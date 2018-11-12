Phi Thanh Vân khiến bạn bè muốn 'buông đũa' vì diện áo dây, khoe ngực ngồn ngộn khi đi nhậu

Dù đã rất quen thuộc với hình ảnh hở bạo của Phi Thanh Vân nhưng công chúng một lần nữa muốn "ngộp thở" khi thấy chân dài này khoe vòng 1 ngồn ngộn trước ống kính.

Sau khi ly hôn người chồng thứ 2, khán giả ít thấy Phi Thanh Vân xuất hiện tại các sự kiện của showbiz. Cô tập trung cho sự nghiệp kinh doanh riêng và chăm sóc con trai Tấn Đức. Dù không hoạt động rầm rộ trong làng giải trí Việt như trước nhưng nữ diễn viên Cô gái xấu xí vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng.

Trên trang cá nhân của mình, bà mẹ đơn thân vẫn cập nhật liên tục về cuộc sống và công việc với công chúng. Cách đây không lâu, Phi Thanh Vân gây chú ý khi livestream chia sẻ với cư dân mạng về cuộc gặp gỡ với nhiều nghệ sĩ như: Ca sĩ Hồ Lệ Thu, diễn viên Hiền Mai… cùng bạn bè thân thiết của mình.



Phi Thanh Vân mặc sexy khi gặp gỡ bạn bè - Ảnh: Cắt từ clip

Buổi tiệc diễn ra khá vui vẻ, mọi người làm quen với nhau khá nhanh qua sự kết nối của Phi Thanh Vân. Cô diện chiếc đầm hoa hai dây khoe vòng 1 ngồn ngộn và di chuyển liên tục không ngừng trước ống kính và bạn bè. Với mỗi cử động nhỏ, dù là cúi thấp hay xoay nhẹ người, bà mẹ trẻ đều khiến bạn bè và cư dân mạng giật thót tim khi vùng nhạy cảm lồ lộ trước mắt.

Mải mê nói chuyện...

...nữ diễn viên không khỏi khiến công chúng đỏ mặt vì để lộ vòng 1 ngồn ngộn trước ống kính máy quay - Ảnh: Cắt từ clip

Ngay cả cánh mày râu cũng không khỏi ái ngại - Ảnh: Cắt từ clip

Phi Thanh Vân thoải mái nói chuyện với mọi người - Ảnh: Cắt từ clip

Mỗi khi cúi nhẹ người...

...vòng 1 của Phi Thanh Vân lại 'bùng nổ' - Ảnh: Cắt từ clip



Cô nàng liên tục di chuyển chứ không ngồi yên một chỗ - Ảnh: Cắt từ clip

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phi-thanh-van-khien-ban-be-muon-buong-dua-vi-dien-ao-day-khoe-nguc-ngon-ngon-khi-di-nhau-303754.html