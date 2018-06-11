Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 cùng với Kỳ Duyên nhưng Huyền My chiếm được cảm tình của công chúng nhiều hơn. Mặc dù chỉ dừng ở vị trí Á hậu 1 nhưng nhiều năm qua, Huyền My đã chứng minh bản thân xứng đáng khi luôn giữ gìn hình ảnh sạch sẽ, hiếm khi ăn mặc hở hang và nói không với dao kéo.

Tuy nhiên, mới đây người đẹp bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh hở bạo trong phòng tắm. Mỹ nhân sinh năm 1995 chỉ choàng khăn tắm lên đầu, ngồi thư giãn trong bồn với cơ thể được phủ đầy bọt xà phòng. Trong khoảnh khắc thư giãn tại nhà, Á hậu Việt Nam 2014 khoe làn da trắng mịn khiến ai cũng xuýt xoa.