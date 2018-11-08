Sau màn khoe ngực ‘bất chấp’, Ngân 98 tự tin đi thi Hoa hậu

Hậu trường 08/11/2018 17:10

“Hot girl ngực khủng” Ngân 98 khiến nhiều người bất ngờ khi tham gia tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2018.

Khoảng 3 tuần nữa vòng chung kết của cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2018 sẽ chính thức diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đây là cuộc thi có quy mô không quá lớn dành cho các thí sinh là người Việt đang sinh sống và làm việc trên khắp thế giới.

Mới đây, bộ ảnh dạ hội của các thí sinh sẽ tranh tài tại vòng chung kết được tiết lộ và thu hút sự chú ý của công chúng. Điều bất ngờ là cuộc thi có sự góp mặt của Võ Thị Ngọc Ngân (còn được gọi là hot girl Ngân 98), "bạn gái tin đồn" của nhạc sĩ Lương Bằng Quang.

Sau màn khoe ngực ‘bất chấp’, Ngân 98 tự tin đi thi Hoa hậu - Ảnh 1
Ngân 98 ghi danh tại cuộc thi nhan sắc dành cho người Việt được tổ chức tại Thái Lan - Ảnh: Internet

Chia sẻ với báo chí, chân dài này tiết lộ, cô rất hứng thú với các cuộc thi nhan sắc. Khi đến với Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2018, Ngân 98 rất vui vì thông qua cuộc thi cô phát hiện được những khả năng tiềm ẩn của bản thân.

Hiện tại, Ngân 98 đã trang bị cho mình thật nhiều kiến thức và kỹ năng để giành vương miện.

Sau màn khoe ngực ‘bất chấp’, Ngân 98 tự tin đi thi Hoa hậu - Ảnh 2
Ngân 98 được nhiều người biết đến khi sở hữu vòng 1 ngoại cỡ. Cô thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với những màn khoe ngực táo bạo - Ảnh: Internet
Sau màn khoe ngực ‘bất chấp’, Ngân 98 tự tin đi thi Hoa hậu - Ảnh 3
Thời gian gần đây, chân dài này thường xuyên bị bắt gặp có những khoảnh khắc thân mật với nhạc sĩ Lương Bằng Quang - Ảnh: Internet
Sau màn khoe ngực ‘bất chấp’, Ngân 98 tự tin đi thi Hoa hậu - Ảnh 4
Cô có gu thời trang sexy và táo bạo khiến nhiều người đỏ mặt - Ảnh: Internet
Sau màn khoe ngực ‘bất chấp’, Ngân 98 tự tin đi thi Hoa hậu - Ảnh 5
Không chỉ được biết đến với những hình ảnh khoe thân táo bạo, chân dài này còn nổi tiếng với các phát ngôn sốc - Ảnh: Internet
Người đẹp "ế vì quá sexy" giờ ra sao khi tình cũ Lương Bằng Quang đang yêu Ngân 98?

Người đẹp "ế vì quá sexy" giờ ra sao khi tình cũ Lương Bằng Quang đang yêu Ngân 98?

Chia sẻ về chuyện đã qua với Lương Bằng Quang, Yaya Trương Nhi tâm sự: "Thời gian quen nhau với người cũ nó đã là quá khứ rồi, thì sau quá khứ mình phải hào quang hơn chứ".

Xem thêm
Từ khóa:   Ngân 98 Ngân 98 thi hoa hậu Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2018 hotgirl ngực khủng Lương Bàng Quang Ngân Pokemon Võ Thị Ngọc Ngân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 41 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 41 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42