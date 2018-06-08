Từ chối cởi áo với siêu mẫu nhưng Kim Lý lại lộ khoảnh khắc tình tứ với Á hậu Huyền My ở nơi kín đáo

Cách đây ít lâu, Kim Lý từng có dịp hợp tác với siêu mẫu Minh Triệu trong một dự án quảng cáo. Tuy nhiên, nam diễn viên đã từ chối cởi áo chụp ảnh với lý do sợ Hồ Ngọc Hà buồn. Câu chuyện này khiến fan của cặp đôi nổi tiếng vô cùng phấn khích. Hầu hết, mọi người đều dành tặng mỹ nam họ Kim những lời khen có cánh về độ chung thủy và nghiêm túc trong tình yêu.

Từ khi kết đôi với Hồ Ngọc Hà, có thể thấy Kim Lý không còn tham gia bất cứ dự án phim ảnh nào. Anh từ chối mọi lời đề nghị nhạy cảm và luôn né tránh đứng gần các mỹ nhân showbiz mỗi khi tham dự sự kiện. Tuy nhiên, mới đây nam thần Hương Ga đã nhận lời làm đại sứ hình ảnh cho một thương hiệu, bắt cặp cùng Á hậu Huyền My. Tại sự kiện diễn ra vào tối 7/6, cả hai liên tục trò chuyện vui vẻ, có nhiều cử chỉ thân thiết trong hậu trường. Đây được xem là lần đầu tiên Kim Lý chịu mở lòng kết thân với một mỹ nhân "nóng bỏng" sau khi công khai tình yêu với "Nữ hoàng giải trí".