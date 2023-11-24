Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 - Ngô Phương Lan: Xuất thân dòng dõi 'trâm anh thế phiệt', không mặn mà với showbiz

Hậu trường 24/11/2023 06:17

Sau đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt đầu tiên vào năm 2007, Ngô Phương Lan rút khỏi showbiz và chọn một lối đi riêng.

Ngô Phương Lan được biết đến là Hoa hậu Thế giới người Việt đầu tiên năm 2007. Thời điểm đó, người đẹp sinh năm 1987 được khán giả ngưỡng mộ không chỉ bởi vẻ đẹp đậm chất Á Đông mà học vấn và xuất thân đều "khủng". Ngô Phương Lan còn là con cháu thuộc dòng họ Ngô nổi tiếng tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) - từng nhận kỷ lục Guiness Việt Nam năm 2013.

Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 - Ngô Phương Lan: Xuất thân dòng dõi 'trâm anh thế phiệt', không mặn mà với showbiz - Ảnh 1
Ngô Phương Lan được biết đến là Hoa hậu Thế giới người Việt đầu tiên năm 2007

Cha mẹ của người đẹp đều làm trong ngành ngoại giao nên ước mơ từ bé của Ngô Phương Lan là được trở thành nhà ngoại giao. Cô từng theo gia đình học tập tại nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Pháp, Thụy Sĩ và từng được tổng thống Mỹ Bill Clinton trao tặng bằng khen vì thành tích học tập cao tại trường Tiểu học New York. Sau đó, Ngô Phương Lan đã tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Genève (Thuỵ Sĩ) với bản luận văn xuất sắc và được đánh giá rất cao về đề tài văn hóa - lịch sử.

Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 - Ngô Phương Lan: Xuất thân dòng dõi 'trâm anh thế phiệt', không mặn mà với showbiz - Ảnh 2
Ngô Phương Lan còn là con cháu thuộc dòng họ Ngô nổi tiếng tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) - từng nhận kỷ lục Guiness Việt Nam năm 2013

Sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt, Ngô Phương Lan từng có một thời gian trở thành người dẫn chương trình cho các sự kiện lớn, các chương trình của Đài truyền hình Việt Nam. Cô chia sẻ: "MC là một nghề khá vất vả, phải thức khuya ngủ muộn nhưng 5h sáng hôm sau quay phim yêu cầu khuôn mặt MC vẫn phải tươi tỉnh và tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, MC là một nghề rất thú vị. Tôi học được nhiều điều thú vị, được tiếp cận với những người thành công có triết lý sống hay giúp tôi trưởng thành hơn".

Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 - Ngô Phương Lan: Xuất thân dòng dõi 'trâm anh thế phiệt', không mặn mà với showbiz - Ảnh 3
Sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt, Ngô Phương Lan từng có một thời gian trở thành người dẫn chương trình cho các sự kiện lớn, các chương trình của Đài truyền hình Việt Nam

Không lâu sau, cô quyết định rời xa showbiz, tiếp tục ra nước ngoài theo đuổi sự nghiệp học hành. Ngô Phương Lan cũng không mặn mà những hoạt động của làng giải trí. Bản thân cô tự nhận xét là người hướng nội nhưng khi đăng quang hoa hậu, người đẹp phải hoạt bát trước công chúng. Vì vậy, sau khi tắt ánh đèn sân khấu, cô chỉ muốn về nhà, ở trong không gian riêng tư của mình. Bên cạnh đó, cô được mọi người đặt quá nhiều kỳ vọng nên áp lực ngày một tăng.

Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 - Ngô Phương Lan: Xuất thân dòng dõi 'trâm anh thế phiệt', không mặn mà với showbiz - Ảnh 4
Không lâu sau, cô quyết định rời xa showbiz, tiếp tục ra nước ngoài theo đuổi sự nghiệp học hành

Hiện tại, Ngô Phương Lan chọn ngành giáo dục để phát triển. Tháng 9/2022, người đẹp đã khoe niềm vui mới của mình, đó là dự án giáo dục mà nhiều năm cô ấp ủ đã hoàn thành. Người đẹp chia sẻ: "Ấp ủ mãi giờ mới được công khai niềm tự hào của năm. Ngoài đã hoành tráng bên trong còn hoành tráng hơn, mọi người đón chờ các hình ảnh siêu cảm hứng của trường nhé".

Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 - Ngô Phương Lan: Xuất thân dòng dõi 'trâm anh thế phiệt', không mặn mà với showbiz - Ảnh 5
Hiện tại, Ngô Phương Lan chọn ngành giáo dục để phát triển

Năm 2013, Ngô Phương Lan quyết định lên xe hoa với anh Loz Whitaker (giáo viên người nước ngoài). Lần đầu gặp gỡ ông xã là khi cả hai cùng tham gia chương trình Tôi tài năng của kênh VTV6. Chính MC Diễm Quỳnh là người mai mối họ đến với nhau. Có một thời gian, cả 2 làm việc ở nhiều nước trên thế giới nhưng hiện tại, họ đã trở về Việt Nam sinh sống.

Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 - Ngô Phương Lan: Xuất thân dòng dõi 'trâm anh thế phiệt', không mặn mà với showbiz - Ảnh 6
Năm 2013, Ngô Phương Lan quyết định lên xe hoa với anh Loz Whitaker (giáo viên người nước ngoài)

Với con mắt của người ngoài, dường như Loz Whitaker chấp nhận lùi sau làm hậu phương cho vợ, song bà xã Ngô Phương Lan khẳng định mình cũng là hậu phương tốt của chồng. Anh Loz vui vẻ nói: "Lan không có Loz sẽ khó khăn nhưng Loz không có Lan cũng khó khăn hơn. Cả hai đều đứng đằng sau".

Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 - Ngô Phương Lan: Xuất thân dòng dõi 'trâm anh thế phiệt', không mặn mà với showbiz - Ảnh 7
Với con mắt của người ngoài, dường như Loz Whitaker chấp nhận lùi sau làm hậu phương cho vợ, song bà xã Ngô Phương Lan khẳng định mình cũng là hậu phương tốt của chồng

Khi trở về nước, Ngô Phương Lan ổn định công việc tại quê hương hơn. Trong một bài phỏng vấn cách đây ít năm, Hoa hậu Thế giới Người Việt 2007 hé lộ tổ ấm của mình là ngôi biệt thự 180m2 ở quận Tây Hồ ngay sát hồ Tây khiến nhiều người ngạc nhiên. 

Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 - Ngô Phương Lan: Xuất thân dòng dõi 'trâm anh thế phiệt', không mặn mà với showbiz - Ảnh 8
Khi trở về nước, Ngô Phương Lan ổn định công việc tại quê hương hơn

Ngôi biệt thự nằm ở vị trí đắt giá bậc nhất Hà Nội có sân vườn cùng chỗ để ô tô đầy tiện lợi. Đồ đạc nội thất trong phòng cũng khiến cho nhiều người tấm tắc vì cuộc sống tiện nghi đầy đủ vật chất của người đẹp. Chỉ cần nhìn ngôi biệt thự sân vườn rộng rãi này người ta đã thấy được cuộc sống của cô ra sao. Bởi chỉ tính riêng chi phí mua ngôi biệt thự này cũng đủ hiểu tiềm lực tài chính của Ngô Phương Lan.

Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 - Ngô Phương Lan: Xuất thân dòng dõi 'trâm anh thế phiệt', không mặn mà với showbiz - Ảnh 9
Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 - Ngô Phương Lan: Xuất thân dòng dõi 'trâm anh thế phiệt', không mặn mà với showbiz - Ảnh 10
 Hoa hậu Thế giới Người Việt 2007 hé lộ tổ ấm của mình là ngôi biệt thự 180m2 ở quận Tây Hồ ngay sát hồ Tây khiến nhiều người ngạc nhiên

Theo người đẹp chia sẻ, cô rất hài lòng với tổ ấm hiện tại của mình bởi nó đáp ứng những tiêu chí như nghỉ ngơi, giải trí của cô. Có phòng khách rộng rãi để tiếp đón người thân bạn bè, có phòng chơi game giải trí cho hai vợ chồng, có bếp rộng, có nơi để chơi đàn. 

Hé lộ loạt ảnh hiếm lúc nhỏ của Hoa hậu Ngô Phương Lan

Hé lộ loạt ảnh hiếm lúc nhỏ của Hoa hậu Ngô Phương Lan

Từ nhỏ, Hoa hậu Ngô Phương Lan đã khá xinh xắn, đáng yêu. Càng ngày, Hoa hậu Phương Lan càng xinh đẹp, mặn mà hơn.

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