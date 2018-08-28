Bị chê sống lãng phí, Phi Thanh Vân gây ‘sốt’ khi lái xe sang đáp trả thâm thúy

“Nhưng việc Vân thay đổi không phải vì Vân xa hoa, hay dùng tiền không suy nghĩ, mà Vân cần xây liên tục những mục đích sống cho mình”, chia sẻ của bà mẹ một con khi bị chê sống lãng phí.

Yên ắng một thời gian, Phi Thanh Vân lại gây xôn xao dư luận với triết lý về việc đổi xe sang, nhà mới, hay đồ hiệu. “Nữ hoàng dao kéo” viết: “Bạn có dám thay đổi không? Không phải ai cũng dám thay đổi những thứ thuộc về mình, đơn giản như bộ quần áo đã hơi ngả màu hay là đứt một xíu đường chỉ. Những vật dụng đã cũ trong nhà, hay chiếc xe cứ phải sửa lên sửa xuống. Tất nhiên mỗi người có một lý do của riêng mình, và một trong những lý do vô cùng quan trọng là kinh tế.

Với Vân, Vân luôn đặt ra ước mơ và ước muốn để thay đổi, đổi ngay quần áo đã cũ, đổi ngay nhà nếu cần phải đổi, đổi ngay xe khi mong muốn có 1 chiếc xe mới trỗi dậy bằng sự đam mê”. Phi Thanh Vân thu hút sự chú ý khi khoe ảnh ảnh diện đồ thanh lịch bên siêu xe mới tậu - Ảnh: FBNV Khoe siêu xe, Phi Thanh Vân bị chê sống lãng phí - Ảnh: FBNV Chưa hết, Phi Thanh Vân cũng cũng đáp trả cực thâm thúy với những phản ứng thiếu tích cực của anti-fan cho rằng cô lãng phí. Bà mẹ đơn thân khẳng định bản thân không hề xa hoa hay lãng phí. Đây chỉ là cách cô thực hiện mục đích sống của mình.

Nữ diễn viên Cô gái xấu xí phân trần: “Mọi người sẽ nói: - Vậy thì lãng phí và tốn kém quá! - Tiền có thể dùng cho những việc khác. - Hay... sao không mang đi làm từ thiện... Và sẽ có những câu phản bác khác nhau nhiều hơn nữa! Nhưng việc Vân thay đổi không phải vì Vân xa hoa, hay dùng tiền không suy nghĩ, mà Vân cần xây liên tục những mục đích sống cho mình. Từ thiện Vân cũng đã làm rất nhiều rồi và sẽ tiếp tục suốt đời mình. Vân thật sự đam mê thay đổi theo chiều hướng tích cực, và trau dồi tư duy mới liên tục, để thấy thời gian trôi qua thật đẹp và ý nghĩa! Thấy mình sống thật trọn vẹn ở kiếp này, và thêm động lực làm việc bằng tất cả trái tim. Cuộc đời luôn rất công bằng với những ai chăm chỉ hy sinh làm việc hết mình. Tất cả cho những gì mình yêu thích và đam mê sẽ đến khi đúng thời điểm của nó”. Dưới phần bình luận, nữ doanh nhân nhận được nhiều sự đồng tình của cư dân mạng. Nhiều người không tiếc lời khen ngợi triết lý sống của bà mẹ một con. Cư dân mạng khen ngợi triết lý sâu sắc của Phi Thanh Vân - Ảnh: FBNV Trước đó, cô từng gây sốc khi thường xuyên livestream tư vấn về tình yêu và cuộc sống - Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-che-song-lang-phi-phi-thanh-van-gay-sot-khi-lai-xe-sang-dap-tra-tham-thuy-295267.html