ý của công chúng. Điều bất ngờ là cuộc thi có sự góp mặt của Võ Thị Ngọc Ngân (còn được gọi là hot girl Ngân 98), "bạn gái tin đồn" của nhạc sĩ Lương Bằng Quang.

Ngân 98 ghi danh tại cuộc thi nhan sắc dành cho người Việt được tổ chức tại Thái Lan - Ảnh: Internet

Chia sẻ với báo chí, chân dài này tiết lộ, cô rất hứng thú với các cuộc thi nhan sắc. Khi đến với Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2018, Ngân 98 rất vui vì thông qua cuộc thi cô phát hiện được những khả năng tiềm ẩn của bản thân.

Hiện tại, Ngân 98 đã trang bị cho mình thật nhiều kiến thức và kỹ năng để giành vương miện.

Ngân 98 được nhiều người biết đến khi sở hữu vòng 1 ngoại cỡ. Cô thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với những màn khoe ngực táo bạo - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, chân dài này thường xuyên bị bắt gặp có những khoảnh khắc thân mật với nhạc sĩ Lương Bằng Quang - Ảnh: Internet

Cô có gu thời trang sexy và táo bạo khiến nhiều người đỏ mặt - Ảnh: Internet

Không chỉ được biết đến với những hình ảnh khoe thân táo bạo, chân dài này còn nổi tiếng với các phát ngôn sốc - Ảnh: Internet

Người đẹp "ế vì quá sexy" giờ ra sao khi tình cũ Lương Bằng Quang đang yêu Ngân 98? Chia sẻ về chuyện đã qua với Lương Bằng Quang, Yaya Trương Nhi tâm sự: "Thời gian quen nhau với người cũ nó đã là quá khứ rồi, thì sau quá khứ mình phải hào quang hơn chứ".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-man-khoe-nguc-bat-chap-ngan-98-tu-tin-di-thi-hoa-hau-303341.html