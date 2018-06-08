Từ chối cởi áo với siêu mẫu nhưng Kim Lý lại lộ khoảnh khắc tình tứ với Á hậu Huyền My ở nơi kín đáo

Hậu trường 08/06/2018 16:51

Kim Lý khiến nhiều người bất ngờ khi vô tư thân thiết với Á hậu Huyền My sau nhiều lần né tránh chụp ảnh chung với đồng nghiệp nữ.

Cách đây ít lâu, Kim Lý từng có dịp hợp tác với siêu mẫu Minh Triệu trong một dự án quảng cáo. Tuy nhiên, nam diễn viên đã từ chối cởi áo chụp ảnh với lý do sợ Hồ Ngọc Hà buồn. Câu chuyện này khiến fan của cặp đôi nổi tiếng vô cùng phấn khích. Hầu hết, mọi người đều dành tặng mỹ nam họ Kim những lời khen có cánh về độ chung thủy và nghiêm túc trong tình yêu.

Từ khi kết đôi với Hồ Ngọc Hà, có thể thấy Kim Lý không còn tham gia bất cứ dự án phim ảnh nào. Anh từ chối mọi lời đề nghị nhạy cảm và luôn né tránh đứng gần các mỹ nhân showbiz mỗi khi tham dự sự kiện. Tuy nhiên, mới đây nam thần Hương Ga đã nhận lời làm đại sứ hình ảnh cho một thương hiệu, bắt cặp cùng Á hậu Huyền My. Tại sự kiện diễn ra vào tối 7/6, cả hai liên tục trò chuyện vui vẻ, có nhiều cử chỉ thân thiết trong hậu trường. Đây được xem là lần đầu tiên Kim Lý chịu mở lòng kết thân với một mỹ nhân "nóng bỏng" sau khi công khai tình yêu với "Nữ hoàng giải trí".

Từ chối cởi áo với siêu mẫu nhưng Kim Lý lại lộ khoảnh khắc tình tứ với Á hậu Huyền My ở nơi kín đáo - Ảnh 1
Kim Lý và Huyền My trò chuyện thân thiết trong hậu trường - Ảnh: Internet
Từ chối cởi áo với siêu mẫu nhưng Kim Lý lại lộ khoảnh khắc tình tứ với Á hậu Huyền My ở nơi kín đáo - Ảnh 2
Nam diễn viên không ngại kết thân với Huyền My dù nhiều lần né tránh chụp ảnh với mỹ nhân Việt - Ảnh: Internet
Từ chối cởi áo với siêu mẫu nhưng Kim Lý lại lộ khoảnh khắc tình tứ với Á hậu Huyền My ở nơi kín đáo - Ảnh 3
Vẻ đẹp quyến rũ của Á hậu Huyền My khiến bất cứ ai cũng phải xiêu lòng - Ảnh: Internet
Từ chối cởi áo với siêu mẫu nhưng Kim Lý lại lộ khoảnh khắc tình tứ với Á hậu Huyền My ở nơi kín đáo - Ảnh 4
Nhiều người đồn đoán Kim Lý và Hồ Ngọc Hà sắp về chung một nhà - Ảnh: Internet

 

 Clip Hồ Ngọc Hà và Kim Lý hôn nhau ở sân bay Côn Đảo hồi tháng 8 năm ngoái

Clip Kim Lý khoe body sáu múi trong hậu trường chụp ảnh quảng cáo

Sau khi gọi Kim Lý là cậu bé, Hồ Ngọc Hà đã chuyển sang thành "thầy giáo"

Sau khi gọi Kim Lý là cậu bé, Hồ Ngọc Hà đã chuyển sang thành "thầy giáo"

Từ khi công khai yêu Kim Lý, Hồ Ngọc Hà đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ về tình yêu và người yêu.

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